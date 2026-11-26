Chiều 25/11, triển lãm cá nhân thứ ba của họa sĩ Đặng Thanh Huyền, "Nơi những dòng chảy gặp nhau", khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. 54 bức tranh đều là sáng tác mới, từ chân dung, phong cảnh đến những tìm tòi trừu tượng.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền bên bức "Nắng qua miền sông nước" tại triển lãm "Nơi những dòng chảy gặp nhau". Ảnh: NVCC

Giản lược chi tiết để giữ lại ánh sáng và cảm xúc

Nếu trước đây Đặng Thanh Huyền chú trọng tái hiện đối tượng thật chính xác, thì ở loạt tranh mới, cô chủ động bỏ bớt chi tiết để tập trung vào ánh sáng, màu sắc và cảm xúc. Nền tảng hình họa, bố cục vẫn được giữ, nhưng vẽ giống thật không còn là mục tiêu duy nhất.

Ở tranh chân dung, mảng sáng tối được ưu tiên hơn đường nét để nhân vật giữ thần thái mà vẫn mềm mại. Tranh phong cảnh có nét cọ phóng khoáng hơn, màu có thể thay đổi để diễn tả không khí thay vì chép lại cảnh vật. Cô cũng thử những bố cục thiên về trừu tượng, nơi màu sắc và nhịp điệu mảng hình đóng vai trò chính.

Dù vậy, cô không rời bỏ hội họa hiện thực. "Tôi vẫn trân trọng vẻ đẹp của hội họa cổ điển, sự chính xác của hiện thực và những rung động ánh sáng, màu sắc trong hội họa ấn tượng. Nhưng thay vì lựa chọn đứng hẳn về một phía, tôi muốn tìm ra sự giao thoa giữa những giá trị ấy để hình thành tiếng nói riêng", cô chia sẻ.

Bên cạnh phong cảnh, chân dung vẫn là mảng đề tài quan trọng trong triển lãm. Ảnh: NVCC

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền. Ảnh: NVCC

Dòng Mekong và chú mèo nhỏ ở đền Bayon

Trong 54 tác phẩm, ba bức mang nhiều dấu ấn cá nhân nhất của cô. Đầu tiên là "Nắng qua miền sông nước" (120x240cm), vẽ sau chuyến đi dọc sông Mekong qua Việt Nam và Campuchia của gia đình cô. Thay vì chép lại một địa điểm cụ thể, cô muốn giữ cảm giác về không gian rộng mở, ánh nắng và nhịp sống vùng sông nước.

"Nắng qua miền sông nước" (120x240cm). Ảnh: NVCC

Hành trình ấy còn cho cô nhiều chất liệu khác, từ nhà ven sông, thuyền bè đến nụ cười hồn nhiên của trẻ em Campuchia. Ở đền Bayon, hình ảnh chú mèo nhỏ giữa những gương mặt đá cổ gợi ý cho bức "Bayon và chú mèo con" (50x50cm). "Trước đây, khi đứng trước một phong cảnh đẹp, tôi thường nghĩ đến việc làm thế nào để đưa vẻ đẹp ấy vào tranh. Nhưng sau hành trình Mekong, tôi quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện và cảm xúc phía sau cảnh vật", nữ họa sĩ nói.

"Bayon và chú mèo con" (50x50cm). Ảnh: NVCC

Bức tranh về mẹ và con, và một bức tự họa

Bức thứ hai, "Bình yên bắt đầu" (120x120cm), đến từ chính gia đình cô. Sau triển lãm năm 2025, gia đình Đặng Thanh Huyền đón thêm một thành viên mới. Làm mẹ thêm lần nữa khiến cô nghĩ khác về thời gian và những giá trị trong cuộc sống. Điều cô muốn vẽ là mối liên kết giữa mẹ và con qua ánh nhìn, cử chỉ, hình khối và ánh sáng, hơn là sự giống thật.

"Tôi nhận ra rằng có những điều trước đây mình từng xem là quan trọng, giờ không còn quá lớn lao; trong khi những khoảnh khắc rất bình thường bên gia đình lại trở nên vô cùng quý giá", cô chia sẻ.

"Bình yên bắt đầu" (120x120cm). Ảnh: NVCC

Bức thứ ba là chân dung tự họa "Câu chuyện của tôi" (80x100cm). Vẽ chính mình, cô phải tránh sa vào trau chuốt, và bức tranh được chỉnh sửa nhiều lần. Đặng Thanh Huyền thừa nhận quyết định dừng cọ đôi khi khó hơn tiếp tục sửa: "Có những bức tranh cần nhiều lần sửa đổi, nhưng cũng có những khoảnh khắc nếu can thiệp thêm, ta có thể đánh mất sự tự nhiên ban đầu".

Chân dung tự họa "Câu chuyện của tôi" (sơn dầu, 80x100cm). Ảnh: NVCC

Hơn một năm cho một triển lãm

Tên triển lãm mang nhiều lớp nghĩa: dòng Mekong nối những vùng đất, dòng chảy của ký ức và thời gian, và cả sự giao thoa giữa kỹ thuật hiện thực với lối thể hiện tự do hơn. Tranh vì thế được sắp thành một mạch liền, chuyển từ chân dung sang phong cảnh và trừu tượng.

Đặng Thanh Huyền dành hơn một năm để sáng tác, đồng thời tự tham gia làm catalogue, lo vận chuyển tranh từ Nha Trang ra Hà Nội và tổ chức không gian trưng bày. So với hai triển lãm trước, "Hương sắc Hà Thành" về ký ức Hà Nội và "Nơi thời gian chậm lại" về gia đình, lần này cô mở rộng sang trải nghiệm văn hóa và chiêm nghiệm.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm chiều 25/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: NVCC

Không gian trưng bày 54 tác phẩm. Ảnh: NVCC

Dù có lúc mệt mỏi hay nghi ngờ hướng đi, cô cho biết chưa từng khủng hoảng sáng tạo. "Tôi không xem Nơi những dòng chảy gặp nhau là một sự tổng kết, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn sáng tác mới", nữ họa sĩ nói.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 29/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.