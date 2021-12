Hoàng Phương (The Debut): “Tôi muốn mang lại một không gian Giáng sinh hoàn toàn khác biệt”

Với album này, Hoàng Phương tiếp tục chứng tỏ thế mạnh về giọng hát và định hướng rõ ràng trong hình ảnh của mình - một người đàn ông đĩnh đạc, lịch lãm và trưởng thành hơn, với nhiều hơn những cảm xúc và tâm sự cùng khán giả, mang lại một không gian Giáng sinh hoàn toàn khác biệt so với những giai điệu tươi vui thường thấy ở những dịp lễ cuối năm này.

Hoàng Phương và Mỹ Anh trong E.P “Christmas - Hoàng Phương & Friends” năm 2019

Nhận được vô số lời khen với ca khúc mở màn "Have Yourself A Merry Little Christmas" được phối mới theo phong cách Contemporary Jazz, Hoàng Phương tiếp tục chiến dịch quảng bá Album "Christmas" năm nay với Music video "Mashup Blue Christmas & Santa Baby" phát hành tối 15/12 vừa qua.

Ở phiên bản "Hoàng Phương" cùng guitarist Hoàng Tùng và drummer Lê Minh Hiếu, "Mashup: Blue Christmas & Santa Baby" mang màu sắc Country Blue với các nhạc cụ rất mộc và đơn giản, không như những bản Blue thường thấy đậm bass và piano hay guitar điện.

Hoàng Phương cùng Drummer Lê Minh Hiếu (bên trái), Guitarist Hoàng Tùng (bên phải)

Đây là một trong những ca khúc Hoàng Phương kỳ vọng sẽ tạo ra một bất ngờ lớn trong chuỗi E.P với việc dẫn dắt khán giả tới với một câu chuyện với đủ mở bài, thân bài và cái kết rất "mở" ngay từ khi lên ý tưởng nội dung thực hiện quay Music video tại The Haflington cùng Đạo diễn Trần Nam Anh và 5CORES Production.

Bài hát được mở đầu bởi những thầm thì, những tâm sự về nỗi buồn và sự cô đơn về một câu chuyện tình đã qua và để lại những hoài tiếc cùng những u uất ngay trong đêm lễ hội vốn chỉ khiến người ta nghĩ tới những cặp đôi hò hẹn.

Tuy vậy, chính trong những sầu thảm đó, và cả trong hơi men say, người ta lại có thể cho mình cơ hội được "điên" và "ngông" hơn vẻ ngoài thường ngày, để tạm thời thoát đi hiện tại và mơ mộng về những niềm vui mới, những tình yêu mới sẽ đến vào sớm mai.

Bài hát được hoàn chỉnh bởi một cú oneshot liền mạch, không khiến người xem rơi vào cảm giác theo dõi một bộ phim dài, mà dường như chỉ nhấn mạnh vào sự chuyển biến trong tâm trạng của một người cô đơn trong đêm Giáng sinh, hứa hẹn sẽ gây được nhiều sự đồng cảm cho các khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Hiện Album "Christmas - Hoàng Phương & Friends" (Deluxe Edition) được phát hành độc quyền và miễn phí trên trên kênh Youtube Hoàng Phương Official từ ngày 19/12/2021 như một món quà Giáng sinh mà chàng ca sĩ Hà Thành dành cho những khán giả trung thành đã theo dõi mình trong suốt chặng đường vừa qua, và cũng là một bước tiến trong việc đưa tên tuổi Hoàng Phương tới gần hơn với công chúng, theo một cách rất riêng và khác biệt.