Hoa hậu Ngọc Hân đưa con trai 1 tuổi đi dự sự kiện, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 rạng rỡ trước mùa trao lại vương miện

Chiều 6/10, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 họp báo công bố đêm Chung khảo toàn quốc tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất sự kiện là sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cùng con trai đầu lòng.

Ngọc Hân chọn chiếc áo dài organza màu xanh bạc hà thêu họa tiết mây, tóc tết vòng quanh đầu theo kiểu truyền thống. Cậu con trai hơn 1 tuổi của nàng hậu diện áo dài xanh cổ vịt thêu hình rồng, phối quần trắng, tạo thành set đồ "đôi" ăn ý với mẹ.

Suốt buổi chụp ảnh, Ngọc Hân luôn bế con trên tay, nụ cười rạng rỡ. Ngọc Hân kết hôn với ông xã Phạm Phú Đạt, người làm trong ngành ngoại giao, vào tháng 12/2022 và đón con trai đầu lòng vào cuối tháng 8/2025.

Cùng có mặt là top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi. Trúc Linh nổi bật với đầm hồng phần cổ dựng cao đính đá lấp lánh, Châu Anh dịu dàng trong thiết kế cúp ngực ren xanh pastel, còn Vân Nhi chọn đầm xanh navy lệch vai điểm trâm cài hình ngôi sao.

Với Vân Nhi, đây còn là sự kiện trên sân nhà, bởi cô là người con Hải Phòng và đang giữ danh hiệu Đại sứ du lịch của thành phố. Mùa giải năm nay cũng là thời điểm ba người đẹp chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ, trao lại vương miện cho thế hệ kế nhiệm.

53 thí sinh tranh khoảng 25 suất vào Chung kết

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra từ 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác. Theo Ban Tổ chức, dự kiến khoảng 25 thí sinh xuất sắc nhất trong số 53 người đẹp sẽ được gọi tên vào vòng Chung kết. Kết quả không chỉ dựa trên phần thể hiện trong đêm thi mà còn tính đến cả quá trình gần hai tháng các cô gái ở nhà chung.

Sân khấu được dựng ngoài trời tại Quảng trường biển, nơi có sức chứa lên tới 20.000 người, lấy cảm hứng từ hình ảnh đóa sen vươn lên và nở hoa. Hệ thống màn hình LED cong kết hợp kết cấu giật lớp gợi hình những cánh sen đang mở, phía sau là mặt biển và đường chân trời làm phông nền tự nhiên. Nhiều tuyến catwalk được bố trí từ các hướng khác nhau để khán giả theo dõi thí sinh từ nhiều góc độ. Riêng phần áo dài, đạo diễn catwalk xây dựng ý tưởng cho bảy phần trình diễn khác nhau, còn phần dạ hội tập trung vào khả năng làm chủ hình thể và không gian sân khấu.

Với chủ đề "Miền hương sắc", cuộc thi tiếp tục theo đuổi bốn trụ cột Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ, Cống hiến. Tại nhà chung, các thí sinh được đào tạo về catwalk, phong thái, giao tiếp, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính. Ở Tả Lèng (Lai Châu), họ chia nhóm xây dựng và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường. Các cô gái cũng tham gia Chuyến tàu Độc lập, tìm hiểu văn hóa Thăng Long, Kinh Bắc, thực hành hát quan họ và đến Vị Xuyên, Tân Trào, Thành Tuyên để hiểu thêm về lịch sử địa phương. Tại Hải Phòng, thí sinh chèo kayak, làm quen với golf, trồng cây ở rừng ngập mặn, dâng hương tại đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và khám phá vịnh Lan Hạ.

Theo Ban Tổ chức, mùa giải năm nay có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, nhiều người có lợi thế chiều cao và tỷ lệ hình thể, không ít thí sinh tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc hoặc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, chia sẻ: "Sau gần hai tháng, điều chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ là một thí sinh trình diễn tốt hơn, mà là một cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm với việc mình làm".