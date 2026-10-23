Học trò Tóc Tiên ở "Tân binh toàn năng" ra EP đầu tay, nửa năm sau màn chào sân SpaceSpeakers

Đúng 20h ngày 22/10, LEZII, nam ca sĩ từng lọt Top 13 "Tân binh toàn năng" thuộc đội Tóc Tiên, chính thức phát hành trọn vẹn EP đầu tay mang tên "35" cùng MV "Sau sân nhà". Đây là sản phẩm tiếp nối MV "Silent treatment" vừa lên sóng ngày 15/10, đồng thời là dự án lớn nhất của anh kể từ khi cùng tổ đội FIRSTGENE gia nhập SpaceSpeakers Label vào cuối năm 2025.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở MV "Sau sân nhà", ca khúc cuối cùng của EP. Ngay khi chàng trai và người yêu cũ vừa tìm lại được nhau, câu chuyện rẽ sang hướng bi kịch khi cô gái không còn trên đời. Nhân vật nam buộc phải đối diện với một nỗi mất mát mới, lần này là vĩnh viễn, và học cách chấp nhận hiện thực. MV được tung ra cùng thời điểm phát hành EP, đóng vai trò khép lại toàn bộ câu chuyện bằng hình ảnh.

Cái tên "35" là cách viết số hóa của cụm từ "ba năm", cũng là chủ đề xuyên suốt cả dự án. EP gồm 5 ca khúc được sắp xếp theo đúng trình tự của một tuyến truyện, tương ứng 5 chặng cảm xúc: mãnh liệt, đổ vỡ, đối diện, ám ảnh và chấp nhận.

Mở đầu là "Silent treatment", kể về mối tình một chiều giữa cô gái ngày càng thờ ơ và chàng trai yêu hết mình đến mức kiểm soát. Tiếp đó, "Trốn tìm" nói về giai đoạn sau chia tay, khi người cũ vẫn liên tục xuất hiện trong giấc mơ của nhân vật nam. Ca khúc chủ đề "35" là điểm giữa câu chuyện, ghi lại cuộc gặp gỡ tình cờ khiến cả hai ôn lại ba năm bên nhau và chàng trai khao khát được bắt đầu lại. "Dập dìu trong mưa" là khoảnh khắc hai người quay lại, bất chấp những rạn nứt trong quá khứ. Và "Sau sân nhà" khép lại tất cả bằng cuộc chia ly cuối cùng.

Đáng chú ý, "Dập dìu trong mưa" vốn là MV chào sân của LEZII tại SpaceSpeakers Label hồi tháng 4/2026. Đến khi EP ra mắt, khán giả mới biết ca khúc này thực chất là chương thứ tư của câu chuyện, cho thấy dự án đã được anh lên kế hoạch và cài cắm từ rất sớm. Trong 5 ca khúc, có 3 bài được đầu tư làm MV gồm "Dập dìu trong mưa", "Silent treatment" và "Sau sân nhà".

Với EP đầu tay, LEZII không chỉ đứng ở vai trò ca sĩ mà còn tự sáng tác và trực tiếp tham gia sản xuất, từ khâu chọn chất liệu âm nhạc đến cách sắp xếp để các ca khúc nối tiếp nhau thành một câu chuyện liền mạch. Đồng hành cùng anh trong dự án là BIKAY và STILLAD, hai thành viên cùng tổ đội FIRSTGENE.

Chia sẻ về sản phẩm, LEZII cho biết: "'35' là ba năm mà LEZII muốn kể lại một cách trọn vẹn nhất, và cũng là dự án LEZII dành nhiều tâm huyết nhất từ trước đến nay. Mong mọi người sẽ nghe '35' từ bài hát đầu tiên đến cuối cùng, để cảm nhận toàn bộ câu chuyện mà LEZII muốn kể".

LEZII tên thật là Lê Bin Thế Vĩ, sinh năm 2001, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng góp mặt tại các chương trình "The Moi Song", "Vote for five" và được chú ý nhiều nhất khi lọt Top 13 "Tân binh toàn năng" trong đội của Tóc Tiên. Trước EP "35", LEZII ghi dấu với các sản phẩm như "Chẳng sai đâu mà", "Gặp LEZII đâu may" và "Dập dìu trong mưa".

Cuối năm 2025, anh cùng tổ đội FIRSTGENE gồm 5 thành viên chính thức gia nhập SpaceSpeakers Label. EP "35" vì thế được xem là dấu mốc đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của nam nghệ sĩ Gen Z ở cả ba vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất.