Hoàng Rob thành đoàn ATVNCG 2026: 11 tiết mục, 4 nhạc cụ và hành trình rời khỏi vùng an toàn của nghệ sĩ violin

Tối 10/10, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại bằng đêm chung kết nhiều cảm xúc. 17 anh tài được gọi tên vào Gia tộc anh tài toàn năng, trong đó có Hoàng Rob. Với nam nghệ sĩ, dấu mốc "thành đoàn" đến sau một hành trình gần như không lặp lại chính mình: anh góp mặt trong 11 tiết mục (chưa tính ca khúc chủ đề), sử dụng bốn nhạc cụ gồm violin, guitar, keytar và trống, đồng thời lần lượt thử sức với ca hát, rap, nhảy, múa đương đại, cheerleading và viết lời đồng dao.

Ngay trên sân khấu chung kết, hai tiết mục của Hoàng Rob đã gói gọn hành trình ấy. Ở Tóc Ngắn, anh trình diễn bằng giọng hát và vũ đạo với phong thái tự tin, nhiều năng lượng. Sang Thăng Hoa, anh trở về với cây violin trong một màu sắc ma mị, cuốn hút. Sự tương phản giữa hai tiết mục cho thấy càng thử nhiều vai trò, Hoàng Rob càng có thêm cách thể hiện bản thân, nhưng violin vẫn là thứ ngôn ngữ nghệ thuật anh không rời bỏ.

Những "lần đầu" từ Công diễn Hội ngộ

Hoàng Rob bước vào chương trình với hình ảnh đã định hình: nghệ sĩ violin theo đuổi hướng kết hợp nhạc cụ cổ điển với âm nhạc đương đại. Thế nhưng ngay từ Công diễn Hội ngộ, anh đã chọn đi đường khác. Với Hoa Đào, Hoàng Rob lần đầu hát trên sân khấu, thử múa đương đại và tự viết lời đồng dao cho tiết mục. Đến Tháng tư là lời nói dối của em, anh đối diện nỗi sợ độ cao khi đu dây kéo violin cùng nhóm Anh Tài Nội Lực (Đông Hùng, Phùng Minh Cương). Nhóm sau đó giành danh hiệu "Chiến thắng của chiến thắng" tại vòng này.

Sang Công diễn 1, trong đội hình Nhà Hoa Lửa với Let Me Go, Hoàng Rob cùng lúc hát, rap, nhảy, chơi keytar và tham gia xây dựng concept, nghĩa là không chỉ đứng trên sân khấu với tư cách người biểu diễn mà còn góp tay định hình màu sắc cho cả tiết mục. Đến Ánh Sáng Của Đời Tôi, anh quay về thế mạnh, đưa dàn nhạc lên sân khấu và để lại dấu ấn bằng tiếng violin cùng giọng hát ấm, ngọt. Việc liên tục đổi vai giữa các tiết mục cho thấy anh không tìm cách bỏ bản sắc cũ, mà đặt nó vào những không gian thể hiện khác nhau.

Từ guitar điện đến đầu sư tử mèo

Ở Công diễn 3, tiết mục Chiến gây bất ngờ khi Hoàng Rob chuyển sang guitar điện và có màn song tấu cùng Hoàng Dũng, bên cạnh phần tham gia xây dựng concept. Công diễn 4 là lúc anh đảm nhận nhiều nhất: tham gia dựng concept cho cả hai tiết mục Đi tìm lời ru của Nữ thần Mặt Trời và Tích tịch tình tang. Nếu tiết mục đầu làm nổi bật tiếng violin cùng ý tưởng dàn dựng, thì tiết mục sau kéo anh vào hàng loạt trải nghiệm mới như hát, nhảy, đánh trống và múa bát.

Riêng với Tích tịch tình tang, đưa chất liệu văn hóa truyền thống lên sân khấu đương đại đòi hỏi tìm tòi cả về âm nhạc lẫn cách chuyển tải tinh thần. Hoàng Rob đã tự liên hệ mượn đầu sư tử mèo từ nghệ nhân để hiện thực hóa ý tưởng, một chi tiết cho thấy anh chủ động đi xa hơn phần việc chuyên môn của mình.

Đến Công diễn 5, anh tiếp tục hát trong Cảm ơn tình yêu tôi, rồi Và tôi cũng yêu em lại thử cheerleading, locking và một lần nữa đối diện nỗi sợ độ cao.

Violin vẫn là bản sắc, nhưng không còn là giới hạn

Nhìn lại, điều đáng chú ý ở hành trình của Hoàng Rob không nằm ở số kỹ năng được "mở khóa", mà ở việc mỗi lần thử sức lại đặt anh vào một cách tiếp cận sân khấu khác: khi cần cá tính âm nhạc, khi cần ăn ý với đồng đội, khi cần tư duy ý tưởng, khi phải vượt qua giới hạn tâm lý của chính mình. Từ một nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ, anh dần bước vào nhiều khâu của quá trình sáng tạo.

Những thử nghiệm tại ATVNCG 2026 không nhất thiết trở thành hướng đi lâu dài, nhưng đã cho Hoàng Rob thêm lựa chọn để cân nhắc, chọn lọc và phát triển. Cây violin vẫn ở đó, chỉ là phía trước anh giờ có nhiều con đường hơn.