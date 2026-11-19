Việc Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh chỉ sau hơn 1,5 tháng đăng quang khiến dư luận xôn xao. Đây là tình huống đặc biệt gây chú ý bởi người đẹp phải kết thúc hành trình đương nhiệm sớm hơn dự kiến, kéo theo hàng loạt bàn tán. Vì thế, những diễn biến mới liên quan đến sự việc cũng khiến công chúng quan tâm.

Đến tối 19/11, đơn vị quản lý mới và đại diện theo ủy quyền của Nguyễn Quỳnh Anh chính thức lên tiếng về sự việc. Theo thông tin công ty tiếp nhận, Quỳnh Anh cô cho biết chưa nhận được văn bản chính thức nêu rõ căn cứ, phạm vi và thời hạn đình chỉ hoạt động biểu diễn. Đồng thời, Nguyễn Quỳnh Anh cũng chưa nhận được thông báo riêng về việc thu hồi danh hiệu trước khi quyết định được công bố.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh chưa nhận văn bản pháp lý rõ ràng liên quan đến việc tước vương miện Miss Universe Vietnam 2026

Trước diễn biến này, đơn vị quản lý mới cho biết đang rà soát các văn bản, thỏa thuận liên quan, đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần Giải trí Five6 cung cấp đầy đủ hồ sơ, căn cứ và làm rõ thẩm quyền, trình tự ban hành cả hai quyết định. Đơn vị này cũng đang liên hệ với các bên liên quan và cơ quan có thẩm quyền để xác minh những vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi, hoạt động nghề nghiệp của người đẹp.

Trong thông báo, đơn vị này nhấn mạnh: "Chúng tôi tôn trọng các quy định và thỏa thuận hợp lệ, đồng thời sẽ thực hiện trách nhiệm của đơn vị quản lý và đại diện theo ủy quyền trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự và uy tín của Nguyễn Quỳnh Anh. Chúng tôi mong nhận được phản hồi chính thức từ Five6 và Ban Tổ chức để sự việc được làm rõ trên cơ sở hồ sơ, thông tin khách quan và quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin xác thực".

Đáng chú ý, vào tối 18/11, sau khoảng 30 phút đăng tải thông báo thu hồi danh hiệu Nguyễn Quỳnh Anh, trang của Miss Universe Vietnam đã gỡ bài viết. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị này chưa có cập nhật mới về sự việc. Trong khi đó, Nguyễn Quỳnh Anh hiện đã xoá phần thông tin liên quan đến danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh đã xoá danh hiệu Miss Univesre Vietnam 2026 trên tiểu sử các trang cá nhân

Ai sẽ thay thế vị trí của Nguyễn Quỳnh Anh?

Sau quyết định thu hồi danh hiệu, một trong những vấn đề được khán giả quan tâm là người đẹp nào sẽ kế nhiệm vị trí Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026. Tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, Á hậu 1 thường là ứng viên được cân nhắc khi Hoa hậu không thể tiếp tục nhiệm kỳ hoặc bị thu hồi danh hiệu. Tuy nhiên, việc có trao lại vương miện hay không vẫn phụ thuộc vào quyết định của ban tổ chức từng cuộc thi.

Một trường hợp từng gây chú ý là Miss Grand International 2024. Khi đó, tổ chức của ông Nawat thông báo thu hồi danh hiệu của Rachel Gupta (Ấn Độ), với lý do người đẹp không hoàn thành một số nhiệm vụ được giao, tham gia dự án bên ngoài khi chưa được chấp thuận và từ chối chuyến công tác đã lên lịch tại Guatemala.

Sau sự việc, Christine Juliane Opiaza (Philippines) – Á hậu 1 của mùa giải – được trao vương miện và trở thành Miss Grand International 2024. Đáng chú ý, ông Nawat hiện giữ vai trò National Director của Miss Universe Vietnam. Vì vậy, trường hợp của Miss Grand International 2024 cũng được nhắc đến khi khán giả bàn luận về khả năng thay thế Hoa hậu tại mùa giải năm nay.

Chưa có thông báo liên quan đến việc thay đổi kết quả Miss Universe Vietnam 2026

Trở lại với Miss Universe Vietnam 2026, Trịnh Mỹ Anh là người đẹp giành danh hiệu Á hậu 1 và hiện trở thành cái tên được chú ý sau quyết định thu hồi vương miện của Nguyễn Quỳnh Anh. Tuy nhiên, khả năng cô được trao lại danh hiệu Hoa hậu vẫn chưa thể khẳng định.

Bởi trước đó, Trịnh Mỹ Anh cũng là nhân vật liên quan đến ồn ào nhóm chat riêng tư bị lan truyền trên mạng xã hội sau chung kết cuộc thi. Ngày 25/10, Ban Tổ chức thông báo tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của người đẹp trong thời hạn 3 tháng. Cô cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu có.

Như vậy, sau khi Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu, tương lai chiếc vương miện Miss Universe Vietnam 2026 vẫn là dấu hỏi. Trong khi đơn vị quản lý mới của Quỳnh Anh đang đề nghị Five6 và Ban Tổ chức làm rõ căn cứ, trình tự ban hành quyết định, việc ai sẽ kế nhiệm vị trí Hoa hậu vẫn cần chờ thông báo chính thức từ đơn vị tổ chức.

Nguyễn Quỳnh Anh đã đầu quân vào công ty mới

Hạ Anh