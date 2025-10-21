Fanpage aFamily

Hoài Lâm sao lại thế này?

Hoài Lâm gây chú ý khi xuất hiện ở sự kiện ra mắt phim Nhà Ma Xó.

Nhà Ma Xó là một trong số những dự án phim kinh dị Việt rất được mong chờ giai đoạn cuối năm 2025 bởi sự góp mặt của những gương mặt nổi bật như Quang Tuấn, Vân Trang,... Tối ngày 21/10, bộ phim đã chính thức ra mắt những khán giả đầu tiên tại sự kiện họp báo công chiếu ở TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh sự kiện

Ekip làm phim tại sự kiện công chiếu Nhà Ma Xó

Nổi bật nhất tại thảm đỏ phải kể đến sự xuất hiện đầy xinh đẹp của Vân Trang, nữ chính Nhà Ma Xó. Đã khá lâu rồi nữ diễn viên mới tham gia một dự án phim điện ảnh thế nên sự trở lại của cô càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, Quang Tuấn, Huỳnh Đông, Lan Thy,... cũng nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả.

Vân Trang
Quang Tuấn - Hoàng Kim Ngọc
Lan Thy
Huỳnh Đông
Vân Trang - Lâm Thanh Nhã - Hoàng Kim Ngọc

Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoài Lâm với vai trò ca sĩ thể hiện ca khúc nhạc phim cũng khiến thảm đỏ nóng hơn bao giờ hết. Ở sự kiện showcase cách đây vài ngày, Hoài Lâm gây bất ngờ bởi loạt hình ảnh tự đăng khoe visual thăng hạng khó tin sau khoảng thời gian xuống sắc vì cân nặng và vấn đề đời tư. Thế nhưng lần xuất hiện này, chỉ sau vài ngày, Hoài Lâm lại quay trở về tình trạng cũ. Thông qua ống kính cam thường, nam ca sĩ có vẻ chưa hề giảm cân, thần thái có tươi tắn, tự tin hơn nhưng diện mạo không thực sự giống với ảnh tự đăng khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi: Hoài Lâm sao lại như thế này?

Hoài Lâm qua ống kính cam thường

Nam ca sĩ có giảm cân nhưng có lẽ không đáng kể

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Quang Tuấn và bà xã Linh Phi
MC Thanh Bạch tới ủng hộ dự án
Ca sĩ Nguyên Vũ
Lê Ba La và Vân Trang
Diễn viên Hữu Tiến
