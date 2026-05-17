Hoa hậu Việt sang Mỹ sinh con cho chồng CEO, sơ hở là vướng tin trục trặc

Có những mỹ nhân chỉ nổi tiếng trong một giai đoạn, nhưng cũng có những người dù rời xa showbiz nhiều năm vẫn giữ được sức hút đặc biệt với công chúng. Phạm Hương là trường hợp hiếm hoi như thế của Vbiz.

Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, mỗi đoạn clip ngắn hay chỉ một động thái nhỏ từ nàng hậu đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán. Sau gần một thập kỷ sang Mỹ định cư, cái tên Phạm Hương vẫn giữ độ quan tâm đáng nể, từ nhan sắc, cuộc sống giàu sang cho đến chuyện hôn nhân với chồng doanh nhân.

Từ người mẫu mờ nhạt đến "Hoa hậu quốc dân" của Vbiz

Ít ai nhớ rằng trước khi trở thành một trong những Hoa hậu đình đám nhất Việt Nam, Phạm Hương từng có khởi đầu khá nhạt nhòa tại Vietnam’s Next Top Model 2010. Thời điểm đó, cô chưa tạo được nhiều dấu ấn giữa dàn thí sinh cá tính mạnh của chương trình.

Tuy nhiên chỉ vài năm sau, Phạm Hương có màn “lột xác” ngoạn mục khi liên tục tham gia các cuộc thi nhan sắc và dần trở thành cái tên nổi bật trong làng giải trí. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2015 khi cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Chiến thắng của Phạm Hương năm đó từng tạo nên cơn sốt thật sự. Không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo, thần thái sang trọng và kỹ năng catwalk nổi bật, nàng hậu còn được xem là đại diện mang màu sắc quốc tế hiếm hoi của nhan sắc Việt thời điểm bấy giờ.

Cũng trong năm 2015, Phạm Hương đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Universe tổ chức tại Mỹ. Dù không lọt top chung cuộc, hành trình của cô vẫn được xem là hiện tượng truyền thông. Những màn xuất hiện tại hậu trường, street style, kỹ năng giao tiếp cùng phong thái tự tin của Phạm Hương giúp cô liên tục viral trên mạng xã hội.

Sau Miss Universe, sự nghiệp của Phạm Hương gần như bước sang một trang mới. Nàng hậu phủ sóng dày đặc ở các sự kiện giải trí, trở thành gương mặt quảng cáo được săn đón và liên tục xuất hiện trong các chương trình đình đám. Đặc biệt, vai trò huấn luyện viên The Face Vietnam giúp Phạm Hương nâng tầm tên tuổi.

Quyết định sang Mỹ, bất ngờ thông báo sinh con

Giữa lúc sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ vào tháng 8/2018 với lý do chữa bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên sau đó, nàng hậu gần như không còn hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và dần chuyển hẳn sang cuộc sống ở Mỹ. Quyết định rời showbiz của Phạm Hương từng khiến nhiều người tiếc nuối bởi thời điểm đó cô đang là một trong những Hoa hậu có sức ảnh hưởng lớn nhất Vbiz.

Đến tháng 12/2019, Phạm Hương mới lần đầu xác nhận đã sinh con trai đầu lòng tên Maximus. Thời điểm công khai "tin vui", bé đã tròn 1 tuổi khiến công chúng không khỏi bất ngờ vì nàng hậu giữ kín hoàn toàn chuyện mang thai và sinh con suốt thời gian dài. Chia sẻ về lý do không thông báo sớm, Phạm Hương cho biết cô muốn có tâm lý thoải mái nhất trong hành trình làm mẹ, đồng thời tránh những ồn ào đời tư ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.

Vào tháng 9/2021, Phạm Hương tiếp tục khiến cư dân mạng bất ngờ khi đăng tải hình ảnh đôi tay nhỏ xíu của con trai thứ hai và tiết lộ nhóc tỳ có tên Apollo. Phía nàng hậu xác nhận bé chào đời từ tháng 7/2021 nhưng đến thời điểm đó mới công khai với công chúng. Kể từ đây, Phạm Hương cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống mẹ bỉm khi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của hai con trên mạng xã hội.

Theo nhiều nguồn tin, chồng Phạm Hương là doanh nhân Bobby Trần - CEO của một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn tại Mỹ. Dù chưa từng tổ chức đám cưới rình rang hay công khai quá nhiều về hôn nhân, nhưng cuộc sống của Phạm Hương vẫn khiến nhiều người choáng ngợp bởi biệt thự sang trọng, xe sang, hàng hiệu và những chuyến du lịch xa xỉ. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn hạn chế công khai diện mạo của ông xã trên MXH.

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương từng chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Sơ hở là dính tin trục trặc hôn nhân

Dù đã được cầu hôn từ tháng 2/2019 và có cuộc sống gia đình viên mãn bên hai con trai, Phạm Hương đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức. Nàng hậu từng chia sẻ cô mong muốn chờ các con lớn hơn, đủ hiểu chuyện để có thể cùng bố mẹ bước vào lễ đường và chứng kiến khoảnh khắc trao nhẫn cưới ý nghĩa.

Vào tháng 8/2023, Phạm Hương cùng chồng và hai con trở về Việt Nam thăm gia đình. Trong chuyến đi này, nàng hậu cũng tranh thủ thực hiện bộ ảnh cưới sau nhiều năm gắn bó với ông xã doanh nhân.

Tuy nhiên hơn một năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Phạm Hương và ông xã doanh nhân liên tục nhận về lời bàn tán vì không còn xuất hiện chung. Hồi giữa tháng 4 vừa qua, NTK Linh San có màn hội ngộ với Phạm Hương và vô tình để lộ về tình trạng hiện tại của cô cùng ông xã. NTK Linh San cho biết được vợ chồng Hoa hậu Phạm Hương đón tiếp chu đáo khi tới Mỹ. Ngoài ra, NTK Linh San tiết lộ cô và ông xã doanh nhân đang có hôn nhân hạnh phúc, 2 con trai ngoan ngoãn.

NTK Linh San chia sẻ: "5 năm xa cách, hôm nay mới lại được gặp con nơi đất Mỹ, thật nhiều xúc động. Cô rất vui khi gặp lại con Phạm Hương, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và đầy khí chất như ngày nào. Cảm ơn vợ chồng con đã đón tiếp gia đình cô chú thật ấm áp. Nhìn gia đình nhỏ của con hạnh phúc, bình yên, 2 cháu ngoan ngoãn cô thấy an lòng vô cùng. Con vẫn luôn rạng rỡ theo 1 cách rất riêng, nhẹ nhàng, thanh tao. Chúc vợ chồng con và các cháu luôn hạnh phúc, an nhiên".

