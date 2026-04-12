Học sinh tả tóc mẹ khiến dân tình cạn lời: Đọc tới đâu, đói bụng tới đó!

Những bài văn của học sinh tiểu học không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng chính sự ngây thơ và chân thật trong cách quan sát, diễn đạt của các em lại tạo nên những khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng suy ngẫm. Mới đây, một bài văn tả mẹ ngắn ngủi chỉ vài dòng đã khiến dân tình không khỏi bật cười, bởi cách ví von “có một không hai”.

Trong bài văn, em học sinh viết: “Mẹ em có hàm răng đều như hạt ngô. Mái tóc xoăn như bát mì tôm úp ngược…”. Chỉ hai câu miêu tả thôi nhưng đã đủ khiến người đọc vừa bất ngờ vừa buồn cười. Những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống, hạt ngô, bát mì tôm, được đưa vào bài văn một cách rất tự nhiên. Tuy nhiên, chính sự “liên tưởng ẩm thực” này lại khiến người lớn dở khóc dở cười, bởi thay vì cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng của người mẹ, người đọc lại… liên tưởng đến đồ ăn.





Bài văn chỉ vỏn vẹn bốn câu nhưng đã có đến hai câu mang tính “bóc phốt” mẹ một cách vô tư. Thế nhưng, nếu nhìn nhận một cách tích cực, đây lại chính là điểm đáng quý trong tư duy của trẻ nhỏ. Các em chưa bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu cứng nhắc, chưa biết lựa lời cho vừa lòng người mà đơn giản là nhìn sao viết vậy, nghĩ gì nói nấy. Chính sự hồn nhiên ấy tạo nên sức hút đặc biệt cho những bài văn tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều giáo viên hiện nay luôn khuyến khích học sinh viết theo cảm nhận thực tế thay vì học thuộc lòng những bài văn mẫu. Bởi lẽ, văn học trước hết là sự phản ánh cuộc sống qua góc nhìn cá nhân. Khi một đứa trẻ có thể quan sát, liên tưởng và diễn đạt theo cách riêng của mình, đó đã là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển tư duy. Dù cách so sánh có thể “lệch chuẩn” theo góc nhìn người lớn, nhưng nó lại thể hiện rõ trí tưởng tượng phong phú và khả năng kết nối hình ảnh rất tự nhiên của trẻ.

Bên cạnh tiếng cười, bài văn này cũng khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ. Trẻ con giống như một chiếc gương, phản chiếu lại chính con người và cuộc sống xung quanh. Từ cách ăn nói, thói quen sinh hoạt cho đến những đặc điểm ngoại hình, tất cả đều được các em quan sát và ghi nhớ một cách rất vô thức. Vì vậy, khi đọc những dòng văn "bóc phốt"

đáng yêu ấy, có lẽ không ít bậc cha mẹ sẽ giật mình nhận ra: hóa ra trong mắt con, mình lại hiện lên chân thực đến như vậy.

Điều này cũng đặt ra một câu hỏi thú vị: người mẹ trong câu chuyện sẽ phản ứng ra sao khi đọc được bài văn của con gái? Có thể ban đầu sẽ là chút dở khóc dở cười, thậm chí hơi “chạnh lòng” vì bị miêu tả theo cách quá đỗi… thực tế. Nhưng sau tất cả, có lẽ điều còn lại vẫn là cảm giác ấm áp. Bởi ít nhất, con đã quan sát rất kỹ, đã dành sự chú ý đặc biệt cho mẹ và thể hiện điều đó bằng chính lời văn của mình.

Ở một góc độ khác, bài văn cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho các bậc phụ huynh. Trẻ em không chỉ học từ sách vở mà còn học từ chính cách sống của người lớn. Mỗi lời nói, mỗi hành động của cha mẹ đều có thể trở thành “chất liệu” để con ghi nhớ và tái hiện. Vì vậy, nếu muốn làm tấm gương tốt cho con, người lớn cũng cần chú ý hơn đến cách ứng xử, lời ăn tiếng nói trong cuộc sống hằng ngày.

Có thể nói, những bài văn như thế này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi mở nhiều suy nghĩ về giáo dục và cách nuôi dạy trẻ. Đôi khi, thay vì chỉnh sửa quá nhiều, chúng ta nên học cách lắng nghe và trân trọng thế giới trong trẻo mà các em đang nhìn thấy. Bởi biết đâu, chính từ những "bát mì tôm úp ngược" hay "hạt ngô" ấy, một tâm hồn sáng tạo đang dần được hình thàn