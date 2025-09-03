Hoành tráng show đại thực cảnh 20 tỷ đồng diễn ra trong mưa ở TPHCM

Tối 2/9, hàng ngàn du khách đã có mặt tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TPHCM) để dự chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập nơi này, đặc biệt là chờ đợi chứng kiến show diễn đại thực cảnh "Khí phách Rồng tiên - Kỷ nguyên vươn mình", với tổng kinh phí thực hiện lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết phương Đông và linh khí Long - Lân - Quy - Phụng, trên không gian huyền ảo của hồ Lạc Cảnh, sự kết hợp của chuyện kể - ánh sáng - âm nhạc - công nghệ hiện đại, hàng trăm diễn viên đã kiến tạo một bản trường ca huyền thoại, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa. Đặc biệt, dù thời tiết bất lợi khi liên tục có mưa lớn, show diễn vẫn được tiến hành để chiêu đãi du khách.

Show diễn được chia làm 4 chương chính, gồm "Long", "Lân", "Quy", "Phụng", kết hợp hàng loạt các loại hình nghệ thuật đặc sắc, truyền thống của Việt Nam (như hát bội, tuồng cổ, múa dân gian Khơ Me, múa sân khấu cung đình…) với công nghệ giải trí hiện đại như flyboard (biểu diễn thể thao dưới nước).

Trong khoảng thời gian 60 phút, show diễn đã lột tả, khí phách cha Rồng mẹ Tiên, từ nhịp sống trù phú phương Nam đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập. Tất cả được nâng lên thành một tuyệt tác nghệ thuật trình diễn, vừa choáng ngợp về quy mô, vừa chạm đến niềm tự hào dân tộc sâu thẳm.

Ban tổ chức show diễn mong muốn, trong thời khắc 80 năm vàng son của Tổ quốc và 30 năm Suối Tiên kiến tạo - phụng sự, linh khí Tứ Linh sẽ hội tụ, thắp sáng khí phách dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới rạng rỡ, tự hào và hùng cường.

Chia sẻ trong ngày diễn ra show đại thực cảnh hoành tráng trên, đại diện ban lãnh đạo Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, ngày 2/9/21995, nhân kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước Việt Nam, Suối Tiên chính thức mở cửa đón du khách từ mọi miền đến tham quan với công trình văn hóa đồ sộ đầu tiên rồng dài 400m - biểu tượng uy nghi, hùng dũng, mở đầu giai đoạn "hóa rồng" tại miền đất tứ linh này.

30 năm hoạt động đã qua của Suối Tiên không chỉ là một con số thời gian, mà là dòng chảy của linh hồn dân tộc, là hơi thở của văn hóa Việt Nam, là những giọt nước mắt xúc động và nụ cười tự hào của biết bao thế hệ.

Từ mảnh đất hoang sơ chỉ vỏn vẹn 6.600 mét vuông, Suối Tiên đã được khai sinh như một giấc mơ thiêng liêng của anh hùng lao động Đinh Văn Vui và những người tiên phong – giấc mơ về một "suối nguồn - bất diệt". Và Suối Tiên đã bắt đầu hành trình đầy khát vọng.

Văn hóa Việt Nam – sợi chỉ đỏ không bao giờ đổi thay - được gửi gắm trong từng công trình biểu tượng của Suối Tiên, như: Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng Đế, Hai Bà Trưng, Thánh Gióng, Trần Hưng Đạo, công trình nổi bật Biển Tiên Đồng – Ngọc Nữ, Tứ Linh Hội Tụ và nhiều lễ hội văn hóa truyền thống Việt Nam được tổ chức và lan tỏa cộng đồng tại Suối Tiên.

Quốc tế biết đến Suối Tiên thông qua nhiều thành tích nổi bật, như từng được xem là 1 trong 12 công viên chuyên đề được yêu thích nhất thế giới (do website Du lịch của Mỹ bình chọn năm 2008); được trao Cúp Vàng - Cúp Bạch Kim - Cúp Kim Cương cùng với Giải thưởng Sao Chất lượng quốc tế tại Paris (Pháp) liên tục qua các năm 2009 – 2010 – 2012; là trong 8 công viên thú vị nhất thế giới năm 2014 (do báo điện tử Hello Giggles bình chọn).

Bên cạnh đó, có hơn 30 lỷ lục Việt Nam được xác lập tại Suối Tiên.

"Suối Tiên được xây dựng không chỉ để vui chơi, mà để giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt Nam", ban lãnh đạo nơi này tự hào khẳng định.