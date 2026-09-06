Hoàng Rob khép lại “Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời” bằng tiếng violin giữa ngọn lửa

Tập 10 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng với chủ đề Công diễn 4 là “Đầu đội trời, chân đạp đất”. Mở màn vòng đấu vocal, Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ mang đến “Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời” với Thái VG, Thanh Duy, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh và Hoàng Rob. Tiết mục đậm âm hưởng Tây Nguyên, kể hành trình đi tìm ánh sáng, khép lại bằng hình ảnh Mặt Trời bừng lên.

Trên sân khấu, Thanh Duy, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình và Thái VG hóa thân thành những người canh giữ ánh sáng, cùng thực hiện nghi lễ đánh thức Mặt Trời. Hoàng Rob giữ lại cho mình đoạn cuối, xuất hiện ở cao trào với cây violin.

Cách dàn dựng đoạn kết là thứ khiến khoảnh khắc này được nhắc lại nhiều nhất sau khi tập phát sóng. Ngọn lửa được đặt ngay cạnh cây đàn, tiếng violin vang lên giữa vùng sáng đang lan rộng, tạo cảm giác chính tiếng đàn đang gọi Mặt Trời dậy chứ không đơn thuần là một lớp âm thanh phủ lên phần cao trào. Trang phục và thần thái của anh cũng được tính toán để hòa vào hình ảnh chung thay vì tách ra thành một màn solo riêng.

Đây là kiểu xử lý cho thấy nghệ sĩ hiểu vị trí của mình trong tổng thể tiết mục. Violin không chen vào giữa bài để khoe kỹ thuật, mà lùi xuống cuối, làm nhiệm vụ đóng lại câu chuyện.

Dấu ấn của Hoàng Rob ở tập này không chỉ nằm trên sân khấu. Anh còn đảm nhận vai trò xây dựng concept cho cả hai tiết mục mà Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ trình diễn trong Công diễn 4. Với “Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời”, anh chọn hình ảnh ánh sáng trở lại sau bóng tối làm trục xuyên suốt.

Việc các thành viên giao phần ý tưởng cho một nghệ sĩ khí nhạc nói lên khá nhiều về cách Liên minh nhìn nhận vai trò của anh. Trong một chương trình mà giọng hát vẫn là tiêu chí chấm điểm chính, người lo phần nhìn thường không phải người nổi bật nhất trên sân khấu.

Cách tiếp cận của Hoàng Rob nghiêng về duy mỹ và giàu tính điện ảnh, nhưng không dừng ở việc dựng một sân khấu đẹp. Các lớp hình ảnh đều gắn với thông điệp của bài hát, để phần nhìn và phần nghe cùng kể một câu chuyện.

Qua các công diễn trước của mùa 2026, Hoàng Rob liên tục thay đổi vị trí của mình. Khi là nghệ sĩ violin, khi thử sức với nhạc cụ khác, khi hát, nhảy, khi trực tiếp tham gia dựng ý tưởng. Hình ảnh của anh trong chương trình vì thế không bị đóng khung ở ba chữ “nghệ sĩ violin”.

Công diễn 4 cho thấy một thay đổi chung của cả mùa: nghệ sĩ tham gia ngày càng sâu vào khâu xây dựng concept và dàn dựng sân khấu, chứ không chỉ nhận bài rồi lên hát. Ở nhóm nghệ sĩ ấy, Hoàng Rob đang là một trong những cái tên đi xa nhất khỏi vạch xuất phát ban đầu của mình.