Học sinh khối Oxford trở thành diễn giả tại TEDx

Sự kiện có sự tham gia của các diễn giả đến từ đa lĩnh vực và độ tuổi khác nhau, có thể kế đến Thầy Nguyễn Chí Hiếu – Tiến sĩ ĐH Stanford, MBA Oxford, Cố vấn cao cấp cho các trường phổ thông, cao đẳng, đại học và các tổ chức giáo dục; Ca sĩ, nhạc sĩ Tuấn Cry – tác giả bài hit quốc dân "Bắc Bling". Đặc biệt là sự góp mặt của 6 diễn giả "nhí" đến từ Chương trình Quốc tế Oxford – Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội.

Chủ đề chính thức của TEDxDoan Thi Diem Hanoi Primary School mang tên "Seeds of Change - Hạt giống của sự đổi thay" lấy cảm hứng với niềm tin rằng mỗi cá nhân, mỗi hành động dù nhỏ cũng có thể trở thành hạt giống của sự chuyển biến tích cực, giúp thay đổi tư duy, cách nhìn và hành động hướng đến tác động xã hội sâu rộng. Qua đó, TEDxDoan Thi Diem Hanoi Primary School mong muốn truyền cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ, những người tiên phong, những nhà sáng tạo tiếp tục gieo trồng và chăm sóc những "hạt giống" để vun đắp một tương lai khác biệt và bền vững hơn.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan, Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ: "Việc tổ chức sự kiện TEDxDoan Thi Diem Hanoi Primary School phản ánh định hướng tiên phong của nhà trường trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin, can đảm, sáng tạo và hội nhập quốc tế, phát triển Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, đồng thời gìn giữ giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam."

Điểm nhấn của chương trình chính là phần chia sẻ bằng tiếng Anh của 6 diễn giả học sinh khối 5 Chương trình Quốc tế Oxford – Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. Từ những câu chuyện về thay đổi bản thân, biết lắng nghe cảm xúc của mình và của người khác, đến những trăn trở về môi trường, cộng đồng và tương lai, các "diễn giả nhí" đã mang đến góc nhìn trong trẻo mà sâu sắc về cách một người có thể khởi đầu sự thay đổi.

Câu chuyện của Nghệ sĩ Tuấn Cry về niềm tin và đam mê với âm nhạc dân gian qua hành trình nghệ thuật của mình, kết nối văn hóa truyền thống với dòng chảy hiện đại.

"Hạt mầm yêu thương – niềm tin – kiên nhẫn" của Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu lại được "gieo trồng" một cách giản dị mà sâu sắc, khiến tất cả người nghe cảm thấy lòng dịu lại giữa dòng chảy vội vàng của cuộc sống và giáo dục. Chỉ đơn giản là một lời động viên đúng lúc, một cái gật đầu ấm áp, và một cái ôm đầy tình cảm, cũng đủ ươm mầm tích cực và giúp một đứa trẻ "nở hoa" ở một thời điểm thích hợp.

Với sự đồng hành và bảo trợ từ Ban lãnh đạo Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Hà Nội và Tổ chức Giáo dục IEG Global, cùng sự tham gia tích cực của các thầy cô, phụ huynh và học sinh, sự kiện TEDxDoan Thi Diem Hanoi Primary School đã diễn ra thành công rực rỡ, để lại những ấn tượng sâu sắc và truyền cảm hứng mạnh mẽ, khích lệ mỗi người gieo những hạt mầm tốt đẹp để từ đó vươn mình nở rộ thành những khu vườn tươi sáng và tràn đầy hy vọng.

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm – Hà Nội là 1 trong 20 trường đầu tiên trên thế giới triển khai Chương trình Quốc tế Oxford (ĐH Oxford, #1 Thế giới) với mục tiêu tạo nền tảng vững chắc cho học sinh thành công và hạnh phúc. Không chỉ trang bị kỹ năng ngôn ngữ, học thuật chuyên sâu và vượt trội, chương trình còn tập trung bồi dưỡng năng lực quản lý cảm xúc, hiểu biết xã hội và tư duy, kỹ năng toàn cầu cho học sinh thông qua các nội dung và hoạt động học tập, trải nghiệm phong phú.

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm – Hà Nôi, Chương trình Quốc tế Oxford

