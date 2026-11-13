Hoàng Hậu Tái Hôn không có lố nhất, chỉ có lố hơn: Xem Joo Ji Hoon - Lee Jong Suk đấu kiếm mà ngại hết cả khán giả

Được kỳ vọng sẽ là quả bom tấn càn quét màn ảnh Hàn Quốc trong tháng 11, Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) đã thực sự gây sốt cõi mạng. Tuy nhiên, điều khiến người ta quan tâm không phải nội dung hấp dẫn hay diễn xuất xuất sắc, mà là sự lố bịch dường như tăng dần qua từng tập, chưa biết đến bao giờ mới dừng lại.

Mới đây nhất, diễn biến trong tập 5 tiếp tục trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội, đặc biệt là màn đấu kiếm giữa hai nam chính Joo Ji Hoon và Lee Jong Suk.

Cảnh đấu kiếm của hai nam chính đang bị chế giễu khắp MXH.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Rashta (Lee Se Young) đánh cắp thông tin trong những bức thư trao đổi bí mật giữa Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah) và Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk), sau đó mạo nhận mình là người bạn tâm giao của hoàng tử. Tuy nhiên, Heinrey đã biết sự thật từ trước, chỉ giả vờ tin tưởng để chờ cơ hội vạch trần cô.

Trong bữa tiệc mừng năm mới, Heinrey công khai bóc trần lời nói dối của Rashta ngay trước mặt Navier và Hoàng đế Sovieshu (Joo Ji Hoon). Sự việc nhanh chóng biến thành cuộc xung đột giữa hai người đàn ông, cuối cùng dẫn đến một màn đấu kiếm ngay trước mặt các nhân vật hoàng gia. Điều khó tin hơn cả là trong lúc giao đấu, Heinrey còn dùng kiếm... đánh vào mông Sovieshu như một cách trêu tức, cố tình làm bẽ mặt vị hoàng đế.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chê bai tình tiết phim chẳng khác gì những bộ phim ngắn màn hình dọc sản xuất bằng AI vốn thường bị gắn mác "phim rác". Để tạo kịch tính, biên kịch để cho một hoàng đế và một hoàng tử lao vào đánh nhau mà không màng bất cứ hậu quả nào, không khác gì 2 tên "trẻ trâu", cuối cùng khép lại bằng việc bị Navier mắng xuẩn ngốc. Thậm chí, có ý kiến gọi đây là một trong những cảnh quay đáng xấu hổ nhất sự nghiệp của Joo Ji Hoon và Lee Jong Suk.

Rõ ràng, một phân cảnh thế này và một kịch bản tệ hại như vậy không nên xuất hiện ở dự án bom tấn Hoàng Hậu Tái Hôn. Truyền thông Hàn Quốc mô tả đây là tác phẩm được đầu tư hàng chục tỷ won, đồng thời là dự án có quy mô sản xuất lớn nhất lịch sử Studio N, dù con số chính xác chưa được công bố.

Với mức đầu tư khổng lồ cùng dàn diễn viên hạng A gồm Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk, Shin Min Ah và Lee Se Young, thật khó hiểu khi bộ phim liên tục gây tranh cãi vì những tình tiết bị đánh giá là thiếu thuyết phục. Từ một tác phẩm được kỳ vọng trở thành bom tấn cổ trang giả tưởng, Hoàng Hậu Tái Hôn đang có nguy cơ trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn nhất mùa phim Hàn 2026.

Bình luận của netizen sau khi xem những tập mới nhất phim Hoàng Hậu Tái Hôn:

- Vẫn thắc mắc sao mời được dàn cast cỡ này.

- Nó nhảm, nó hài, nó 3 xu, diễn viên ngàn tỷ gánh phim.

- Cảnh quay này chắc lố bịch nhất đời 2 ông nam chính. Không hiểu cát-xê bao nhiêu mới chấp nhận đóng cái phim này.

- Y chang Perfect Crown, diễn viên 3 tỷ kịch bản chán ngắt.

- Sao mà dựng khung cảnh giả vậy trời.

- Phim này trả cát-xê bằng cổ phiếu Samsung, Hyundai hay sao mà mời được dàn này hay vậy?