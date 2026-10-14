Những ngày giữa tháng 10, hoa sữa bắt đầu nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội, tỏa hương thơm đặc trưng của mùa thu.

Thời điểm này, đi qua những con phố như Trần Duy Hương, Trung Hòa, Lê Quang Đạo, Nguyễn Trì Thanh hay Mễ Trì,... dễ dàng bắt gặp những hàng hoa sữa nở rộ. Từng chùm hoa trắng ngà ken dày trên cành, theo những cơn gió thu Hà Nội tỏa hương nồng nàn khắp phố phường.

Tuy nhiên, mùi hương nồng đậm, đôi khi cũng khiến không ít người dân cảm thấy khó chịu.





Hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội những ngày giữa tháng 10, tỏa hương thơm đặc trưng của mùa thu.

Những chùm hoa sữa trắng ngà ken dày trên cành, báo hiệu mùa hoa sữa đang vào thời điểm nở rộ.

Trên nhiều tuyến đường, những chùm hoa sữa màu trắng ngà, xanh nhạt nở dày trên tán cây, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Hà Nội mỗi độ thu về. Hương hoa lan tỏa trong không khí, len qua những con phố, khu dân cư, mang đến cảm giác quen thuộc với nhiều người.

Đặc biệt, vào buổi tối, mùi hương hoa sữa tại một số khu vực càng trở nên đậm đặc. Người đi đường có thể dễ dàng cảm nhận mùi hương ngay khi đi ngang qua những hàng cây hoặc dừng chờ đèn đỏ tại các nút giao.

Hoa sữa nở dày trên các tuyến phố như Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Lê Quang Đạo, Nguyễn Trãi và khu vực Mễ Trì.

Khi dừng chờ đèn đỏ tại các nút giao, người đi đường dễ dàng cảm nhận mùi hương hoa sữa lan tỏa trong không khí.

Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích mùi hương đặc trưng này. Với những người đứng gần hàng cây hoa sữa trong thời gian dài, hương thơm nồng có thể gây cảm giác khó chịu, nhất là tại những đoạn phố có nhiều cây trồng sát nhau.

Không chỉ khi di chuyển ngoài đường phố, hương hoa lan tỏa khắp khu dân cư len vào nhà, gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu cho không ít người. Đặc biệt, với những người nhạy cảm hoặc có bệnh lý dị ứng với mùi hương đậm đặc, mùa hoa sữa tháng 10 thậm chí trở thành nỗi ám ảnh mỗi năm.



Hoa sữa nở rộ quanh các tòa chung cư hay nhà cao tầng

Một người dân sinh sống gần khu vực trồng nhiều hoa sữa chia sẻ: “Năm nay hoa sữa được mùa hơn mọi năm, mùi hương nồng nặc đến mức chỉ ngồi ăn một bữa cơm thôi cũng đủ khổ. Cả nhà tôi phải ăn vội, ăn vàng vì không chịu nổi mùi hoa sữa. Tôi lại bị xoang nên cứ về nhà từ khoảng 5h-5h30 chiều là đã bắt đầu ngửi thấy mùi. Hai hôm nay, đầu tôi đau như búa bổ.

Nhà ở gần khu vực có nhiều cây hoa sữa, trong khi bản thân lại sợ mùi hoa này nên tôi cũng phải để ý giờ giấc. Theo tôi, cứ sau 5h chiều là mùi hoa bắt đầu xuất hiện, càng về đêm càng nồng nặc. Dù đã đóng kín cửa, bật điều hòa hoàn toàn nhưng mùi hoa vẫn len vào nhà, chỉ đỡ hơn một chút chứ vẫn rất đậm. Còn khi bước chân ra ngoài thì mùi nồng lắm. Vì vậy, mỗi lần về nhà, tôi đều phải đóng kín tất cả các cửa. Mấy hôm nay, gia đình tôi gần như không mở cửa nhà.”

Người dân di chuyển qua những tuyến đường trồng nhiều hoa sữa có thể cảm nhận rõ mùi hương nồng đậm, đặc biệt vào buổi tối.

Hàng chục cây hoa sữa được trồng san sát nhau trên 1 đoạn đường ở Hà Nội

Mật độ hoa sữa được trồng khá dày trên một tuyến phố khiến nhiều người dân sống xung quanh cho biết họ bị ám ảnh bởi mùi hoa sữa mỗi khi đến mùa.

Trong tối 13/10, tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), hoa sữa quanh các tòa chung cư đồng loạt nở rộ khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Để khắc phục tình trạng trên, ban quản lý tòa nhà đã sử dụng vòi cứu hoả để phun rụng hoa sữa nhằm hạn chế mùi hương trong khu vực. Hoạt động này được thực hiện trong khoảng 10 phút.

Bên cạnh những người thích thú với mùi hương báo hiệu mùa thu Hà Nội, không ít người cho rằng hoa sữa khi nở quá dày, tỏa hương quá mạnh lại khiến việc di chuyển qua các tuyến phố trở nên kém dễ chịu. Sự đối lập trong cảm nhận khiến hoa sữa tiếp tục trở thành chủ đề được nhiều người nhắc đến mỗi khi mùa hoa về.

Dù mang đến những cảm xúc khác nhau, hoa sữa vẫn là một trong những hình ảnh gắn liền với mùa thu Hà Nội. Khi những chùm hoa bắt đầu nở rộ, hương thơm đặc trưng lại lan khắp phố phường, nhắc người dân về một mùa thu đang hiện diện giữa lòng Thủ đô.