Sau hơn nửa thập kỷ đăng quang, Hoa hậu Trần Tiểu Vy vẫn là một trong những nàng hậu Gen Z được nhắc đến nhiều của Vbiz. Bởi lẽ, Tiểu Vy sở hữu nhan sắc nổi bật, gương mặt ăn ảnh cùng sự nghiệp tương đối ổn định với các hoạt động thời trang, giải trí. Tuy nhiên, song song với đó, cô cũng là cái tên không ít lần vướng vào những tranh cãi xoay quanh kỹ năng giao tiếp, thái độ và EQ.

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền một số bài đăng ẩn danh cho rằng Tiểu Vy có cách hành xử vô tư quá mức, bị nhận xét là EQ thấp, thiếu tinh tế trong giao tiếp, thái độ với những người xung quanh. Cư dân mạng cũng đào lại những khoảnh khắc nàng hậu từng lúng túng khi trả lời phỏng vấn, hay bị chê nói chuyện nhạt khi tham gia một số chương trình truyền hình. Những ý kiến này nhanh chóng tạo ra luồng tranh luận trái chiều, trong đó có không ít bình luận mang tính công kích cá nhân.

Trên Threads xuất hiện hàng loạt bài đăng có thông tin tiêu cực liên quan đến Tiểu Vy

Giữa tâm điểm bàn tán, Tiểu Vy mới đây đã có động thái lên tiếng trong nhóm broadcast cá nhân trên Instagram. Theo đó, Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng: "Ai nói xấu tui, tui biết hết đó nha. Nhưng tui không giận bạn đâu, vì bạn còn che giấu sự hiện diện của mình. Tui tích cực lắm á, đôi khi tui làm bạn ghét khó chịu tui. Cho tui xin lỗi vì tui không thể làm hài lòng hết tất cả và tui cũng đâu phải thần thánh, không thể giỏi và hoàn hảo hết 100%, nhưng tui đang cố gắng tốt hơn từng ngày đó".

Ngoài ra, nàng hậu chia sẻ lại tin nhắn của một người bạn với nội dung mang tính động viên, tích cực. Theo đó, người bạn nhắn nhủ Tiểu Vy: "Đôi khi, khi bạn quá hoàn hảo, người khác sẽ cố kéo bạn xuống chỉ vì họ không tin rằng trên đời có thể tồn tại một người hoàn hảo". Tiểu Vy thẳng thắn cho biết cô không đặt niềm tin vào những lời phán xét từ cộng đồng mạng, mà chọn tin vào nhận xét của những người đã từng làm việc, tiếp xúc trực tiếp với mình.

Tiểu Vy lên tiếng khi bị réo tên vào hàng loạt tranh cãi, bàn tán (ảnh: Insatagram nhân vật)

Tiểu Vy không đôi co mà chọn cách nói trực tiếp về những bàn tán xoay quanh mình (ảnh: FBNV)

Tiểu Vy đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Nhan sắc của nàng hậu sinh năm 2000 được đánh giá cao, kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi đến với đấu trường quốc tế. Tại Miss World năm đó, Hoa hậu Tiểu Vy dừng chân ở top 30 và góp mặt trong loạt giải thưởng phụ như Top 3 Dự án Nhân ái, Top 30 phần thi Tài năng và Top 32 phần thi Top Model. Những năm gần đây, Tiểu Vy được ưu ái góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh như Đảo Độc Đắc, Bộ Tứ Báo Thủ...

Hoa hậu Tiểu Vy từng chia sẻ khi nhận vương miện ở tuổi 18: "Sau khi đăng quang, mình phải thay đổi trưởng thành hơn nữa. Khi mình nói cái gì cũng phải suy nghĩ. Mình phải chín chắn, đã là Hoa hậu, là người của công chúng nên là mỗi khi nói cái gì phải suy nghĩ thật là kỹ. Sau khi đăng quang đó là một áp lực rất là lớn đối với em. Em phải thay đổi, trở thành phiên bản tốt để mình phù hợp với ngôi vị Hoa hậu".