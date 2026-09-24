Học sinh nghỉ học vì lý do sức khỏe phải nộp minh chứng?!

Quy định này khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, khi học sinh xin nghỉ vì bệnh, giáo viên chủ nhiệm cần chủ động hỏi thăm tình trạng sức khỏe; nếu các em không thể đến lớp thì có phương án hỗ trợ học tập, bổ sung bài sau khi đi học trở lại, thay vì yêu cầu gia đình phải nộp minh chứng mới được chấp thuận.

Theo phụ huynh, cách xử lý như vậy dễ tạo cảm giác nhà trường thiếu tin tưởng phụ huynh, học sinh, nặng về thủ tục hành chính và chưa thật sự phù hợp với tính nhân văn trong giáo dục.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, cô Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến giáo viên về dự thảo nội quy học sinh.

Theo dự thảo, trường hợp xin nghỉ từ 1-2 buổi, phụ huynh có thể xin phép qua ứng dụng hoặc website. Trường hợp nghỉ từ 3 buổi liên tiếp trở lên, phụ huynh trực tiếp đến trường gặp ban giám hiệu để xin phép; phòng quản lý học sinh không giải quyết. Nếu phụ huynh không thể đến trường, có thể nhắn tin trên ứng dụng, đồng thời bổ sung minh chứng và đơn xin phép.

Về lý do nghỉ học, trường hợp bận việc gia đình được giải quyết tối đa 2 ngày (4 buổi) có phép. Riêng trường hợp nghỉ vì lý do sức khỏe cần có giấy xác nhận của cơ sở y tế.

Sau khi lấy ý kiến các bộ phận liên quan, dự thảo nội quy học sinh được điều chỉnh và gửi lại giáo viên chủ nhiệm các lớp vào ngày 24-8-2026.

Theo đó, quy định được cụ thể hơn: “Các trường hợp đau bệnh, bất khả kháng, cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế như giấy hẹn khám, phiếu khám, giấy xác nhận điều trị, giấy ra viện hoặc giấy tờ y tế phù hợp khác do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động hợp pháp cấp”.

Theo cô Bùi Minh Tâm, ngày 26-9, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm. Tại buổi họp, nội quy học sinh sẽ được phổ biến và tiếp tục lấy ý kiến phụ huynh trước khi chính thức áp dụng. Vì vậy, phụ huynh có thể tiếp tục góp ý nếu thấy nội dung nào chưa phù hợp. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện nội quy trước khi áp dụng trong năm học 2026-2027.

Câu chuyện tại Trường THPT Lê Quý Đôn không phải cá biệt. Hiện nay, thủ tục xin nghỉ học vì lý do sức khỏe chưa có văn bản luật quy định thống nhất, chủ yếu phụ thuộc vào nội quy và cách xử lý của từng trường.

Từ vụ việc này, thiết nghĩ các trường học trước khi ra quy định nên cân nhắc, quan tâm nhiều hơn đến tình trạng sức khỏe, thể chất của học sinh hơn là các yêu cầu về thủ tục mang tính chất hành chính, tránh phát sinh rủi ro trong những tình huống bất ngờ liên quan đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, nhà trường nên tăng cường kênh trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để kịp thời nắm bắt tình trạng sức khỏe, tâm lý của học sinh; có phương án hỗ trợ các em bổ sung kiến thức sau khi khỏi bệnh để không bị hổng bài. Bởi suy cho cùng, mục tiêu của giáo dục là vì sự tiến bộ của học sinh, không phải để gia tăng thủ tục quản lý hành chính.