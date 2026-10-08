Hoa hậu Việt tái hôn với doanh nhân có 1 con riêng nay sống trong biệt thự trăm tỷ

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi. Cô là một trong những người đẹp có hành trình hoạt động lâu năm trong showbiz Việt. Sau khi giành vương miện, cô hoạt động ở nhiều lĩnh vực như thời trang, điện ảnh và truyền hình, đồng thời xuất hiện tại nhiều sự kiện trong nước.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Hà Kiều Anh còn lấn sân sang kinh doanh và xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân. Trong nhiều năm qua, cô vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang, sắc đẹp và đảm nhận vai trò giám khảo ở một số cuộc thi. Dù đã đăng quang hơn 30 năm, Hà Kiều Anh vẫn được xem là một trong những Hoa hậu Việt Nam có sức ảnh hưởng lâu dài.

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi. Ảnh: FBNV

Sau hơn 3 thập kỷ kể từ ngày đội vương miện, Hà Kiều Anh vẫn duy trì sức hút và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện về sắc đẹp. Ảnh: FBNV

Về chuyện đời tư, Hà Kiều Anh từng kết hôn với doanh nhân Nguyễn Gia Thiều. Hai người đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới. Cuộc hôn nhân này sau đó trở thành một trong những giai đoạn nhiều biến cố nhất trong cuộc đời người đẹp.

Năm 2005, Nguyễn Gia Thiều bị tuyên phạt 20 năm tù trong vụ án liên quan đến buôn lậu và trốn thuế. Đầu tháng 6/2007, sau một năm rưỡi kể từ ngày ông Thiều chính thức nhận án tù, Hà Kiều Anh cho biết đã ly dị chồng, kết thúc mối tình nhiều tai tiếng và sóng gió giữa hoa hậu và đại gia. Thời điểm ấy, chuyện đời tư của Hà Kiều Anh nhận được nhiều sự quan tâm.

Hà Kiều Anh từng kết hôn với doanh nhân Nguyễn Gia Thiều nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới vì ông bị bắt do buôn lậu, trốn thuế. Ảnh: Tổng hợp

Năm 2007, Hà Kiều Anh tái hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Trước khi trở thành vợ chồng, cả hai từng có khoảng thời gian tìm hiểu và xuất phát từ mối quan hệ bạn bè. Theo chia sẻ của Hà Kiều Anh, cả cô và chồng đều từng trải qua đổ vỡ nên có sự đồng cảm trong cuộc sống.

Điều đặc biệt là Huỳnh Trung Nam đã có một người con trai riêng trước khi kết hôn với Hà Kiều Anh. Theo Hà Kiều Anh, sau khi cô và Huỳnh Trung Nam kết hôn, Nhật Minh khi đó 12 tuổi chuyển về sống cùng gia đình. Từng trải qua hoàn cảnh bố mẹ ly hôn, nàng hậu cho biết cô hiểu tâm lý của cậu bé và dành nhiều tình cảm, sự quan tâm cho con riêng của chồng. Sau khi kết hôn, Hà Kiều Anh và Huỳnh Trung Nam có thêm 3 người con chung gồm Vương Khang, Vương Khôi và Huỳnh Vian.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, năm 2007, Hà Kiều Anh tái hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Ảnh: FBNV

Hà Kiều Anh từng chia sẻ trong gia đình cô không tồn tại khái niệm "con chung, con riêng". Các con được yêu thương và đối xử bình đẳng. Ba người con chung của cô cũng có mối quan hệ thân thiết với người anh cùng cha khác mẹ. Hà Kiều Anh từng cho biết cô tự hào vì có 4 người con và các con yêu thương nhau.

Tháng 7/2026, Hà Kiều Anh kỷ niệm 19 năm ngày cưới với Huỳnh Trung Nam. Cô chia sẻ hình ảnh gia đình bên chồng và các con, cho thấy tổ ấm hiện tại vẫn duy trì sự gắn kết sau gần hai thập kỷ.

Nhắc đến cuộc sống của Hà Kiều Anh, công chúng thường chú ý đến hình ảnh sung túc, giàu có của nàng hậu. Gia đình cô sở hữu một căn biệt thự tại TP.HCM, từng được truyền thông nhắc đến với giá trị ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Không gian sống gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi cùng thiết kế sang trọng, bề thế.

Hiện tại, nàng Hậu đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và 4 người con. Ảnh: FBNV

Nhắc đến cuộc sống của Hà Kiều Anh, công chúng thường chú ý đến hình ảnh sung túc, giàu có của nàng hậu. Ảnh: FBNV

Gia đình cô sở hữu một căn biệt thự tại TP.HCM, từng được truyền thông nhắc đến với giá trị ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Ảnh: FBNV



