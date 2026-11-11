Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 khởi động, tìm đại diện dự thi Miss Multicultural World tổ chức tại Việt Nam

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 - Miss Multicultural Vietnam 2027 do Công ty Truyền thông Phan Oanh Media tổ chức, hướng tới tìm kiếm những người phụ nữ hội tụ nhan sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, mong muốn lan tỏa việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch cùng các vấn đề xã hội như môi trường và quyền phụ nữ. Qua các phần thi và hoạt động đồng hành, thí sinh có cơ hội thể hiện vẻ đẹp hình thể, tài năng, phong thái, kiến thức xã hội và sự am hiểu văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi thí sinh sẽ trở thành một "người kể chuyện văn hóa" bằng chính trải nghiệm, hiểu biết và tình yêu với quê hương, góp phần đưa những giá trị Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức và khách mời tại họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027. Ảnh: BTC

Người đăng quang sẽ là đại diện chính thức của Việt Nam tại Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 - Miss Multicultural World 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027 ngay tại Việt Nam với sự tham gia của đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai cuộc thi cùng chung một định hướng phát triển văn hóa và sắc đẹp quốc tế, được sáng lập và nắm giữ bản quyền bởi Hoa hậu quốc tế Phan Kim Oanh, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Miss Multicultural Vietnam và Miss Multicultural World.

Ban chuyên đề An ninh Thủ đô bảo trợ truyền thông

Mùa giải năm nay có sự đồng hành của Ban chuyên đề An ninh Thủ đô với vai trò bảo trợ truyền thông, góp phần truyền tải thông tin chính thống và giới thiệu rộng rãi tới công chúng về mục tiêu, ý nghĩa cũng như các hoạt động của cuộc thi. Với hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, An ninh Thủ đô là đơn vị báo chí của lực lượng Công an Nhân dân, nhiều thập niên qua bền bỉ góp phần quảng bá các giá trị văn hóa của Thủ đô và đất nước.

Đại diện Ban tổ chức và đơn vị bảo trợ truyền thông tại buổi họp báo. Ảnh: BTC

Sự đồng hành này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả truyền thông, tạo kết nối giữa cuộc thi với các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại gắn với những giá trị văn hóa truyền thống. Ban tổ chức coi đây là dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình xây dựng cuộc thi theo hướng chuyên nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng và mang đậm bản sắc dân tộc.

Chấp nhận thí sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ, đã có con

Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc ở nước ngoài, có vẻ đẹp hài hòa. Ban tổ chức chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Thí sinh cần từ đủ 17 đến 35 tuổi (căn cứ thẻ căn cước hoặc căn cước công dân tại thời điểm nộp hồ sơ), cao từ 1m63 trở lên, độc thân (chưa từng đăng ký kết hôn hoặc đã ly hôn), chưa có con hoặc đã có con đều được tham gia. Thí sinh phải tốt nghiệp THPT trở lên, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nộp hồ sơ hợp lệ, đúng hạn.

Hồ sơ gồm đơn đăng ký theo mẫu (nhận tại địa điểm phát hồ sơ hoặc tải tại fanpage Hoa hậu Văn hóa Việt Nam - Miss Multicultural Vietnam), sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền không quá 6 tháng tính đến ngày tổ chức chung kết, bản sao có chứng thực thẻ căn cước và bằng tốt nghiệp THPT trở lên, cùng giấy chứng nhận các thành tích đã đạt được. Thí sinh vi phạm hoặc bị phát hiện gian dối ở bất kỳ điều kiện nào trong quá trình tham gia sẽ bị loại khỏi cuộc thi hoặc thu hồi giải thưởng.

Chung kết diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm

Cuộc thi diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 24/1/2027. Vòng sơ tuyển tổ chức ngày 19/1/2027 tại Làng Văn hóa & Ẩm thực Nắng Sông Hồng (306A phố Phú Viên, phường Bồ Đề, Hà Nội). Ban tổ chức sẽ chọn 30 thí sinh phù hợp nhất vào bán kết và công bố kết quả ngay sau khi vòng sơ tuyển kết thúc.

Bán kết diễn ra ngày 23/1/2027, cũng tại Làng Văn hóa & Ẩm thực Nắng Sông Hồng, gồm 4 phần thi: trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, tài năng và trình diễn áo tắm. Đêm chung kết ngày 24/1/2027 tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội) gồm 4 phần: trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, trình diễn áo tắm và thi ứng xử.

Cuộc thi sẽ trao 1 danh hiệu Hoa hậu và 4 danh hiệu Á hậu. Ảnh: BTC

Cuộc thi trao 1 danh hiệu Hoa hậu và 4 danh hiệu Á hậu. Bên cạnh đó là 7 giải phụ gồm Người đẹp tri thức, Người đẹp có hình thể đẹp nhất, Người đẹp tài năng nhất, Người đẹp trình diễn hay nhất, Người đẹp có trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp có gương mặt khả ái và Người đẹp truyền thông.