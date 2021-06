Học nhạc tại gia cả nhà vui thích cùng My Band

Hiểu rõ được tầm quan trọng của âm nhạc với sự phát triển tư duy, tâm hồn của trẻ nhỏ, nhiều bậc phụ huynh đã lên dự định cho con học và chơi nhạc ngay từ rất sớm. Nhờ đó, nhiều trẻ có năng khiếu đã được phát hiện tài năng từ sớm để có thể nhanh chóng bồi dưỡng. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có khả năng cho con theo học dài hạn tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, nên nhiều em học nhạc đến trình độ nhất định đành bỏ dở và bị cuốn vào công cuộc học hành, thi cử bận rộn khác.

Với mong muốn dành cho những khán giả nhí học âm nhạc một sân chơi nghệ thuật đúng nghĩa ngay tại gia, để vừa giải trí lại vừa tự nâng cao thêm kỹ năng chơi nhạc của bản thân, Truyền hình FPT đã phát triển và sản xuất chương trình tương tác mang tên My Band.

My Band cung cấp cho các "nghệ sĩ nhí" những tác phẩm được sáng tác hoàn toàn mới, có nội dung phù hợp với nhiều lứa tuổi học sinh. Tất cả bài hát và bản phối khí đều là các tác phẩm độc quyền, được "đặt hàng" sáng tác hoàn toàn mới và cập nhật thường xuyên dành riêng cho khán giả của Truyền hình FPT. Không còn gói gọn trong các bài hát quen thuộc từ nhiều năm trước, My Band bổ sung vào kho tàng âm nhạc thêm nhiều bản nhạc với Con muốn được ngủ thêm, Ngày mai con lớn, Tháng năm tươi đẹp, Theo bước chân em… Mỗi bản nhạc với âm sắc hồn nhiên, kể lại câu chuyện rất đỗi thân thuộc hàng ngày của các bạn nhỏ. Tất cả được chăm chút, khoác lên chiếc áo giai điệu tươi vui, gần gũi với từng nhóm tuổi và được xếp loại theo độ khó tăng dần về nhạc lý. Đặc điểm này khiến cho các khán giả nhí có thể dễ dàng lựa chọn theo khả năng và sở thích, giúp thuận tiện hơn trong việc học.

Yếu tố tạo nên điểm khác biệt của My Band chính là "khả năng nhập vai". Với mỗi bản nhạc, chương trình hướng đến các bạn trẻ yêu thích 1 trong 5 vị trí của band nhạc là vị trí hát (vocal), trống, guitar, keyboard và guitar bass. Như vậy, với mỗi bản nhạc, tức đơn vị bài học (session), My Band chuẩn bị sẵn 1 bản phối hòa khí đầy đủ, 5 video hướng dẫn, cùng 5 bản phối khuyết 5 vị trí tương ứng (backing track). Nhờ đó, người học có thể luyện tập một nhạc cụ duy nhất hoặc "nhập vai" để chơi cùng cả ban nhạc. Đặc điểm này trở nên vô cùng hữu ích khi cần tập luyện phối hợp trong nhóm, giúp cho các khán giả nhí dễ dàng trở thành một thành viên của ban nhạc, với những nhạc công chuyên nghiệp, chỉ bằng vài thao tác. Điều này giúp cho các em tập luyện hào hứng hơn, nhanh "lên tay" hơn.

Bà Tô Nam Phương – Giám đốc Truyền hình FPT chia sẻ: "My Band chính là chương trình tiếp nối những nỗ lực của Truyền hình FPT trong việc phát triển các chương trình truyền hình tương tác, phù hợp với nhu cầu giải trí ngày càng cao của khán giả đại chúng. Chúng tôi kỳ vọng, thông qua My Band, tất cả khán giả đều có thêm cơ hội tiếp cận với âm nhạc theo cách đơn giản nhất, đặc biệt là khán giả nhí, nhân dịp hè về. Qua đây, các em sẽ có một sân chơi sôi động, bổ ích và trên hết là an toàn, ngay trong chính căn nhà của mình."

Cũng trong dịp ra mắt My Band, Truyền hình FPT sẽ tổ chức cuộc thi âm nhạc trên trang fanpage chính thức của đơn vị tại địa chỉ facebook.com/truyenhinhfpt. Theo đó, các thí sinh sẽ ghi hình lại phần thể hiện một bản nhạc (Music video - MV) qua giọng hát hoặc giai điệu từ nhạc cụ mà My Band hướng dẫn và gửi về chương trình. Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm gốc, không qua chỉnh sửa âm thanh, hình ảnh. Giải thưởng sẽ được Ban tổ chức lựa chọn, trao cho các tác phẩm đạt được tiêu chí: giọng ca xuất sắc hoặc MV có tính sáng tạo… Giá trị giải thưởng lên tới 20 triệu đồng.

Chương trình My Band chính thức được trình chiếu trên mục Giải trí của Truyền hình FPT từ 1/6/2021. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại website truyenhinh.fpt.vn, trên trang fanpage chính thức tại địa chỉ facebook.com/truyenhinhfpt; hoặc liên hệ hotline 19006600.