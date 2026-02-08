Học sinh điền "1 túp lều tranh, 2 trái tim..." khiến dân tình cười xỉu: Người có trí tưởng tượng phong phú cũng khó nghĩ ra!

Một bài tập Tiếng Việt tưởng chừng rất quen thuộc của học sinh tiểu học mới đây bất ngờ “gây bão” mạng xã hội vì đáp án quá hài hước.

Bài tập yêu cầu học sinh điền từ còn thiếu vào các câu tục ngữ, thành ngữ quen thuộc. Trong đó, câu “Một túp lều tranh, hai trái tim…” vốn có đáp án chuẩn là “vàng”. Tuy nhiên, học sinh trong bài làm lại điền “buồn”. Một lựa chọn khiến dân mạng “cười xỉu” vì quá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ với những bình luận vừa hài hước vừa cảm thông: “Sai mà hợp lý ghê”, “Nghe buồn cười nhưng đó mới là thực tế nhé".

Không chỉ dừng ở đó, nhiều câu khác trong bài cũng được học sinh “biến tấu”. “Sau cơn mưa, trời lại…” - thay vì “sáng”, em điền “bão”. “Thuận vợ thuận chồng, tát… cũng cạn”, em viết “nhau cũng cạn”. Những đáp án lập tức bị giáo viên gạch chéo đỏ, nhưng lại khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Nhiều người cho rằng, những câu trả lời này phản ánh một góc nhìn rất “thật” của trẻ em hôm nay. Không phải là sự thiếu hiểu biết mà là cách các em quan sát cuộc sống bằng trải nghiệm cá nhân, cảm xúc cá nhân. Trẻ em không sống trong thế giới của tục ngữ xưa, mà lớn lên trong đời sống hiện đại với nhiều biến động. Khi các em dùng ngôn ngữ để diễn đạt những gì mình cảm nhận, đôi khi kết quả sẽ khiến người lớn… giật mình.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến lo ngại rằng việc trẻ “sáng tạo quá đà” trong những bài tập dạng khuôn mẫu có thể cho thấy sự lơ là trong việc ghi nhớ kiến thức nền tảng. Thành ngữ, tục ngữ là di sản ngôn ngữ, cần được học đúng trước khi hiểu sâu hay vận dụng linh hoạt.

Nhiều người cho rằng, với những bài tập như thế này, thay vì chỉ chấm đúng - sai, giáo viên và phụ huynh có thể xem đó là cơ hội trò chuyện với trẻ. Vì sao con chọn từ này? Con đang nghĩ gì? Con nhìn cuộc sống xung quanh ra sao? Một cuộc đối thoại ngắn đôi khi giá trị hơn rất nhiều lần một dấu gạch đỏ.

Bài tập Tiếng Việt như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: trẻ em không chỉ học ngôn ngữ mà còn đang học cách hiểu thế giới người lớn bằng đôi mắt rất thật của mình.