Sáng 20/3, tờ 163 đưa tin, nam thần gen Z nức tiếng Trung Quốc Trần Mục Trì vừa đón con đầu lòng chào đời với nữ đại gia Trần Băng. Truyền thông xứ Trung cũng vừa đăng lên loạt ảnh và clip ghi lại màn lộ diện của cặp đôi sau tin vui.

Trong loạt ảnh mới được công bố, Trần Băng diện áo hoodie, không trang điểm, được trợ lý tháp tùng bước vào 1 tiệm spa. Không khó để nhận ra, vòng eo của nữ đại gia trông đã thon gọn hơn rất nhiều so với thời điểm mang bầu.

Trong khi đó, Trần Mục Trì lại được bắt gặp đi mua nước 1 mình tại cửa hàng tiện lợi. Đáng chú ý, truyền thông cùng công chúng đổ dồn vào màn thay đổi diện mạo khó tin của tài tử họ Trần sau khi lên chức bố. Thay vì xuất hiện với hình ảnh thư sinh thường thấy, giờ đây nam diễn viên sinh năm 1997 bỗng để bộ râu quai nón xồm xoàm đến mức không thể nhận ra nổi. Dù 1 số ý kiến nhận xét Trần Mục Trì hiện tại đã trở thành người đàn ông trưởng thành, nam tính hơn xưa nhưng phần đông khán giả lại bày tỏ sự tiếc nuối cho diện mạo đậm chất soái ca ngôn tình của anh ngày trước.

Cách đây đúng 2 tháng, cánh săn ảnh xứ Trung đã tung clip bắt gọn tài tử họ Trần đưa nữ đại gia Trần Băng đi bệnh viện phụ sản khám thai. Anh ân cần chăm sóc, chủ động mở cửa và theo sát bạn gái không rời nửa bước. Với việc đã có con với nhau, truyền thông Trung Quốc cho rằng Trần Mục Trì và Trần Băng sẽ sớm kết hôn. Nếu cưới được nữ đại gia họ Trần, Trần Mục Trì sẽ 1 bước đổi đời, làm rể đại gia.

Trần Mục Trì sinh năm 1997, sở hữu ngoại hình vô cùng điển trai cuốn hút. Anh nổi lên từ phim Phong Thần, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường,.. Đặc biệt, với vai diễn để đời Ân Giao trong Phong Thần, Trần Mục Trì đã trở nên nổi tiếng rầm rộ, vụt sáng chỉ sau 1 đêm. Thế nhưng vào năm 2023, danh tiếng của Trần Mục Trì bỗng sụp đổ sau khi bị tố cáo có đời sống riêng tư hỗn loạn.

Nam diễn viên bị bóc phốt từng kết hôn với phú bà hơn 7 tuổi. Cô là phó giám đốc sản xuất của dự án điện ảnh Phong Thần 1 và là trợ lý đạo diễn Ô Nhĩ Thiện. Nhờ vào quyền lực của vợ, Trần Mục Trì dễ dàng nhận được vai diễn quan trọng trong Phong Thần 1 và đổi đời.

Đáng nói là trong thời gian hôn nhân, Trần Mục Trì vẫn có quan hệ tình ái, nhận bao nuôi của nam diễn viên Ngô Sở Nhất. Cả 2 quen nhau từ khi còn chưa có danh tiếng, Ngô Sở Nhất đi làm người mẫu, kinh doanh để chu cấp cho Trần Mục Trì. Không những vậy, nam diễn viên họ Trần còn ép buộc Ngô Sở Nhất phải làm mọi cách để nổi tiếng hơn. Mục đích là Trần Mục Trì muốn cùng Ngô Sở Nhất trở thành couple màn ảnh, tạo hiệu ứng truyền thông. Lời tố cáo của Ngô Sở Nhất khiến hình tượng Trần Mục Trì vụn vỡ, bị công chúng tẩy chay.

Từ sau khi vướng lùm xùm đời tư, nam diễn viên vắng bóng trên màn ảnh, sự nghiệp và danh tiếng lụi tàn nhanh chóng. Theo tờ Sohu, đến nay Trần Mục Trì đã biến mất khỏi Cbiz gần 900 ngày. Dù hiện tại không có công việc trong showbiz, nam diễn viên này vẫn có cuộc sống sung túc thoải mái nhờ bạn gái đại gia Trần Băng.

Trong khi đó, Trần Băng sinh năm 1990, tốt nghiệp Nhạc viện Tứ Xuyên. Cô có xuất thân trâm anh thế phiệt. Cha Trần Băng là nhà sản lập tập đoàn Hainan Yinda - 1 chuỗi cửa hàng cầm đồ lớn nhất Trung Quốc, với hơn 20 chi nhánh trong và ngoài nước. Trần Băng là người thừa kế khối tài sản 3 tỷ NDT (hơn 11.200 tỷ đồng) và đã tiếp quản công việc kinh doanh của cha nhiều năm qua. Về đời tư, Trần Băng từng kết hôn với nam MC Phó Thụy Đình vào năm cô 23 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ kết thúc chỉ sau 1 năm chung sống.