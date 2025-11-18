Học sinh tiểu học viết văn tả mẹ "ác hơn dì nghẻ" khiến dân mạng cười đau bụng, đoạn kết mới là đỉnh cao

Các bạn đã từng đọc những bài văn tả mẹ siêu cấp đáng yêu của học sinh tiểu học chưa? Thường thì toàn là "mẹ em có mái tóc dài óng ả như suối" hoặc "mẹ là người phụ nữ đảm đang nhất nhà"... Nhưng dạo gần đây, netizen vừa "đào" lại được một bài văn tả mẹ của một cậu bé lớp 4 với nội dung chân thật đến mức... muốn đội quần!

Nguyên văn bài văn như sau:

"Mẹ là một đoá hoa hồng.

Mẹ như sư tử Hà Đông.

Mẹ của em năm nay ngoài 35 tuổi. Mẹ em xinh đằm thắm và rất thông minh. Câu hỏi về kiến thức nào mẹ em cũng giải quyết được.

Thế nhưng, mẹ em rất nghiêm khắc, có phần ghê gớm. Trong mắt em, mẹ em ác hơn dì ghẻ, dữ hơn cả mụ phù thủy và giống như sư tử sẵn sàng vồ em mỗi lần em phạm sai lầm. Sau này em thà FA còn hơn lấy một người vợ nghiêm khắc như mẹ, thế thì cuộc đời có mà chết.

Tuy nhiên, em rất yêu thương mẹ, vì đã chăm sóc và dạy dỗ em. Nếu được chọn lại, em vẫn chọn làm con của mẹ".

Bài văn tả mẹ siêu cấp bá đạo

Có thể thấy, cậu bé đã mở đầu bài văn bằng một cặp câu thơ "văn hay chữ tốt" nhưng cực kỳ đối lập, dự báo luôn về sự "drama" của bài viết: "Mẹ là một đoá hoa hồng/ Mẹ như sư tử Hà Đông".

Nối tiếp 2 câu thơ, cậu bé đã dành một loạt lời khen có cánh cho mẹ, nào là mẹ ngoài 35 tuổi, "xinh đằm thắm," "rất thông minh" vì câu hỏi gì mẹ cũng giải quyết được. Nghe thì có vẻ perfect rồi đấy, thế nhưng, cuộc đời đâu ai lường trước được chữ "nhưng". Chỉ ngay đoạn tiếp theo, cậu bé bắt đầu bung lụa hết cỡ khi liệt kê những điều "có phần ghê gớm" của mẹ. Sơ sơ thì có "ác hơn dì ghẻ", "dữ hơn cả mụ phù thủy" và không thể không kể đến cách ví von mẹ "giống như sư tử sẵn sàng vồ em mỗi lần em phạm sai lầm".

Với cách tả thật thà quá mức này, nhiều người tỏ ra lo lắng thay cho cậu nhóc, không biết mẹ cậu bé đọc xong có... "vồ" cậu thật không nữa. Chưa hết, phần drama đẩy lên tới đỉnh điểm khi cậu bé đưa ra lời thề thốt để đời, khiến hội "ế" không khỏi giật mình, rằng là "Sau này em thà FA còn hơn lấy một người vợ nghiêm khắc như mẹ, thế thì cuộc đời có mà chết". Đúng là một cú sốc tâm lý cực mạnh!

Sau màn "bóc phốt" mẹ cực gắt, tưởng chừng như bài văn sẽ kết thúc bằng sự sợ hãi. Nhưng không, cậu bé đã "bẻ lái" một pha 180 độ, khiến tất cả độc giả từ bất ngờ đến tan chảy vì xúc động: "Tuy nhiên, em rất yêu thương mẹ, vì đã chăm sóc và dạy dỗ em. Nếu được chọn lại, em vẫn chọn làm con của mẹ".

À, hoá ra, tất cả những lời kể tội ở trên chỉ là những phút giây sợ hãi nhất thời của một đứa trẻ trước sự nghiêm khắc của mẹ. Còn sâu thẳm bên trong, tình yêu dành cho người mẹ vẫn là vô điều kiện.

Sau khi xuất hiện, bài văn lập tức viral khắp mạng xã hội. Ai cũng phải thả "haha" vì độ chân thật và hài hước của cậu bé.

- Đúng là văn học hiện thực phê phán! Chỉ có lớp 4 mới dám viết thẳng thắn thế này thôi! Thâm nhưng mà yêu!

- Mẹ cậu bé chắc chắn làm sếp tổng, hoặc là giáo viên dạy Toán/Lý/Hoá gì đó. Nghe cách tả "câu hỏi nào mẹ cũng giải quyết được" là thấy IQ và độ nghiêm khắc không phải dạng vừa rồi!"

- Thề "thà FA còn hơn lấy vợ như mẹ" xong chốt lại "vẫn chọn làm con của mẹ" thì đúng là tình yêu đích thực rồi. Đây là bài văn tả mẹ hay nhất hệ mặt trời!"