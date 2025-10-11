Hòa Minzy, Chi Pu bất ngờ khi Thiếu tá Bùi Trung Kiên hát "Vì nhân dân quên mình"

Trong tập 10 Sao Nhập Ngũ 2025, sau những tiết mục văn nghệ sôi động được thực hiện bởi chính những chiến sĩ như Hòa Minzy, Tăng Phúc, Hậu Hoàng, Duy Khánh, Trang Pháp…, Thiếu tá Bùi Trung Kiên cũng đã mang đến một bài hát quen thuộc "Vì nhân dân quên mình".

"Đây là bài hát đã cùng tôi đi qua những năm tháng rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ" - Thiếu tá Bùi Trung Kiên chia sẻ - "Sân khấu của tôi không phải nơi có ánh đèn rực rỡ, mà là thao trường đầy nắng gió, nơi tiếng hát hòa cùng tiếng bước chân đồng đội."

Và "sân khấu" đặc biệt ấy đã thực sự sống động trong đêm nay. Dưới ánh đèn vàng của doanh trại, giữa hàng trăm chiến sĩ trẻ và dàn nghệ sĩ khách mời, khi Thiếu tá Kiên cất tiếng hát,các chiến sĩ phía dưới đồng loạt thực hiện điều lệnh theo nhịp nhạc.

Tiếng dậm chân vang lên mạnh mẽ, đều đặn, hòa cùng giai điệu hào hùng như một bản hợp xướng đầy khí thế của người lính Việt Nam.

Đó không chỉ là một tiết mục văn nghệ, mà là hình ảnh sống động của tinh thần kỷ luật, sức mạnh tập thể và lòng yêu nước cháy bỏng – thứ mà Sao Nhập Ngũ luôn hướng đến trong suốt hành trình của mình.

Dưới sự dẫn dắt của Thiếu tá Bùi Trung Kiên, các chiến sĩ cùng hòa giọng, hòa nhịp bước chân, tạo nên khoảnh khắc vừa hùng tráng vừa xúc động.

Giữa những tiếng cười, tiếng hát và cả tiếng dậm chân đều tăm tắp, ai nấy đều cảm nhận được một "phép màu" khác - phép màu của tinh thần đồng đội và niềm tự hào dân tộc.

Hình ảnh Thiếu tá Bùi Trung Kiên đứng giữa hàng ngũ, vừa hát vừa chỉ huy, đã trở thành biểu tượng cho hình mẫu người lính hiện đại – kiên cường, giản dị mà tràn đầy cảm xúc. Ở Sao Nhập Ngũ 2025, âm nhạc không chỉ là lời ca, mà còn là sợi dây kết nối cảm xúc, khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc

Sao Nhập Ngũ 2025: "Khi Tổ quốc gọi tên" phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!