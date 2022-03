Hoa hậu Thuỳ Tiên thông báo dương tính Covid-19 nhưng bị sai 1 từ Tiếng Anh, đọc xong mà ngỡ ngàng: Ủa là sao đây?

Trong suốt hành trình dự thi Miss Grand International, Hoa hậu Thùy Tiên đã thể hiện khả năng giao tiếp Tiếng Anh cực đỉnh. Điển hình như trong đêm Chung kết diễn ra vào tối 4/12 năm ngoái, màn hùng biện về chủ đề hòa bình kết hợp giữa Tiếng Anh và ngôn ngữ bản địa đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Khả năng giao tiếp lưu loát bằng ngôn ngữ toàn cầu được xem là một vũ khí quan trọng giúp Thùy Tiên chạm được ngôi vị cao nhất tại đấu trường sắc đẹp. Ấy vậy mà, có một ngày nàng Tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế bất ngờ bị cư dân mạng "tố" viết sai chính tả bằng Tiếng Anh đấy.

Chuyện là cách đây không lâu, Thùy Tiên chia sẻ trên story rằng cô đang di chuyển đến địa điểm cách ly sau khi biết bản thân nhiễm Covid-19: "Moving to the hospitel". (Tạm dịch: Đang di chuyển đến hospitel). Một số "cảnh sát chính tả" đã bắt bẻ Thùy Tiên vì "soi" không có từ hospitel trên Google.

Ngay sau đó, nàng Hậu đã giải thích cô không hề có sự nhầm lẫn bằng cách đăng màn hình chụp đoạn tin nhắn với 1 người bạn. Cụ thể người này viết: "Sorry for misunderstanding. We have two type of hospital. "Hospital" (pure hospital), "hospitel" (hotel hospital) where doctor standby there. X is hospitel for covid patient, not ordinary hotel. And today pick up time will be around 7p.m".

Tạm dịch: "Xin lỗi bạn vì sự nhầm lẫn này. Chúng tôi có hai loại bệnh viện. Một là "hospital" (bệnh viện bình thường) và "hospitel" (sự kết hợp giữa khách sạn và bệnh viện) - nơi này cũng sẽ có bác sĩ luôn túc trực. X là khách sạn dành cho bệnh nhân Covid, và không chỉ là bệnh viện như thông thường. Và thời gian đón bạn hôm nay sẽ rơi vào khoảng 7 p.m".

Nàng Hậu giải thích "hospitel" là sự kết hợp giữa khách sạn và bệnh viện.

Nhiều netizen đã bày tỏ nghi ngờ về độ chính xác của từ hospitel này. Bởi theo từ điển Cambridge, không hề có từ Tiếng Anh nào mang nghĩa như vậy. Chưa kể lên tìm kiếm trên Google cũng sẽ không ra sự kết hợp từ như thế. Nên suy cho cùng Hoa hậu Thuỳ Tiên nên dùng những từ hospital sẽ đúng nghĩa nhất đấy!

Được biết, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã dương tính với Covid-19 và sẽ tạm dừng lịch trình hoạt động tại Nam Mỹ. Cô hiện có những triệu chứng nhẹ, vẫn giữ tinh thần tích cực. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc sức khoẻ tới nàng Hậu.

