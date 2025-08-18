10 ngày phá án, thu hồi hơn 50% tiền bị lừa đảo từ đường dây đa cấp

Ngày 17/8, Công an Phú Thọ cho biết đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”, thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét tại hiện trường (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP. HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua Website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình trinh sát xác định vào ngày 9/8, các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại một khu du lịch ở TP Hà Nội nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Khu vực tổ chức hội thảo bị công an đột kích (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng phòng An ninh điều tra và các lực lượng khác đã đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định các đối tượng cầm đầu, giúp sức và làm rõ hành vi phạm tội; đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo cho những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số. Qua đó, giúp nhiều người tỉnh ngộ, bảo toàn được tài sản.

Đường dây đa cấp đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Chánh Đáng, 39 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hội, TP HCM là đối tượng cầm đầu. Đáng đã thuê các đối tượng tạo lập Website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Trên Website, Đáng cho đăng tải thông tin về "Công ty Công nghệ TCIS" là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội với những lời quảng bá rầm rộ: nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Thực tế, Đáng không có liên kết với "Công ty Công nghệ TCIS" tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ và từ tiền của những người tham gia sau đó.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS (không có giá trị lưu hành) sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Đáng thuê Doãn Văn Mạnh, 32 tuổi, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ và Trần Minh Nhật,47 tuổi, trú tại quận 10, TP HCM cùng nhiều đối tượng khác với vai trò giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính; thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do Đáng tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.