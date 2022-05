Hóa ra Doctor Strange suýt mất vai vào tay dàn tài tử này: Đều bỏ đi qua DC hết, một anh chắc chắn hối hận lắm!

Không thể nghi ngờ gì khi Doctor Strange chính là một trong những siêu anh hùng độc đáo nhất tính đến hiện tại của MCU. "Trang đại phu" đã mở ra cánh cửa diệu kỳ về phép thuật trong giới siêu anh hùng màn ảnh, sau đó còn đi đầu trong chuyến hành trình khai phá Đa vũ trụ của riêng Marvel. Tuy nhiên suýt nữa, khán giả đã không được thấy và yêu thương Benedict Cumberbatch trong hình tượng Doctor Strange, mà rất có thể là dàn tài tử sau đây.

Trước khi ekip của MCU liên hệ Benedict Cumberbatch cho vai Doctor Strange thì có một số cái tên vốn dĩ nằm trong tầm ngắm. Đầu tiên là "Joker đạt giải Oscar" Joaquin Phoenix. Thỏa thuận đóng Doctor Strange của Phoenix suýt nữa đã "chốt đơn" nếu như nam diễn viên không đổi ý vì nhận ra vai diễn này khiến anh tốn quá nhiều sức lực. Ngoài ra, ngôi sao Joker cũng không quá thích kế hoạch phải đóng nhiều dự án phim trong một vũ trụ như Marvel.

Người tiếp theo được nhắm cho vai Doctor Strange chính là một Joker khác, nhưng là "Joker ngôn tình" Jared Leto. Nam diễn viên nhận được sự chú ý của ekip Marvel sau chiến thắng tại Oscar nhờ vai diễn trong Dallas Buyers Club. Thế nhưng sau đó, chính quyết định đóng Joker trong Suicide Squad đã đưa Jared Leto rời xa vai diễn "Trang đại phu" của Marvel.

Một nhân vật nữa thuộc nhà DC cũng từng được xem xét tích cực để hóa thân thành Doctor Strange là Ewan McGregor. Ngôi sao của loạt phim Star Wars ban đầu rất hứng thú khi đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một vai diễn siêu anh hùng. Song, kiến thức ít ỏi của anh về truyện tranh đã ngăn cản nam diễn viên chấp nhận hóa thân thành Doctor Strange.

Ewan McGregor bén duyên với DC thông qua vai phản diện Black Mask trong Birds of Prey

Ngoài những cái tên nêu trên thì một số tài tử như Ryan Gosling, Ethan Hawke, Jake Gyllenhaal,... cũng được liệt kê vào danh sách ứng cử viên cho vai Doctor Strange. Thế nhưng sau cùng, ngôi sao của Sherlock Benedict Cumberbatch đã được lựa chọn chính thức, trở thành nhân vật mà hiện tại được hàng triệu fan phim yêu thích.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

https://kenh14.vn/hoa-ra-doctor-strange-suyt-mat-vai-vao-tay-dan-tai-tu-nay-deu-bo-di-qua-dc-het-mot-anh-chac-chan-hoi-han-lam-20220510222816076.chn

