Học tiếng Anh chục năm, nhiều người vẫn bó tay trước kiếp nạn mang tên "first - last name" - đây là cách hóa giải!

Dù là người học tiếng Anh lâu năm, nhưng mỗi khi thấy các từ như "first name", "last name", "forename", "surname", "given name", "family name"... chắc hẳn bạn sẽ "xịt keo" đôi chút. Trong tiếng Anh, những cụm này sẽ được gọi bao quát thành "personal name", "full name" hay "prosoponym".

Chẳng hạn như từ "first name" đi, trong suy nghĩ của đa phần, "first name" tạm dịch là "tên đầu tiên", tức họ của mình. Còn "last name" tạm dịch là "tên cuối cùng", tức tên của mình. Tuy nhiên thực tế không phải vậy đâu nhé!

Để không bối rối mỗi khi nhìn thấy những cụm này, mới đây, TikToker Thiện Khiêm đã chia sẻ mẹo ghi nhớ chúng cực hay ho.

Cách phân biệt các từ trong tên cá nhân (Nguồn TikTok: @khiemslayss)

Lấy ví dụ từ tên của nam TikToker này: Nguyễn Thiện Khiêm.

- Đầu tiên là "first name", mà "first" trong tiếng Anh có nghĩa là "đầu tiên", thì khi sang tiếng Việt chúng ta sẽ lấy chữ cuối cùng trong tên: "Khiêm".

- Tiếp đến với "last name", "last" trong tiếng Anh là "cuối cùng", thì với quy tắc tiếng Anh ngược lại với tiếng Việt, thì "last name" có nghĩa là "tên đầu tiên", tức là họ của chúng ta: "Nguyễn".

- "Middle name" là "tên ở giữa", tức tên đệm: "Thiện".

Tổng quát lên, chúng ta có công thức:

Full Name = First Name + Middle Name + Last Name (Tên đầy đủ = Tên gọi + Tên đệm + Họ).

Tương tự với "Surname" và "Forename", tiền tố "fore" có nghĩ là trước, áp dụng quy tắc tiếng Anh ngược lại so với tiếng Việt, thì "forename" = "first name" = tên. Điều đó đồng nghĩa với việc "surname" là họ.

Còn với "family name" và "given name". "Family name" (tạm dịch: "Tên gia đình"), chúng ta áp dụng mẹo cả gia đình giống nhau điều gì trong tên => đó chính là họ (Ví dụ: Nguyễn, Trần...). Còn "given name", "give" nghĩa là "cho", "given name" là tên được đặt cho, tức tên gọi của chúng ta (Ví dụ: Đức, Thảo, Linh...)

Tuy nhiên, vì họ và tên trong tiếng Việt và tiếng Anh ngược nhau. Nếu họ và tên của chúng ta là tiếng Việt, khi cần điền "first name", "last name", "forename", "surname", "given name", "family name"... thì mới áp dụng mẹo trên. Còn với tên được đặt bằng tiếng Anh, thì chúng ta làm theo quy tắc thông thường dưới đây:

Chẳng hạn với tên gọi "John Fitzgerald Kennedy".

Tổng hợp