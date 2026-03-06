Học sinh kể chuyện một "nhân vật" vất vả đi làm từ 5h sáng đến 6h chiều, biết tên nhân vật dân tình cười "té ghế"

Những bài văn của học sinh tiểu học từ lâu vẫn luôn là “kho báu” của sự hồn nhiên và trí tưởng tượng phong phú. Không cần những câu chữ hoa mỹ hay lập luận phức tạp, chỉ bằng cách quan sát đời sống quanh mình và viết lại bằng ngôn ngữ rất thật, nhiều em nhỏ đã khiến người lớn vừa bất ngờ vừa bật cười vì sự ngộ nghĩnh. Một bài văn tả con vật của học sinh tiểu học từng được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ cũng khiến nhiều người thích thú.

Bài văn được giao với đề quen thuộc: “Tả con vật mà em yêu thích”. Và nhân vật chính được bạn nhỏ lựa chọn chính là… con bò của gia đình. Ngay từ những dòng đầu tiên, tác giả nhí đã bắt đầu miêu tả bằng những so sánh rất đời thường:

Những hình ảnh so sánh như “thân to như 3 cái phích” hay “tai to bằng cái bát” khiến nhiều người đọc phải bật cười vì quá… cụ thể và mộc mạc.

“Nhà em nuôi 1 con bò. Con bò thân to như 3 cái phích, tai to bằng cái bát, da của nó màu vàng óng mượt. Chân dài 1m”. Những hình ảnh so sánh như “thân to như 3 cái phích” hay “tai to bằng cái bát” khiến nhiều người đọc phải bật cười vì quá… cụ thể và mộc mạc. Dù có phần ngây ngô, nhưng cách miêu tả này lại cho thấy khả năng quan sát rất rõ ràng của trẻ nhỏ. Với các em, mọi thứ đều được hình dung thông qua những vật dụng quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Không dừng lại ở ngoại hình, bạn nhỏ còn tiếp tục kể về “lịch làm việc” của chú bò với giọng điệu rất nghiêm túc: “Hằng ngày bò ra đồng làm việc rất vất vả. Chú bò đi làm từ lúc 5h sáng đến tận 6h chiều mới về”.

Chi tiết này khiến nhiều người bật cười vì cách nhân hóa vô cùng đáng yêu. Trong suy nghĩ của đứa trẻ, chú bò dường như cũng giống như một người lao động chăm chỉ, sáng đi làm, tối mới trở về nhà sau một ngày dài vất vả ngoài đồng.

Bài văn còn khiến người đọc thích thú bởi sự thật thà rất đặc trưng của trẻ nhỏ. Thay vì cố gắng miêu tả con vật của mình thật đẹp, thật hoàn hảo, tác giả nhí lại thẳng thắn “bóc phốt” chính chú bò của gia đình: “Ngôi nhà của chú trông khá bẩn, bừa bộn, không được sạch sẽ, thơm tho lắm”.

Không dừng lại ở đó, bạn nhỏ còn kể thêm rằng mỗi ngày bà đều trói bò ở một góc sân. Nhìn chú bò hiền lành nhưng “chẳng có ai chơi cùng”, nên em cảm thấy rất thương. “Hằng ngày, bà trói bò ở 1 góc sân. Nhìn nó hiền chẳng có ai chơi nên em thương lắm”. Trong thế giới của trẻ nhỏ, con vật nuôi không chỉ đơn thuần là gia súc mà còn giống như một người bạn quen thuộc trong gia đình.

Tuy nhiên, chi tiết khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả lại nằm ở… câu kết của bài văn. Sau khi miêu tả rất chi tiết về con bò từ đầu đến cuối, bạn nhỏ bất ngờ khép lại bài viết bằng câu: “Bò ăn rất khoẻ càng lớn chú càng giống con trâu. Em rất yêu chú trâu ấy”.

Từ đầu đến cuối, nhân vật chính đều là con bò, nhưng đến dòng cuối cùng lại trở thành “chú trâu”. Có lẽ trong quá trình viết, cậu học sinh đã vô tình “lẫn lộn nhân vật”, hoặc đơn giản chỉ là nhầm lẫn rất trẻ con.

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bài văn nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chính sự hồn nhiên, chân thật ấy mới là điều làm nên sức hấp dẫn của những bài văn tiểu học. Có người đùa rằng đọc cả bài đang trôi chảy, đến dòng cuối “yêu chú trâu” thì không nhịn được cười. Một số khác lại nhận xét rằng cậu học sinh này có khả năng quan sát khá tốt, từ ngoại hình đến sinh hoạt của con vật đều được mô tả rõ ràng, chỉ là “kết bài hơi… đổi nhân vật”.

Ở lứa tuổi tiểu học, các em chưa bị gò bó bởi khuôn mẫu hay những câu chữ cầu kỳ. Cách viết mộc mạc, đôi khi vụng về nhưng lại phản ánh đúng suy nghĩ trong trẻo và trí tưởng tượng phong phú của trẻ nhỏ.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần những bài văn như vậy xuất hiện trên mạng xã hội, chúng đều nhanh chóng lan truyền và mang lại cho người đọc những phút giây thư giãn. Bởi giữa cuộc sống bận rộn của người lớn, đôi khi chỉ cần vài dòng chữ ngây ngô của trẻ con cũng đủ khiến người ta bật cười và nhớ lại một thời tuổi thơ vô tư, giản dị.