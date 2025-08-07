Đoạn clip ghi lại hành vi bạo lực của người bác dâu đối với cháu bé 16 tháng tuổi đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 5/8 tại một cây xăng ở N'jang Bơ, xã Trường Xuân (Lâm Đồng).

Người phụ nữ xuất hiện trong clip là bà Trần Thị Ng. (33 tuổi, trú tại thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, Lâm Đồng). Thời điểm xảy ra sự việc, cháu Ninh Quang Th. (16 tháng tuổi) đang ngồi trên ghế nhựa thì bị bà Ng. dùng tay cầm chân, xách ngược lên rồi ném xuống nền bê tông. Hành động này khiến người chứng kiến phẫn nộ, ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Những hình ảnh khiến dư luận vô cùng bức xúc (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, Công an xã Trường Xuân đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Thông tin trên báo Lao Động, qua xác minh của cơ quan công an, cháu Th. không có bố, mẹ cháu là chị Ninh Thị Th. (33 tuổi, trú tại Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh) làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Cháu Th. được gửi cho gia đình bác ruột trông coi từ đầu tháng 4/2025 cho tới nay. Bà Ng. là bác dâu của cháu Th.

Qua kiểm tra thân thể, cháu bé được phát hiện có hai bên gò má bị bầm tím. Hiện gia đình đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Bên cạnh đó, theo thông tin khai bác từ bà Ng., do vừa phải bán hàng vừa phải trông cháu Th. nhưng cháu cứ quấy khóc khiến bà bực tức và không kiềm chế được nên đã có hành động như trên.

Vụ việc đang được Công an Trường Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.