Hoa hậu Thiên Ân, Hoa hậu Mai Phương và Á hậu Hồng Đăng hội ngộ tại sự kiện, visual ai cũng "đỉnh của chóp"

Tối 16/10, ba người đẹp Đoàn Thiên Ân, Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Trịnh Thị Hồng Đăng cùng dàn KOL, KOC... đã góp mặt tại sự kiện ra mắt không gian nghệ thuật hoa Into Bloom của thương hiệu túi xách Việt CHAUTFIFTH ở Vạn Hạnh Mall (TP.HCM). Điểm chung dễ nhận ra là cả ba đều chọn corset làm item chủ đạo, kiểu áo đang trở lại mạnh mẽ trên thảm đỏ Vbiz, nhưng cách mỗi người phối đồ lại cho thấy gu thời trang rất riêng.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân là người chơi màu bạo tay nhất. Cô diện corset tím lavender có gọng định hình eo, phần cúp ngực ren đỏ tạo hiệu ứng như mặc nội y bên ngoài, đi cùng chân váy satin đỏ xẻ đùi đính hoa nổi và hạt cườm dọc gấu.

Ba gam tím, đỏ và xanh cổ vịt của chiếc túi mini tưởng chừng "đá" nhau nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo nên tổng thể rực rỡ, rất ăn ảnh. Ở góc chụp từ phía sau, phần dây đan chéo chạy dọc lưng áo khoe trọn vòng eo nhỏ, trong khi mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ giúp Thiên Ân giữ được nét nữ tính, không bị quá sắc lạnh.

Ngược lại, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương đi theo hướng ngọt ngào, đậm chất tiểu thư. Cô chọn corset ren vàng chanh cổ cao, chất liệu xuyên thấu để lộ khéo lớp áo bên trong, phối cùng chân váy satin cùng tông có dây nơ thắt ngang eo. Mái tóc búi rối điệu đà, đôi khuyên ngọc trai và chiếc vòng cổ pha lê tím mặt trái tim tạo điểm nhấn tương phản với tổng thể vàng nhạt. Mai Phương còn cầm theo chiếc quạt tay nhỏ làm phụ kiện, liên tục tạo dáng tinh nghịch trước ống kính của người hâm mộ vây quanh.

Á hậu 4 Miss Universe Vietnam 2026 Trịnh Thị Hồng Đăng thì mang đến hình ảnh cá tính, sắc sảo hơn cả. Cô diện áo quây dáng corset chất liệu gấm ánh xanh lá pha cam, phối chân váy da đen ngắn và bốt cao cổ mũi nhọn đính đinh tán. Lớp trang điểm mắt xanh lá đồng điệu với màu áo, cùng mái tóc nâu dài buông xõa, giúp tổng thể vừa phá cách vừa không mất đi vẻ thanh lịch. Đây là sự kiện Hồng Đăng tham dự sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 tối 2/10 ở Hải Phòng.

Bên cạnh ba người đẹp, sự kiện còn có sự góp mặt của Đoàn Minh Anh, Trần Thị Thoa Thương cùng nhiều gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thời trang như Zicky Lee, Not Quyen, Thanh Huy, Mie Nguyen, Đan Tiên, Lena, Choco Trúc Phương, Nykky Đỗ và Joan Tina. Các khách mời cũng chọn những bộ trang phục nổi bật không kém, từ áo yếm sequin tím phối jeans ống loe mang tinh thần Y2K, tóc vàng mullet đi cùng tất lười bông và giày da báo, đến cây trench coat da bóng đỏ nâu thắt đai bản lớn.

Ngoài phần giao lưu, khách mời tham gia workshop cắm hoa nghệ thuật và chụp ảnh tại khu photobooth. Không gian trưng bày mở cửa cho khách tham quan đến hết ngày 20/10.