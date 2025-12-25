Trong những năm gần đây, tại Việt Nam, các vấn nạn như thực phẩm giả, gian lận về xuất xứ hay lạm dụng phụ gia đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và đang được phản ánh rộng rãi trên các đơn vị truyền thông. Thực trạng này đã góp phần làm gia tăng đáng kể nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm...

Đặc biệt, tại các đô thị lớn, xu hướng cả bố và mẹ cùng đi làm ngày càng phổ biến, đặt ra bài toán cân bằng giữa yếu tố “tiện lợi” và “an toàn” trong chăm sóc gia đình. Sự lựa chọn tưởng chừng nhỏ này lại ảnh hưởng sâu sắc đến bữa ăn, sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ, qua đó phản ánh một thách thức xã hội đang dần hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết.

Trước thực tế đó, ngày càng nhiều phụ huynh và giáo viên nhận ra tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức đúng đắn trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như hiểu về nguồn gốc của chúng. Giáo dục hiện nay không chỉ dừng lại ở việc “ăn ngon”, mà cần hướng đến việc giúp trẻ “tự lựa chọn những thực phẩm an toàn và đáng tin cậy”.





Xuất phát từ nhận thức này, Công ty TNHH QBB Việt Nam (QBB Việt Nam) đã thực hiện sản xuất một video ngắn giúp học sinh tìm hiểu về khái niệm “truy xuất nguồn gốc” và giới thiệu nội dung này tại các trường tiểu học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác với dự án Thư viện Văn hóa S-Gallery, do Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh chủ trì nhằm tạo nền tảng học tập mới kết hợp giữa giáo dục hiện đại và văn hóa truyền thống, được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2025.

Đặc biệt, trong tháng 12, QBB Việt Nam sẽ tham gia lễ bàn giao trao tặng Thư viện số S-Gallery và chia sẻ về video truy xuất nguồn gốc với các em học sinh tại ba trường: Trường Tiểu học Chương Dương; Trường Tiểu học Hoà Bình và Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.





"Truy xuất nguồn gốc" là gì?

“Truy xuất nguồn gốc” là hệ thống cho phép xác định “thực phẩm được sản xuất ở đâu, bởi ai, và như thế nào”. Tổ chức Codex Alimentarius Commission – cơ quan chung của FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) và WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) đã định nghĩa đây là “công cụ quan trọng hỗ trợ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm”. Thông qua dự án S-Gallery, QBB Việt Nam hướng đến mục tiêu đưa khái niệm quốc tế này vào môi trường giáo dục, giúp trẻ hiểu và phân biệt được thực phẩm an toàn, từ đó hình thành “năng lực lựa chọn thực phẩm”.

Trong các buổi giao lưu tại trường, các em học sinh được xem video nói về ý nghĩa của truy xuất nguồn gốc, sau đó các em có thể cùng chia sẻ với gia đình mình về “nguồn gốc thực phẩm”. Các em cũng được nghe bài phát biểu về tầm quan trọng của nguyên liệu và quy trình sản xuất thực phẩm, cảm nhận rõ hơn “tính minh bạch trong thực phẩm”, sự nỗ lực và cơ chế vận hành đằng sau từng sản phẩm.

Các tư liệu video được sử dụng trong dự án hướng tới học sinh này được sản xuất dưới sự giám sát chuyên môn của Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục. Với định hướng phục vụ trực tiếp cho môi trường giáo dục, nội dung dự án đã nhận được sự tư vấn và rà soát từ góc độ chuyên môn nhằm đảm bảo tính phù hợp, dễ hiểu và hiệu quả đối với học sinh.





Quá trình giám sát có sự tham gia của ông Võ Thiện Cang - đại diện Trung tâm, đảm bảo tính xác đáng của nội dung cả về phương diện giáo dục lẫn độ chính xác của thông tin được truyền tải.Với việc tìm hiểu về truy xuất nguồn gốc, QBB Việt Nam muốn gửi gắm đến mọi người “Ăn cũng chính là sống”.

Thực phẩm là yếu tố hình thành nên cơ thể, vì vậy dinh dưỡng và sự an toàn là những điều không thể thiếu. Thế nhưng, song song với đó, cảm nhận “ngon miệng” cũng là một yếu tố quan trọng góp phần làm nên sự phong phú của cuộc sống.

Ông Kihara, đại diện QBB Việt Nam, chia sẻ: “Việc hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu quan trọng giúp hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm một cách tin cậy. QBB mong muốn thông qua các hoạt động giáo dục như thế này, dần lan tỏa triết lý “an tâm - an toàn” của Nhật Bản đến Việt Nam và ra thế giới. Dĩ nhiên, những nhận thức này không thể lan rộng ngay lập tức, nhưng chúng tôi hy vọng rằng 10 năm hay 20 năm nữa, khi những học sinh bây giờ đã trở thành những bậc cha mẹ, họ sẽ nhớ lại video ngày hôm nay và tiếp tục nuôi dưỡng ý thức về an toàn thực phẩm cho thế hệ mai sau.





QBB sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện những hoạt động này, với tầm nhìn hướng đến tương lai của nền thực phẩm an toàn và bền vững.”Trong thời gian tới, QBB Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học tập trung tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhằm triển khai và lan tỏa các hoạt động giáo dục về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Thông qua việc từng bước mở rộng chương trình này tới các trường học trên toàn quốc và nhận được sự đồng thuận từ đội ngũ giáo viên cùng các đơn vị giáo dục, QBB Việt Nam kỳ vọng trong tương lai có thể đề xuất và tham gia vào các hoạt động cung cấp suất ăn học đường, tương tự như mô hình đang được triển khai tại Nhật Bản.

QBB sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp “Ăn ngon – Sống khỏe” đến các thế hệ mai sau.