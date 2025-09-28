Hoà Minzy lần đầu chia sẻ biến cố ông đột ngột qua đời, khóc nức nở khi thấy giường ông nay chỉ còn di ảnh

Cách đây không lâu, Hòa Minzy trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hoà Bình, góp mặt một phân đoạn nhỏ trong phim điện ảnh Mưa Đỏ. Sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại nghiêm túc của nữ ca sĩ trên đường đua âm nhạc, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì Hòa Minzy đã phải đối diện với một biến cố quá lớn trong đời là ông nội qua đời đột ngột vì đột quỵ trước thềm cô tổ chức họp báo. Dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng có nhiều khoảnh khắc Hoà Minzy không kìm được xúc động, bật khóc nức nở khi được đồng nghiệp động viên. Hình ảnh ấy khiến nhiều người nghẹn lại, bởi đằng sau ánh hào quang sân khấu, Hòa Minzy cũng chỉ là một cô cháu gái đang cố gắng gượng dậy sau mất mát.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Hòa Minzy lần đầu trải lòng về biến cố này. Nữ ca sĩ cho biết mình có thói quen chào ông mỗi khi đi làm, tuy nhiên trước 3 ngày ông mất thì cô không làm việc này, đây là điều khiến Hoà Minzy tiếc nuối mãi về sau. Khoảnh khắc khiến Hoàn Minzy đau lòng nhất chính là chứng kiến góc sinh hoạt thân thuộc của ông bị thay đổi bằng chiếc bàn thờ với di ảnh. "Tôi thường có thói quen chào ông mỗi khi đi làm. Nhưng suốt 3 ngày liền, tôi cứ nhìn thấy ông đang ngủ nên không nói được lời chào ông. Tôi vẫn luôn nghĩ sau khi mình đi làm về thì ông vẫn ở đấy. Cảm xúc kinh khủng nhất là sau khi đưa ông ra đồng chôn cất xong, tôi phải trở về nhà lên gác để thay đồ đi biểu diễn vì tôi có lịch từ trước, không thể huỷ được. Trong lúc đó, mọi người trong gia đình tôi sắp xếp bên dưới lại. Khi tôi bước xuống, chỗ đó không còn là giường của ông nữa mà là bàn thờ", Hoà Minzy bật khóc nói.

Toàn bộ cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc của Hòa Minzy sẽ sớm được lên sóng. Nữ ca sĩ có nhiều chia sẻ gây xúc động liên quan đến hành trình làm nghề, mục đích ra MV Nỗi Đau Giữa Hoà Bình và những thay đổi trong cuộc sống hiện tại.

Hoà Minzy bật khóc, đau lòng nhắc lại biến cố ông nội đột ngột qua đời trước ngày cô ra mắt ca khúc mới

Hoà Minzy cho biết cô vô cùng đau lòng khi nhìn thấy bàn thờ của ông nội

Hòa Minzy là con thứ tư trong gia đình có 5 chị em, sau cô còn có em trai út đã tốt nghiệp đại học. Hòa Minzy sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Dù vậy, người thân đều dõi theo và cổ vũ nữ ca sĩ, đặc biệt là ông nội của cô. Khi Hòa Minzy về quê hát giao lưu với bà con, cô vô cùng xúc động khi ông nội trực tiếp đến ủng hộ mình. Với Hòa Minzy, ông nội không chỉ là người thân trong gia đình, mà còn là chỗ dựa tinh thần lớn lao, là nguồn động viên để cô cố gắng trong cuộc sống.

Ông nội Hoà Minzy là một cựu quân nhân, từng tham gia nhiều hoạt động gắn liền với lịch sử dân tộc. Trước đây, nữ ca sĩ nhiều lần thể hiện niềm tự hào về ông khi chia sẻ hình ảnh hai ông cháu trong các dịp đặc biệt. Còn nhớ, trong lần ra Điện Biên theo dõi lễ diễu hành vào tháng 5/2024, Hoà Minzy đã không giấu được sự xúc động khi được đồng hành cùng ông nội trong khoảnh khắc thiêng liêng này. Hình ảnh ông nội Hoà Minzy trong quân phục, với nụ cười hiền hậu bên con cháu từng được chính nữ ca sĩ đăng tải và nhận về nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả.