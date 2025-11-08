Tối 7/11, Hoà Minzy gây chú ý khi công khai cập nhật việc trả nợ cho cầu thủ Văn Toàn. Những người theo dõi cả hai đều biết Hoà Minzy từng công khai vay bạn thân tiền tỷ để làm chi phí thực hiện các dự án âm nhạc. Trong các bài đăng của Hoà Minzy gần đây, Văn Toàn thường xuyên vào "đòi nợ". Hoà Minzy cho biết cô có dự định xây nhà, và đã "block" Văn Toàn để chủ nợ khỏi đòi tiền.

Theo đó, Văn Toàn nhắn tin than thở mình đang nghèo, nhắc khéo Hoà Minzy đã xin số tài khoản ngân thì hãy chuyển tiền trả nợ. Nữ ca sĩ công khai ảnh xác nhận chuyển 300 triệu đồng cho Văn Toàn với nội dung "sắp hết nợ nhé". Hoà Minzy chia sẻ: "Cũng đến ngày phải trả nợ rồi - chủ nợ khổ nhất Việt Nam. Ủa hôm trước status xây nhà, xin đồ em đã chặn rồi ai gửi cho Văn Toàn đấy, làm ráo riết đòi nợ em đây. Còn 1 khoản bé bé nữa thôi là hết nha bạn. Cuối năm tôi vui thì tôi trả nốt".

Hoà Minzy xác nhận đã trả Văn Toàn 300 triệu trong tổng số tiền nợ

Bên dưới bình luận, ngoài những ý kiến bàn luận về độ lầy lội và đáng yêu của "con nợ" Hoà Minzy và "chủ nợ" Văn Toàn thì vài người tranh cãi về nội dung tin nhắn. Cư dân mạng cho rằng Hoà Minzy thiếu tinh tế khi để lộ những câu Văn Toàn chửi tục trên mạng xã hội.

Liên quan đến tranh cãi này, Hoà Minzy lên tiếng: "Để nguyên tin nhắn thì thô quá, nhưng che như không che để mọi người biết tui cũng bị chửi to đầu chứ vui vẻ gì đâu".

Hoà Minzy công khai tin nhắn bị "dí" đòi nợ

Nữ ca sĩ lên tiếng giải thích khi vướng tranh cãi để lộ tin nhắn chửi tục của Văn Toàn

Trong một lần livestream bán hàng, Văn Toàn bất ngờ tiết lộ rằng anh từng cho Hòa Minzy vay khoảng 4 tỷ đồng để thực hiện một dự án MV ca nhạc. Ngay sau đó, Hòa Minzy xác nhận thông tin này là có thật, nhưng cho biết cô đã trả dần nhiều năm qua và vẫn còn nợ một phần. Theo chia sẻ được lan truyền, số tiền còn nợ khoảng 750 triệu đồng, bao gồm cả các chi phí quảng bá và hợp tác hình ảnh mà Văn Toàn từng hỗ trợ. Sau đó trong một bình luận dưới bài viết của nữ ca sĩ sinh năm 1995, Văn Toàn hé lộ tổng số tiền còn lại có thể rơi vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Thời gian qua cả hai thường xuyên trêu đùa "đòi nợ" nhau trên mạng, thậm chí Hòa Minzy còn mua túi xách, Iphone rồi trêu trừ vào nợ cho Văn Toàn.

Hoà Minzy từng xác nhận nợ Văn Toàn bạc tỷ

Năm 2014, khi Hòa Minzy là một ca sĩ "tân binh" thì Văn Toàn là lứa cầu thủ U19 Việt Nam nổi đình đám. Văn Toàn và Hoà Minzy được cho là quen nhau qua tình cũ của nữ ca sĩ. Thế nhưng cách đây không lâu, Hoà Minzy cho biết Văn Toàn mới là cầu thủ đầu tiên mà cô quen biết. Hoà Minzy vốn có tình yêu với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tính đến hiện tại, cả hai đã có 11 năm gắn bó.

Nữ ca sĩ cho biết tình bạn của cả hai đã kéo dài 10 năm, từng có giai đoạn suýt kết thúc nhưng vì trân trọng nhau nên vẫn tiếp tục đồng hành. Hoà Minzy chia sẻ: "Cậu là người tôi quen đầu tiên trong tất cả các cầu thủ, chúng ta là bạn của nhau đã 10 năm rồi. Tôi vẫn hay nghĩ nếu không trân trọng nhau thì có lẽ tình bạn này đã kết thúc vào 7-8 năm trước. 10 năm trước hay bây giờ cậu vẫn luôn ủng hộ tôi như thế, luôn có mặt lúc tôi cần và tôi cũng vậy".

Trong khi Hoà Minzy liên tục lên tiếng đính chính không có mối quan hệ yêu đương với Văn Toàn thì nam cầu thủ cũng từng phản hồi: "Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi đang hẹn hò, thậm chí cưới Hòa. Khi đọc những cái đó, tôi chỉ biết cười thôi. Với những người trẻ, khi thấy những thông tin đó thì có thể phân biệt được là thật hay giả. Tuy nhiên, những cô chú, họ hàng của tôi ở quê khi đọc được thông tin đó thì tưởng là thật nên đã hỏi lại tôi. Tôi cũng thấy rất đau đầu về vấn đề này. Hòa và tôi đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Cả hai đối xử với nhau thế nào, quan tâm ra sao thì cũng không cần nói quá nhiều nữa. Tôi nghĩ Hòa vẫn đang trên đà phát triển rất tốt. Tôi cũng luôn ủng hộ cậu ấy. Đối với tôi, Hòa là người vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè".