Hoa hậu Việt lên tiếng trước nghi vấn là người thứ 3 trong drama Lâm Minh - Decao

Những ai theo dõi chuyển động của showbiz Việt sẽ biết giữa hot girl Lâm Minh và Decao từng xảy ra ồn ào chấn động. Khi đó, Lâm Minh livestream "vạch trần" góc khuất trong mối quan hệ với Decao gây xôn xao dư luận. Bẵng đi một thời gian, Decao sống kín tiếng, ít lộ diện trên MXH và Lâm Minh cũng im hơi lặng tiếng.

Cho đến trưa 24/12, Lâm Minh có bài đăng trên Threads cho biết cô được "team qua đường" báo tin người cũ nắm tay hẹn hò cùng 1 Hoa hậu, trong khi con trai đi cạnh nhưng không ai chăm nom. Lâm Minh bức xúc: "Bạn tôi kể có cô Hoa hậu nào đó đang chăm nom con tôi. Tôi vô coi story mà lỡ coi bằng tài khoản chính, cổ đăng luôn hình con tôi cho tôi coi".

Ngay sau đó, "thám tử mạng" gọi tên Hoa hậu Kiều Thị Thuý Hằng cho rằng cô chính là nhân vật "cô Hoa hậu" trong bài đăng của Lâm Minh. Vào cuối tuần vừa qua, Thuý Hằng có bài đăng nắm tay một em bé đi Thảo cầm viên.

Mới đây, Lâm Minh đăng bài ẩn ý tố người cũ không quan tâm con mình khi đi hẹn hò người mới. Bên dưới bài đăng này xuất hiện ảnh chụp Thuý Hằng xuất hiện bên một em bé (ảnh chụp màn hình)

Sau khi sự việc được lan truyền, nhiều người tràn vào tài khoản cá nhân của Thuý Hằng để "tấn công" cô. Sau vài tiếng rầm rộ, Thuý Hằng đã có bài đăng trên trang cá nhân để làm rõ sự việc. Theo đó, cô gái sinh năm 2000 này khẳng định không phải là nhân vật trong câu chuyện được Lâm Minh nhắc đến, đồng thời giữa mình và Decao không có quan hệ tình cảm. Hiện tại, Thuý Hằng đã tắt tính năng bình luận, khoá mạng xã hội giữa sóng gió.

Thuý Hằng lên tiếng như sau: "Mình là Kiều Hằng người mà mọi người đang nhắc đến trong câu chuyện sáng giờ. Mình đã có nói chuyện với chị Lam Minh và mình xin khẳng định mình không phải nhân vật trong đoạn hội thoại mà đang được lan truyền trên mạng. Nên hy vọng mọi người hiểu cho mình. Còn Minh và anh Thắng (Decao) không có bất kỳ mối tình cảm nào hết mong mọi người hiểu cho mình để tránh hiểu nhầm và đưa câu chuyện này đi quá xa. Mình xin trân trọng cảm ơn mọi người".

Đến chiều cùng ngày, Lâm Minh đã xoá bài đăng trên Threads và chưa có chia sẻ mới.

Thuý Hằng nhanh chóng lên tiếng khi bị gọi vào ồn ào tình ái của Lâm Minh và Decao (ảnh: FBNV)

Kiều Thị Thuý Hằng sinh năm 2000, đến từ Hà Nội. Thuý Hằng sở hữu chiều cao ấn tượng 1,77m cùng số đo 3 vòng: 81-61-93 cm. Cô từng ghi nhanh nhiều cuộc thi nhan sắc, lọt top 10 Miss Universe Vietnam 2019, top 10 Miss Cosmo Vietnam 2023. Cô đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Sinh thái Việt Nam 2022 và là thí sinh Việt Nam tại đấu trường Miss Global 2025 (Hoa hậu Toàn cầu). Thuý Hằng từng chia sẻ cô có niềm đam mê với kinh doanh và quan tâm đến lĩnh vực giáo dục cho trẻ em.

Thuý Hằng là Miss Global Vietnam 2025 (ảnh: FBNV)

Cô gái sinh năm 2000 thi nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng không có thứ hạng cao (ảnh: FBNV)

Lâm Minh và Decao được cho là bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2020, song trong suốt giai đoạn đầu, cả hai gần như giữ kín tuyệt đối đời sống tình cảm. Trên mạng xã hội, Decao và Lâm Minh hiếm khi nhắc đến đối phương, không chia sẻ hình ảnh chung hay những dấu hiệu công khai mối quan hệ, khiến chuyện yêu đương của họ chỉ dừng lại ở mức đồn đoán. Phải đến đầu năm 2022, khi quyết định về chung một nhà và chào đón con đầu lòng, cặp đôi mới dần cởi mở hơn với công chúng. Đến năm 2023, Decao và Lâm Minh tiếp tục gây chú ý khi lựa chọn rời thành phố, chuyển về Ninh Thuận sinh sống trong căn biệt thự sát biển. Thời gian này, cả hai gần như làm việc online, dành phần lớn quỹ thời gian cho gia đình và việc chăm sóc con

Vào tháng 5/2024, Lâm Minh livestream bật khóc cho biết mọi chuyện xuất phát từ câu chuyện hiểu nhầm trên bàn ăn. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi Decao mời cả mẹ ruột và Lâm Minh cùng xuống nói chuyện. Tuy nhiên, tất cả đều mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành động nên đã gây ra nhiều tổn thương cho nhau. Lâm Minh cho hay cô cảm thấy tủi thân vì không ai tin, không ai lắng nghe mình trong gia đình. Cô cũng cho biết sẽ không tha thứ cho người đã đánh mình.



Sau hơn 1 năm, ồn ào của Decao và Lâm Minh chưa đi đến hồi kết (ảnh: FBNV)



