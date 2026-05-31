Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh trở thành Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt

Chiều ngày 30/5 tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đã chính thức trao quyết định bổ nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh đảm nhận cương vị Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026–2028.

Ông Vương Duy Biên, chủ tịch hiệp hội trao quyết định

Sự kiện đánh dấu một cột mốc ý nghĩa, ghi nhận những đóng góp tích cực của nàng hậu sinh năm 2005 trong các hoạt động cộng đồng và quảng bá văn hóa thời gian qua.

Theo quyết định từ Hiệp hội, trên cương vị Đại sứ, Nguyễn Thị Mỹ Linh sẽ đồng hành cùng các chương trình chiến lược nhằm gìn giữ, truyền thông và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Việc bổ nhiệm này thể hiện sự tin tưởng lớn từ ban lãnh đạo Hiệp hội đối với một người trẻ giàu sức ảnh hưởng và có tư duy nhạy bén về văn hóa.

Đại diện Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam chia sẻ:

"Danh hiệu ‘Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt’ được xây dựng nhằm tôn vinh những gương mặt trẻ có khả năng truyền cảm hứng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trên cương vị mới, Mỹ Linh được kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần của một thế hệ trẻ năng động, yêu văn hóa dân tộc, đặc biệt là trong việc quảng bá tà áo dài truyền thống và vẻ đẹp biển đảo quê hương."

Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 2005, đến từ Thanh Hóa. Hiện tại, cô đang là sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Trước khi xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 (do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức), Mỹ Linh từng đạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch của trường vào năm 2024.

Sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo hình thể lý tưởng 80–65–96, người đẹp xứ Thanh dễ dàng chinh phục công chúng nhờ nhan sắc hiện đại, phong thái tự tin. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, nàng hậu gen Z còn được đánh giá cao bởi thành tích học tập ấn tượng tại trường đại học, sự nhiệt huyết, xông xáo trong các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng.

Hiện tại, Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh đang hoạt động nghệ thuật và thực hiện các dự án cộng đồng dưới sự quản lý của Công ty SMT. Việc đảm nhận vai trò Đại sứ nhiệm kỳ 2026–2028 hứa hẹn sẽ là bệ phóng giúp cô nàng gen Z tỏa sáng hơn nữa, đồng thời mang lại những giá trị thiết thực cho việc quảng bá văn hóa nước nhà.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam là tổ chức kết nối các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo và công nghiệp nội dung. Hiệp hội hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa, bảo tồn và lan tỏa các giá trị truyền thống thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác và đổi mới sáng tạo.

Hiện nay, ông Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hiệp hội. Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh hiện cũng là một hội viên chính thức của Hiệp hội này.