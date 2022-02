Hoàng Yến Chibi chia sẻ kỷ niệm từng đi họp FC Thùy Chi, M4U và thầm ước làm được điều này

Tập 1 chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Không gian cảm xúc vừa chính thức lên sóng trên kênh HTV7. Chương trình với sự góp mặt của 4 idol: Nguyễn Trần Trung Quân, Jaykii, Ali Hoàng Dương và Hoàng Yến Chibi.

Mở đầu cho tập phát sóng đầu tiên, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Yến Chibi và Ali Hoàng Dương đã có cuộc gặp gỡ thú vị tại quán cà phê Không gian cảm xúc. Họ vô cùng bất ngờ với nhiệm vụ từ hòm thư bí mật là phải cùng nhau kinh doanh quán cà phê với mục đích mua 1.000 cái ba lô tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ đã bàn bạc và đưa ra quyết định tìm thêm một đồng đội để cùng nhau "tác chiến".

Và kết quả, "ông bố bỉm sữa" Jaykii đã nhanh chóng được "triệu hồi" đến quán cà phê với vai trò "anh pha chế". Với nhiệm vụ dẫn dắt đàn em, Nguyễn Trần Trung Quân chính thức trở thành anh cả kiêm vai trò "chú đầu bếp" của quán. "Cậu bé phục vụ" là nhiệm vụ của Ali Hoàng Dương, còn Hoàng Yến Chibi nắm giữ toàn bộ kinh tế của quán với vai trò "cô bé thu ngân".

Mở màn cho đêm nhạc đầu tiên là ca khúc "Người ta nói" do ca sĩ Ali Hoàng Dương trình bày. Khi nghe bài hát này, Nguyễn Trần Trung Quân vô cùng xúc động cho biết: "Khi Ali hát 'Người ta nói' thì Quân rất rưng rưng, bài hát này cũng liên quan đến mối tình đầu của Quân luôn. Nên khi nghe xong thì ký ức ùa về liên tục, mọi thứ cứ như ngày hôm qua và Quân cảm thấy mình được trẻ lại hơn vài tuổi".

Với bài hát đầu tiên vô cùng sâu lắng từ Ali Hoàng Dương, Jaykii tiếp tục gửi đến khán giả bài hát "Gửi ngàn lời yêu" dạt dào cảm xúc. Nam ca sĩ chia sẻ: "Trước khi hát ca khúc này, Jaykii nghĩa rằng tất cả chúng ta đều sẽ có những lần tiếc nuối khi yêu một ai đó nhưng không thể nói ra".

Tiếp theo là màn song ca của Hoàng Yến Chibi và Jaykii với ca khúc "Xe đạp", nữ ca sĩ cho biết ca khúc này là một kỷ niệm rất đẹp khi cô tham dự buổi FC của ca sĩ Thùy Chi và nhóm M4U. Cô nàng nhớ lại: "Khi Yến nghe chị Thùy Chi và nhóm M4U hát thì Yến nói với bản thân là một ngày nào đó sẽ thể hiện được ca khúc này".

Để tiếp thêm năng lượng tích cực gửi đến khán giả, Hoàng Yến Chibi tiếp tục trình diễn ca khúc "Rung động" vô cùng sôi nổi với dàn bè "cực khủng" bởi Ali Hoàng Dương, Nguyễn Trần Trung Quân và Jaykii.

Và đặc biệt ở tập này, Nguyễn Trần Trung Quân đã "cháy" cùng bản hit "Yêu làm chi" với giai điệu JazzHop được làm mới bởi giám đốc âm nhạc Andiez Nam Trương. Sau khi trình diễn xong, nam ca sĩ vô cùng sung sướng cho biết: "Ngày xưa khi Quân hát bài này thì toàn khóc thôi, bởi vì mình là một người yêu rất là nhiều. Khi nghe bản phối này thì Quân thấy trong tình yêu đôi lúc cũng nên nhẹ nhàng một chút".

Ngay sau đó, Hoàng Yến Chibi liền "gài" nam ca sĩ bật mí về các mối tình có liên quan đến ca khúc này. Nam ca sĩ cho biết để có cảm xúc trình diễn được ca khúc "Yêu làm chi" thì anh đã trải qua 1 mối tình không trọn vẹn.

"Có thể trước đây Quân cảm thấy rất đau khổ và buồn bã nhưng sau một thời gian thì cảm giác ấy cũng qua nhanh mà thôi. Miễn sao mình và người ấy ở một nơi nào đó sẽ càng ngày càng trưởng thành hơn", giọng ca "Tự Tâm" chia sẻ.

Để chuyển qua ca khúc tiếp theo, Ali Hoàng Dương cùng mọi người bàn luận về cách để quên đi một người. Và nam ca sĩ đã phản ứng dữ dội khi anh cả Nguyễn Trần Trung Quân khẳng định giọng ca "Theo anh" là một người hay "say". Thật ra, Nguyễn Trần Trung Quân cho biết ý anh muốn nói đàn em mỗi lần ra sân khấu là "say" với âm nhạc.

Sẵn dịp, Ali Hoàng Dương bất ngờ bật mí: "Trong cuộc sống của Ali thì đến hiện tại mình vẫn còn độc thân. Phải gọi là ế đấy ạ!". Nguyễn Trần Trung Quân liền "phản pháo" không hồi kết và cho rằng Ali Hoàng Dương không độc thân. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã thể hiện ca khúc "Ta đâu có say". Với giai điệu được phối theo phong cách Rumba mạnh mẽ, ca khúc "Ta đâu có say" đã làm "say" hết khán giả có mặt tại quán cà phê Không gian cảm xúc.

Không gian cảm xúc với chủ đề "Miền ký ức" cũng chính thức khép lại với bài hát "Chuyện chàng cô đơn" vô cùng sôi động do tam ca Nguyễn Trần Trung Quân, Ali Hoàng Dương và Jaykii trình bày. Kết thúc buổi tiệc âm nhạc đầu tiên, khán giả đã được nhắc nhớ lại những ký ức đẹp của một thời đã qua, những cuộc tình không trọn vẹn của tuổi đôi mươi.

