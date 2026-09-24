Hoa hậu Tô Diệp Hà lần đầu lên thảm đỏ với tư cách diễn viên, đọ sắc cùng "em họ" Kỳ Duyên

Chiều 23/9, showcase phim điện ảnh "Chị Chị Em Em 3" quy tụ dàn diễn viên cùng nhà sản xuất Will Vũ. Giữa những gương mặt quen thuộc của series, hoa hậu Tô Diệp Hà có một lần xuất hiện đặc biệt: đây là lần đầu tiên cô dự thảm đỏ với tư cách diễn viên, sau nhiều năm được khán giả biết đến qua các hoạt động sắc đẹp và thời trang.

Trong phim, Tô Diệp Hà vào vai chị họ của Thị Mầu, nhân vật do Hoa hậu Kỳ Duyên thể hiện. Tại sự kiện, hai người đẹp cùng xuất hiện, tạo nên khung hình "chị chị em em" đúng như tên phim. Tô Diệp Hà cũng chụp ảnh cùng nhà sản xuất Will Vũ, người đã đồng hành với cô trong dự án điện ảnh đầu tay.

Nàng thơ hoa sen trên thảm đỏ

Để đánh dấu cột mốc này, Tô Diệp Hà chọn thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen của NTK Adrian Anh Tuấn. Chiếc váy cách điệu từ áo yếm có phần thân ôm gọn, phối sắc xanh ombre cùng những đường xếp nếp mềm mại. Điểm nhấn nằm ở các chi tiết hoa sen đính kết tại cổ và eo, giúp bộ trang phục giữ được nét duyên dáng truyền thống mà vẫn mang hơi thở hiện đại. Lớp vải rủ nhẹ kết hợp áo choàng trắng tạo hiệu ứng bay bổng theo từng bước chân, mang lại vẻ ngoài thướt tha cho người đẹp. Lựa chọn Việt phục này cũng ăn nhập với tinh thần của bộ phim, vốn được phát triển từ vở chèo cổ "Quan Âm Thị Kính".

Dù đã quen với ánh đèn sự kiện, Tô Diệp Hà thừa nhận cảm giác lần này rất khác. "Hà thật sự rất xúc động. Đã tham dự rất nhiều sự kiện trên thảm đỏ nhưng khi xuất hiện tại showcase 'Chị Chị Em Em 3' với vai trò diễn viên, Hà lại cực kỳ hồi hộp. Đảm nhận một vai nhỏ trong dự án lần này là một niềm vinh dự của Hà, hy vọng là khán giả sẽ thích và ủng hộ Hà trong vai trò mới, cũng như ủng hộ cho 'Chị Chị Em Em 3' khi ra rạp", người đẹp chia sẻ.

Vai diễn không có trong vở chèo gốc

Nhân vật chị họ Thị Mầu không phải tuyến trung tâm, nhưng lại là vai được biên kịch thêm vào, không hề có trong vở chèo "Quan Âm Thị Kính". Điều này mang đến cho Tô Diệp Hà cả lợi thế lẫn áp lực: cô không bị đóng khung bởi một hình mẫu có sẵn, nhưng phải tự tìm cách để vai diễn để lại dấu ấn và hòa vào tổng thể câu chuyện cùng các nhân vật khác.

Khác với việc đứng trước ống kính trong các buổi chụp hình thời trang, diễn xuất đòi hỏi cô phải tìm hiểu tâm lý nhân vật, làm quen với lời thoại, cách biểu đạt cảm xúc và tương tác với bạn diễn. Tô Diệp Hà từng chia sẻ cô không đặt nặng chuyện phải khởi đầu bằng một vai lớn. Điều cô quan tâm là nhân vật có cho mình cơ hội học hỏi và bước ra khỏi vùng an toàn hay không. Vì vậy, trong quá trình quay, người đẹp dành nhiều thời gian quan sát, lắng nghe và tích lũy kinh nghiệm từ đạo diễn cùng các thành viên trong đoàn.

Với Tô Diệp Hà, "Chị Chị Em Em 3" là bước khởi đầu cho một hướng đi mới, nơi khán giả có thể nhìn thấy cô ở một khía cạnh khác ngoài vương miện hoa hậu.

"Chị Chị Em Em 3" thuộc series "Chị Chị Em Em" của nhà sản xuất Will Vũ, với sự tham gia của Hoa hậu Kỳ Duyên, Chi Pu, Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Quốc Anh cùng nhiều gương mặt khác. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 16/10/2026.