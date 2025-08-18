(Ảnh: News1)

Theo lực lượng cứu hỏa, đám cháy bắt đầu từ căn hộ trên tầng 14 của tòa nhà 18 tầng vào lúc 8h11 ngày 17/8 (giờ địa phương). Khi lực lượng chức năng tiếp cận, họ phát hiện hai nạn nhân gồm một phụ nữ ngoài 60 tuổi và con trai khoảng 20 tuổi đã tử vong. Người cha, hơn 60 tuổi, may mắn thoát ra ngoài nhưng bị bỏng lưng và phải nhập viện.

Trong số 13 người bị thương, có một trường hợp bị bỏng nặng, còn lại chủ yếu gặp vấn đề hô hấp do hít phải khói. Tổng cộng 89 cư dân trong tòa nhà đã được sơ tán sang trung tâm sinh hoạt cộng đồng gần đó.

(Ảnh: Yonhap)

Ngay sau khi nhận tin báo "có khói đen bốc ra", lực lượng cứu hỏa đã điều động 79 phương tiện cùng 252 nhân viên từ các cơ quan liên quan, bao gồm cảnh sát, cứu hỏa và chính quyền quận Mapo. Đến 10h42, tức hơn 2 giờ sau, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Hiện trường để lại cảnh hoang tàn, với toàn bộ tầng 14 bị thiêu rụi, từ tầng 14 đến tầng 18 ám khói đen, và hàng loạt kính cửa sổ vỡ tung rơi xuống mặt đất.

Một số cư dân kể lại khoảnh khắc thoát nạn trong hoảng loạn. Ông Kim (80 tuổi), sống tại tầng 2, cho biết: "Khoảng 8h sáng tôi nghe tiếng nổ lốp bốp, khói đã lan khắp tòa nhà nên phải cùng vợ chạy xuống cầu thang". Một cư dân khác cho hay: "Tôi đang ngủ thì nghe loa thông báo, vội cầm túi đồ chạy lên mái, nhưng khói dày đặc nên phải quay xuống tầng 1".

Đáng chú ý, nhiều cư dân khẳng định họ không nghe thấy chuông báo cháy. Thay vào đó, chỉ có loa thông báo của tòa nhà phát tín hiệu sơ tán, và âm lượng lại có thể bị chỉnh nhỏ ở từng hộ gia đình. Điều này khiến nhiều người không kịp nhận biết tình hình nguy cấp.

(Ảnh: News1)

Nguyên nhân khiến đám cháy lan nhanh được cho là do căn hộ bùng phát hỏa hoạn không có hệ thống phun nước tự động. Tòa chung cư này được xây dựng từ năm 1998, thời điểm mà quy định chỉ bắt buộc lắp đặt hệ thống phun nước tự động chữa cháy ở tầng 16 trở lên. Theo số liệu của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc, hiện vẫn còn gần 29.000 trong tổng số hơn 44.000 chung cư cũ xây trước năm 2004 chưa có hệ thống này.

Trong khi đó, người dân sống tại các tòa nhà lân cận cũng cho biết họ không hề được cảnh báo sớm. Một cư dân bức xúc: "Hơn 1 giờ sau khi cháy, tôi mới phát hiện có hỏa hoạn khi mở cửa sổ thấy mùi khét". Trước đó, chung cư này từng nhiều lần gặp sự cố báo cháy giả, khiến cư dân chủ quan hơn khi nghe tín hiệu.

Hiện cảnh sát chưa tìm thấy dấu hiệu phạm tội. Nguyên nhân vụ cháy sẽ được xác định sau cuộc điều tra chung giữa cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, dự kiến tiến hành trong ngày 18/8.