Học sinh Alpha giành gần 230 tỷ đồng học bổng, tỷ lệ trúng tuyển đại học cao

Những "con số biết nói" về chất lượng đầu ra

Theo thống kê từ nhà trường, tỷ lệ học sinh lớp 12 năm học 2024-2025 đã nhận thông báo trúng tuyển vào các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế rất cao. Trong đó, 80% học sinh trúng tuyển sớm vào các trường đại học top đầu thông qua nhiều phương thức tuyển sinh như xét học bạ, đánh giá năng lực, tuyển thẳng tài năng hoặc kết hợp các chứng chỉ quốc tế như IELTS và SAT.

Danh sách các trường đại học mà học sinh Alpha trúng tuyển bao gồm nhiều trường đại học hàng đầu Việt Nam như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn…

Hơn một phần ba học sinh lớp 12 đã nhận thư mời nhập học từ các trường đại học hàng đầu tại Mỹ, Canada, Anh, Úc và Trung Quốc. Trong đó, gần 40% học sinh nhận học bổng từ 40% đến 100% học phí. Đáng chú ý, 28 học sinh xuất sắc của khóa 6 đã giành các suất học bổng từ nhiều trường đại học trong và ngoài nước với tổng giá trị gần 230 tỷ đồng.

Bên cạnh thành tích tuyển sinh đại học, học sinh Alpha cũng ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi học thuật quốc tế. Cụ thể, 6 học sinh đạt giải giải nhất cuộc thi Innovation Challenge khu vực miền Bắc, 3 học sinh đạt giải Ba cuộc thi ASEAN Business Simulation, cùng nhiều giải thưởng tại cuộc thi World Scholar’s Cup và các cuộc thi học thuật trong và ngoài nước.

Học sinh Alpha tại lễ tốt nghiệp năm học 2024–2025, theo thống kê nội bộ, 100% học sinh nhận thư trúng tuyển và học bổng cao từ các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế

Cá nhân hóa lộ trình học tập và chuẩn bị đại học

Ở bậc trung học phổ thông, Alpha triển khai mô hình học tập cá nhân hóa với hơn 6 nhóm môn học, cho phép học sinh xây dựng lộ trình học tập phù hợp với thế mạnh và định hướng nghề nghiệp. Đặc biệt, chương trình tiếng Anh học thuật tại Alpha được thiết kế với hai hệ đào tạo Liberal (Chất lượng cao) và Scholar (Học thuật chuyên sâu/Săn học bổng).

Trong đó, hệ Scholar dành cho học sinh định hướng du học và học tập tại các trường quốc tế tại Việt Nam với tối đa cơ hội học bổng. Chương trình được thiết kế nhằm giúp học sinh tăng cường tiếng Anh học thuật, luyện viết luận, nghiên cứu khoa học, chuẩn bị các kỳ thi chuẩn hóa như IELTS, SAT, AP, A- level và các chương trình học thuật quốc tế nâng cao.Song song với đó, hệ Liberal giúp học sinh xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, phát triển tư duy phản biện và khả năng giao tiếp học thuật bằng tiếng Anh – những năng lực quan trọng khi học tập trong môi trường đại học hiện đại.

Tại bậc THPT, học sinh Alpha xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, kết hợp tiếng Anh học thuật, nghiên cứu khoa học và chuẩn bị các kỳ thi chuẩn hoá quốc tế như IELTS, SAT, AP.

Nhờ lộ trình đào tạo này, nhiều học sinh Alpha đạt kết quả IELTS từ 7.0 đến 8.0 ngay khi còn học trung học phổ thông, tạo lợi thế lớn trong quá trình xét tuyển đại học và săn học bổng.

Bên cạnh chương trình học thuật, nhà trường cũng chú trọng phát triển toàn diện thông qua các hoạt động trải nghiệm, các dự án học tập, chương trình Thể thao ý chí và các hoạt động tại Alpha Camp, giúp học sinh rèn luyện bản lĩnh, khả năng lãnh đạo và tinh thần làm việc nhóm.

Học sinh Alpha trải qua hơn 2.000 giờ rèn luyện thể chất và ý chí thông qua các chương trình thể thao, trải nghiệm tại trường và Alpha Camp trước khi tốt nghiệp

Trải nghiệm thực tế giúp học sinh định hình nghề nghiệp

Chia sẻ về hành trình học tập tại Alpha, em Tạ Hoàng Duy – học sinh nhận học bổng 100% từ Whitman College (top 50 trường ĐH tốt nhất nước Mỹ) cho biết: "Chương trình kiến tập năm lớp 10 và lớp 11 tại các doanh nghiệp đã giúp em hiểu rõ hơn cách nền kinh tế vận hành trong thực tế. Sự kết hợp giữa kiến thức trên lớp và những trải nghiệm thực tế đã giúp em định hình rõ con đường mình muốn theo đuổi trong tương lai."

Học sinh Alpha giành đạt giải Nhất khu vực miền Bắc cuộc thi Innovation Challenge 2025 – một trong nhiều sân chơi học thuật quốc tế nơi học sinh của trường ghi dấu ấn

Mục tiêu của Alpha không chỉ là giúp học sinh trúng tuyển đại học, mà quan trọng hơn là chuẩn bị cho các em năng lực tự học, tự thích nghi và tự kiến tạo con đường của mình. Bà Nguyễn Thị An Quyên – Giám đốc điều hành Alpha School chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho học sinh một tấm vé vào đại học, mà quan trọng hơn là trang bị nền tảng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần tự chủ để các em có thể học tập, thích nghi và tạo ra giá trị trong một thế giới không ngừng biến đổi."

Những kết quả đầu ra ấn tượng cùng chiến lược đào tạo bài bản đang khẳng định Alpha School là một trong những môi trường giáo dục tiên phong tại Việt Nam, chuẩn bị vững vàng cho học sinh tự tin, hội nhập môi trường học thuật toàn cầu.

Về Hệ thống giáo dục Alpha và các trường thành viên

Hệ thống Giáo dục Alpha là hệ thống trường liên cấp theo định hướng giáo dục khai phóng, chú trọng phát triển con người toàn diện. Triết lý giáo dục của Alpha đặt trọng tâm vào việc giúp học sinh hiểu chính mình, hình thành năng lực tự học, tư duy độc lập và bản lĩnh sống trong một thế giới nhiều biến động.

Hệ thống hiện có hơn 4.000 học sinh cùng đội ngũ giáo viên và nhân sự đang học tập và làm việc tại các trường thành viên: Trường Tiểu học & THCS–THPT Alpha, Trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội (Alpha CGD), Trường Liên cấp Alpha Hải Phòng và Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Thực nghiệm Victory.

Năm học 2025-2026, học sinh toàn hệ thống Alpha đạt hơn 10,000 giải thưởng học thuật, khoa học, nghệ thuật và thể thao cấp thành phố và quốc gia, quốc tế; đồng thời nhận các học bổng quốc tế và cơ hội học tập tại nhiều quốc gia.