Học sinh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) liên tiếp nhận thư mời từ các đại học danh giá

Đồng Gia Nghi - Nữ sinh chinh phục 2 đại học top đầu Ireland

Ngày 11/3/2026, Đồng Gia Nghi vui mừng nhận thư mời nhập học từ Trinity College Dublin – đại học top 1 tại Ireland và là một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất thế giới với bề dày lịch sử hơn 430 năm, được thành lập bởi Nữ hoàng Elizabeth I năm 1592.

Đây cũng là ngôi trường mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến thăm và có bài phát biểu vào ngày 2/10/2024.

Đồng Gia Nghi – Học sinh lớp 12 Trường Quốc tế Việt Úc (VAS), cơ sở VAS Riverside

Đại học Trinity College Dublin nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu với nhiều khoa và viện nghiên cứu được công nhận trên toàn thế giới.

Tại đây, Gia Nghi được nhận vào chương trình cử nhân ngành Khoa học Quản lý và Hệ thống Thông tin (Management Science and Information Systems Studies), dự kiến nhập học vào tháng 9/2026 với điều kiện nhập học yêu cầu là kết quả AAA trong kỳ thi A Level cuối cùng, cùng với điểm tối thiểu là C cho môn Toán.

Bên cạnh đó, Gia Nghi cũng nhận được thư mời nhập học và học bổng 3000 EUR tại đại học University College Dublin (UCD) – Đại học top 2 tại Ireland, ngành Khoa học Xã hội Tính toán (Computational Social Science), năm học 2026–2027. Trong đó, điều kiện để nhận học bổng là kết quả kỳ thi A Level đạt điểm tối thiểu ABB và điều kiện để nhập học là điểm tối thiểu BBC (cho các môn Toán, Vật Lý và Khoa học Máy tính).

Những điều kiện này cho thấy tính chọn lọc cao của các đại học tại Ireland, cũng như mức độ sẵn sàng học thuật mà sinh viên cần có khi theo học. Cả hai chương trình mà Nghi được nhận đều thuộc những lĩnh vực yêu cầu cao về tư duy phân tích, xử lý dữ liệu, cùng khả năng tiếp cận các hệ thống phức tạp.

Sự ghi nhận từ các trường đại học top đầu này không chỉ khẳng định năng lực học thuật của Gia Nghi, mà còn cho thấy sự rõ ràng, nhất quán và chuẩn bị kỹ lưỡng của em trong việc lựa chọn ngành nghề tương lai. Đặc biệt, đây đều là những lĩnh vực mới, kết hợp giữa tính toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu xã hội. Điều này thể hiện rõ chiến lược và tầm nhìn dài hạn của Nghi trong định hướng nghề nghiệp và sự sẵn sàng về nền tảng học thuật của em cho các ngành nghề em lựa chọn.

Hoàng Ngọc Ánh Minh chinh phục Đại học Quốc gia Singapore top 8 thế giới và top 1 Châu Á

Cùng với Gia Nghi, học sinh Hoàng Ngọc Ánh Minh của VAS Riverside cũng vừa nhận thông báo trúng tuyển từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - Ngôi trường danh giá #1 Châu Á và #8 thế giới theo bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2026.

"Với thành tích học tập và những phẩm chất cá nhân của bạn, cùng với tiềm năng cho thành công học thuật trong tương lai, chúng tôi tin rằng bạn sẽ mang đến những đóng góp độc đáo và giá trị cho cộng đồng NUS" - Giáo sư Tan Eng Chye - Hiệu trưởng NUS viết trong thư mời.

Hoàng Ngọc Ánh Minh – Học sinh lớp 12, VAS Riverside

Tại NUS, Ánh Minh đã trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật (Engineering) với chuyên ngành phụ Quản lý Dự án (Project Management).

"Mặc dù bạn đã xác định Kỹ thuật Hóa học (Chemical Engineering) là ngành học ưu tiên, bạn vẫn có sự linh hoạt để theo đuổi ngành này hoặc bất kỳ ngành nào khác thuộc chương trình Kỹ thuật của Trường Thiết kế và Kỹ thuật. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xây dựng lộ trình học tập cá nhân phù hợp" - thư mời cho biết thêm.

NUS là một trong những trường đại học danh tiếng toàn thế giới với tiêu chuẩn tuyển sinh cạnh tranh cao và môi trường học thuật giàu tính đổi mới. Thành công của Ánh Minh không chỉ phản ánh năng lực học tập vững vàng mà còn thể hiện sự quyết tâm, tinh thần ham học hỏi và sự sẵn sàng theo đuổi đam mê của em.

Với thành công của mình, Gia Nghi và Ánh Minh đã chính thức mở đầu cho một "mùa trúng tuyển đại học và học bổng" của VASers trong năm học 2025–2026 và là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều VASers nói riêng và học sinh Việt Nam đang ấp ủ khát vọng vươn ra thế giới. Nhà trường vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng các em trên hành trình đáng tự hào này.

