Nữ diễn viên Ô Quân Mai được biết đến với vai diễn Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu trong "bom tấn" cổ trang Hậu Cung Như Ý Truyện. Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 vào ngày 5/2, Ô Quân Mai bình tĩnh chia sẻ chuyện chồng qua đời qua câu nói: "Ông ấy đi rồi". Nữ diễn viên không tiết lộ thời gian hay nguyên nhân chính xác của cái chết. Theo các nguồn tin thân cận với Ô Quân Mai, đạo diễn Oscar Kosco đã qua đời từ năm ngoái.

Trong 3 năm trước khi chồng qua đời, Ô Quân Mai giảm hoạt động showbiz đáng kể để đồng hành với chồng chiến đấu lại căn bệnh ung thư. Oscar Kosco là nhà sản xuất, đạo diễn người Mỹ gốc Cuba ở Hollywood, nổi tiếng qua các bộ phim như Shanghai Red và Deep Sea Cruiser 2032. Ô Quân Mai và chồng gặp nhau năm 1993 khi cùng làm việc trong bộ phim The Vanished Son. Họ kết hôn năm 1996, chung sống gần 3 thập kỷ.

Ô Quân Mai báo tin chồng đã qua đời. Ảnh: Kbzioom

Trong suốt cuộc hôn nhân, Ô Quân Mai đã trải qua 9 lần thụ tinh trong ống nghiệm từ năm 37 đến 42 tuổi. Tuy nhiên tất cả đều không thành công, tạo thành trải nghiệm mà "Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu" mô tả là điều hối tiếc lớn nhất trong đời. Mặc dù cặp đôi không có con ruột, Ô Quân Mai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết và yêu thương với con gái riêng của chồng.

Theo Sinchew, hiện tại Ô Quân Mai đang sống một mình tại nhà riêng ở Thượng Hải. Thay vì công khai nỗi đau mất chồng, nữ diễn viên đã chọn con đường chữa lành thầm lặng. Bà tìm thấy sự an ủi trong việc viết thơ, chăm sóc hoa lá và dần dần quay trở lại với công việc làm phim.

Nữ diễn viên hiện đang sống 1 mình ở Thượng Hải và dành thời gian chữa lành nỗi đau. Ảnh: Kbizoom

Ô Quân Mai sinh năm 1966 tại Thượng Hải trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bà được tiếp xúc với điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn từ nhỏ. Nữ diễn viên chuyển đến Mỹ vào thập niên 1980 để học tập và xây dựng sự nghiệp. Năm 1987, Ô Quân Mai xuất hiện trong phim Hoàng đế cuối cùng - bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng Oscar và mang lại cho nữ diễn viên sự công nhận rộng rãi.

Trong suốt nhiều năm, Ô Quân Mai đã xây dựng một sự nghiệp lừng lẫy với nhiều tác phẩm phim điện ảnh và truyền hình, được biết đến với vẻ ngoài thanh lịch và những màn trình diễn giàu cảm xúc. Các tác phẩm của nữ diễn viên 60 tuổi trải dài từ phim sử thi, phim truyền hình đến phim quảng cáo, bao gồm The Joy Luck Club, Heaven & Earth, The Pillow Book, The Soong Sisters, Shanghai Red.. Bà được khen ngợi vì những vai diễn xuất sắc trong cả phim truyền hình lịch sử và hiện đại, đáng nhớ nhất là vai Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu trong "bom tấn" cổ trang Hậu Cung Như Ý Truyện.

Ô Quân Mai cùng vai diễn kinh điển trong Hậu Cung Như Ý Truyện. Ảnh: Kbizoom

Nguồn: Kbizoom