Hoàng gia Anh rơi vào tình trạng khó khăn tài chính trong khi vợ chồng Meghan Markle có cách cư xử khó chấp nhận

Trang Mirror đưa tin, ngân sách hoàng gia có thể bị mất trắng 17,8 triệu bảng Anh (hơn 500 tỷ đồng) tiền doanh thu đến từ khách du lịch do cuộc khủng hoảng Covid-19. Các thành viên hoàng gia Anh đang tạm thời phải đóng băng một số hoạt động và dự án trong tương lại.

Cung điện Buckingham buộc phải tạm dừng việc chào đón du khách thập phương trong mùa hè này. Một số địa điểm tham quan nổi tiếng khác của hoàng gia Anh cũng trong tình trạng tương tự. Dinh thự Frogmore ở Windsor và Clarence House của Thái tử Charles cũng sẽ đóng cửa trong năm 2020.

Các bữa tiệc sân vườn hàng năm với hàng trăm khách mời tại cung điện hoàng gia cũng đã bị hủy bỏ, sự kiện thường niên Trooping the Color sẽ không diễn ra như mọi năm. Theo tờ The Sun, Lord Chamberlain Earl Peel - quan chức cao cấp nhất của gia đình hoàng gia - đã nói với đội ngũ nhân viên rằng thu nhập của họ dự kiến sẽ giảm 1/3 trong năm nay do khoản lỗ 500 tỷ đồng trên.

Cung điện Buckingham tạm thời đóng cửa vì dịch Covid-19.

Trong một email gửi cho các nhân viên trong cung điện, Lord Chamberlain nói rằng gia đình hoàng gia "không thể tránh khỏi" tác động của đại dịch. Những chi tiêu không cần thiết đã bị hủy bỏ, tạm thời ngừng việc tuyển dụng và tiền thưởng hàng năm của các nhân viên cũng đang được xem xét lại.

Lord Chamberlain cho hay tình trạng khó khăn này có thể kéo dài trong vài tháng mới có thể vượt qua được và trở lại bình thường như xưa. Người phát ngôn của Cung điện Buckingham cho biết: "Cả nước đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề về mặt tài chính vì Covid-19 và gia đình hoàng gia cũng không ngoại lệ. Hiện tại gia đình hoàng gia đang cố gắng đảm bảo tuân thủ tất cả các hướng dẫn phòng chống dịch và nỗ lực hỗ trợ quốc gia trong cuộc chiến với Covid-19".

Đây sẽ là tổn thất kinh tế nặng nề của Nữ hoàng Anh, hiện tại bà đang ở lâu đài Windsor cùng Công tước xứ Edinburgh và sẽ không xuất hiện công khai trước dân chúng trong một thời gian dài cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Có thể nói, đây sẽ là một năm khó khăn và vô cùng ảm đạm của hoàng gia Anh.

Đây là một năm ảm đạm và khó khăn của hoàng gia Anh.

Hoàng gia Anh gặp khó khăn là vậy nhưng nhà Sussex lại quay lưng với gia đình và hưởng thụ cuộc sống xa hoa tại biệt thự triệu đô ở bên Mỹ. Việc họ vẫn sử dụng nguồn trợ cấp của Thái tử Charles trong thời điểm cặp đôi tuyên bố ra ở riêng, tự chủ tài chính đã khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Bên cạnh đó, việc nhà Sussex chỉ trả "nhỏ giọt" số tiền 2,4 triệu bảng Anh (hơn 70 tỷ đồng) tiền thuê của người dân và kéo dài suốt 11 năm cho thấy sự tính toán chi li của họ.

Khi hoàng gia Anh gặp khó khăn, nhà Sussex không có động thái nào để hỗ trợ mà còn gây tranh cãi khi sắp xuất bản cuốn sách "kể xấu" hoàng gia. Nhiều ý kiến cho rằng, việc vợ chồng Harry - Meghan kiếm tiền dựa vào danh tiếng của hoàng gia Anh là điều không thể chấp nhận nhất là khi dịch Covid-19 đang hoành hành đã khiến Nữ hoàng Anh cùng hoàng gia Anh phải đảo lộn mọi kế hoạch và bị thua lỗ nặng nề.

Nguồn: The Sun, Mirror