Học phí bậc THCS của loạt trường tư thục, quốc tế ở quận Bắc Từ Liêm: Từ 48 triệu đồng/năm trở lên, chương trình học phong phú

TRƯỜNG THCS TÂY HÀ NỘI

- Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Ở bậc THCS, chương trình học của trường Tây Hà Nội (Western Hanoi School) chia làm hai hệ đào tạo: Hệ Chất lượng cao (viết tắt CLC) và Hệ Song ngữ Mỹ Việt Western Steps (viết tắt WS, chỉ áp dụng cho khối 6, 7 năm học 2022 – 2023).

Theo đó, Hệ Chất lượng cao gồm 2 lớp: Chất lượng cao và Chất lượng cao Anh – Nhật. Với lớp Chất lượng cao, chương trình học tập trung vào các môn Toán – Văn – Anh. Chương trình tiếng Anh có 10 tiết/ tuần, trong đó có 3 tiết học cùng GVNN. Các phân môn: 6 ESL (3 tiết với GVNN), 1 Reading, 1 Maths, 2 Exam. Yêu cầu đầu vào: A1 CEFR, mục tiêu đầu ra: B1 CEFR PET/ IELTS 5.0.

Bên cạnh các giờ học chính khóa, học sinh còn được hỗ trợ 3 môn Toán – Văn – Anh ngoài giờ, được tham gia các CLB Năng khiếu, CLB tiếng Anh, hoạt động Hội học sinh và giao lưu Quốc tế, đặc biệt là hoạt động tham quan doanh nghiệp dành cho học sinh cuối cấp.

Với lớp Chất lượng cao Anh - Nhật, ngoài những mục tiêu như hệ CLC nói trên, chương trình mở thêm cơ hội học Tiếng Nhật cho học sinh, với mục tiêu học sinh sử dụng tự tin hai ngoại ngữ, có khả năng đỗ vào lớp chọn Tiếng Nhật tại các trường THPT chất lượng cao hoặc chuyên.

Chương trình tiếng Anh có 10 tiết/tuần, trong đó có 3 tiết học cùng GVNN. Các phân môn: 6 ESL (3 tiết với GVNN), 1 Reading, 1 Maths, 2 Exam. Yêu cầu đầu vào: A1 CEFR; mục tiêu đầu ra: B1 CEFR PET/ IELTS 5.0.

Chương trình Tiếng Nhật có 5 tiết/tuần. Yêu cầu đầu vào: Không, mục tiêu đầu ra: N4. Bên cạnh các giờ học chính khóa, học sinh còn được hỗ trợ 3 môn Toán – Văn – Anh ngoài giờ, được tham gia các CLB Năng khiếu, CLB tiếng Anh, hoạt động Hội học sinh và thực hành văn hóa Nhật.

Với Hệ Song ngữ Mỹ Việt WS, nét nổi bật của hệ đào tạo này là:

Chương trình tiếng Anh (Language Arts) 9 tiết/tuần theo chương trình của Mỹ, đảm bảo học sinh có đầy đủ 4 kỹ năng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Chương trình Trải nghiệm thứ 7 bắt buộc để trải nghiệm, kết nối cộng đồng, rèn luyện ý chí và học kỹ năng mềm.

Học sinh phải thi đầu vào đối với hệ song ngữ Western Steps.

Có 2 lớp với 2 định hướng chuyên sâu: Định hướng Khoa học Tự nhiên (KHTN) – lớp 6 WS1 và Định hướng Khoa học Xã hội (KHXH) – lớp 6 WS2.

Học phí năm học 2022 - 2023 bậc THCS như thông tin trong ảnh dưới đây:

TRƯỜNG THCS PASCAL

- KĐT mới Hoàng Quốc Việt - Bắc Từ Liêm

Giống như ở bậc Tiểu học, học sinh bậc THCS sẽ học chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam song song với chương trình tăng cường tiếng Anh. Chương trình tiếng Anh bậc THCS của nhà trường cụ thể như sau:

Về thời lượng môn học:

- Chương trình chất lượng cao:

Tiếng Anh của Bộ GD (chương trình bắt buộc đối với học sinh THCS): 5 tiết; ESL (tiếng Anh với GV bản ngữ): 4 tiết; tiếng Anh tăng cường: 2 tiết; Toán tiếng Anh: 2 tiết.

- Chương trình tiếng Anh Cambridge:

Tiếng Anh của Bộ GD (chương trình bắt buộc đối với học sinh THCS): 5 tiết; ESL (tiếng Anh với GV bản ngữ): 5 tiết; Science: 5 tiết (3 tiết GV bản ngữ 2 tiết GVVN); Maths: 5 tiết (3 tiết GV bản ngữ 2 tiết GVVN).

Về Giáo trình:

- Chương trình chất lượng cao:

Tiếng Anh của Bộ: Giáo trình tiếng Anh – theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD; ESL (tiếng Anh với GV bản ngữ): Time Zones - bộ sách tiếng Anh tích hợp đầy đủ bốn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

Tiếng Anh tăng cường: Enter the World of Grammar - nội dung giáo trình sẽ giúp người học nắm chắc được tất cả kiến thức ngữ pháp trọng tâm, đồng thời phát triển kỹ năng thực hành, giao tiếp dễ dàng tiếng một cách hiệu quả nhất.

Toán tiếng Anh: Level up Maths

- Chương trình tiếng Anh Cambridge:

Tiếng Anh của Bộ: Giáo trình tiếng Anh – theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD; ESL (tiếng Anh với GV bản ngữ): Cambridge Global English; Maths: Cambridge Maths; Science: Cambridge Science.

Về đội ngũ giáo viên:

- Giáo viên Việt Nam:

Tốt nghiệp loại Khá trở lên – chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Đại học Hà Nội. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy.

- Giáo viên bản ngữ:

100% giáo viên bản ngữ đến từ các quốc gia nói tiếng Anh (Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand…) Tốt nghiệp đại học và có bằng cấp giảng dạy tiếng Anh được công nhận trên toàn thế giới ( TESOL, TEFL,...).

Thông tin học phí năm học 2022 - 2023 của trường như sau:

TRƯỜNG THCS NEWTON

- Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt - Khu ĐTM Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm

Ở bậc THCS, học sinh được học các môn theo chương trình của Bộ GD&ĐT VN, ICT/STEM và theo đặc thù của từng Hệ học:

- Hệ Bán quốc tế: Học sinh được học theo chương trình của Anh, gồm các môn: Maths, Science, ESL, do giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam giảng dạy.

- Hệ Cambridge (Anh): Chương trình THCS Cambridge (Lớp 6 - Lớp 8): Chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam kết hợp với chương trình Cambridge. Học sinh được học bằng tiếng Anh theo chương trình Cambridge gồm Maths, Science, Social studies/Global perspective.

Chương trình Cambridge IGCSE (Lớp 9 - Lớp 10): Được giảng dạy bằng tiếng Anh tối thiểu 3 môn trong 2 năm học lớp 9 và lớp 10. Hết lớp 10, học sinh dự thi lấy chứng chỉ IGCSE do CIE cấp đối với các môn mình đã học.

Chương trình nâng cao A-level (bao gồm AS – lớp 11 và A2 – lớp 12) cho học sinh chuẩn bị vào Đại học. Chương trình trang bị kiến thức môn học chuyên sâu và cách thức vận dụng ở cấp độ cao, thúc đẩy tư duy độc lập, phát triển khả năng xử lý, đánh giá, phân tích, mạch lạc, rõ ràng. Kết thúc lớp 12, học sinh thi lấy bằng A-level do CIE cấp và có thể nhập học vào những trường Đại học hàng đầu thế giới. Học sinh có kết quả A-level cao (từ điểm C trở lên) có thể được tính tín chỉ Đại học. Hàng năm học sinh thi lấy chứng chỉ Cambridge (nếu đăng ký thi).

- Hệ Song Ngữ Mỹ: Học sinh được học các môn theo 2 chương trình gồm: Các môn của Bộ GD&ĐT VN và các môn bằng tiếng Anh của Mỹ: Maths, Science, Language Art và chương trình Mizzzou K12 do GVNN và GVVN giảng dạy, được Mizzou K12 (Mỹ) cấp chứng chỉ từ lớp 8. Buổi chiều, học sinh được học tiếng Anh các môn: Maths Science, Language Art, Mizzou K12.

Theo thông tin từ website của nhà trường, học phí năm 2022-2023 bậc THCS như sau:

Học phí hàng năm có thể tăng nhưng không tăng quá 5% so với năm liền kề.

