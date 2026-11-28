Là Hoa hậu Hong Kong sở hữu nhan sắc nổi bật, Lý Gia Hân từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi kết hôn với Hứa Tấn Hanh, thiếu gia của gia tộc giàu có bậc nhất xứ Cảng Thơm. Nhưng bước chân vào hào môn không đồng nghĩa với việc cô được giới thượng lưu chào đón. Sau nhiều năm làm dâu nhà giàu, người đẹp vẫn bị xem là phu nhân kém vị thế, trong khi chồng mang danh thiếu gia "nghèo" nhất Hong Kong vì chỉ được nhận 2 triệu HKD (khoảng 6,6 tỷ đồng) mỗi tháng từ khối tài sản hàng chục tỷ HKD của gia đình.

Năm 2008, Lý Gia Hân kết hôn với Hứa Tấn Hanh sau nhiều năm hẹn hò. Đám cưới tiêu tốn 5 triệu HKD (khoảng 16,5 tỷ đồng), giúp cô chính thức trở thành con dâu nhà họ Hứa. 1 năm sau, cô sinh con trai Hứa Kiến Đồng, tưởng như đã củng cố được vị trí trong gia đình chồng.

Sau khi kết hôn, Lý Gia Hân không lựa chọn cuộc sống kín tiếng, lui về chăm sóc gia đình như nhiều phu nhân hào môn khác. Mỹ nhân Nguyên Chấn Hiệp vẫn hoạt động ở rìa giới giải trí, nhận hợp đồng quảng cáo, tham gia sự kiện và duy trì hình ảnh sang trọng trước công chúng. Mỗi lần xuất hiện, cô thường diện trang sức đắt tiền, trang phục hàng hiệu và những chiếc túi Hermès được thay đổi liên tục. Phong cách sống xa hoa, thói quen mua sắm của cô cũng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán.

Trái ngược với vợ, Hứa Tấn Hanh dần thu mình khỏi những cuộc vui thâu đêm. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình, cùng vợ con đi mua sắm, du lịch, thậm chí từng được bắt gặp xách túi giúp Lý Gia Hân trên phố. Bề ngoài, cuộc sống của họ vẫn vô cùng sung túc, nhưng vị thế của nàng hậu trong giới hào môn lại không được như kỳ vọng.

Trong những buổi gặp gỡ, tụ tập của các phu nhân thượng lưu Hong Kong, Lý Gia Hân thường không được chú ý bằng những người phụ nữ có gia thế nổi bật. Tâm điểm thường thuộc về Từ Tử Kỳ (con dâu tỷ phú Lý Triệu Cơ) và Quách Tinh Tinh (con dâu tỷ phú Hoắc Chấn Đình). Một người là nàng dâu của gia tộc bất động sản giàu có, người còn lại có hình ảnh gắn với thành tích thể thao và các hoạt động xã hội. Trong khi đó, Lý Gia Hân sở hữu nhan sắc và danh tiếng bậc nhất showbiz vẫn thường bị đặt ở vị trí bên lề, thậm chí bị xem là phu nhân hào môn ít được coi trọng.

Định kiến ấy một phần xuất phát từ quá khứ tình cảm nhiều tai tiếng của Lý Gia Hân. Trước khi đến với Hứa Tấn Hanh, ngôi sao sinh năm 1970 từng vướng không ít chuyện tình gây tranh cãi. Nhà họ Hứa vốn không dễ dàng chấp nhận cô, đặc biệt khi Hứa Tấn Hanh vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ đầu là Hà Siêu Quỳnh. Cuộc hôn nhân giữa anh và con gái vua sòng bạc Hà Hồng Sân từng được xem là sự kết hợp của 2 gia tộc lớn, nhưng cuối cùng lại tan vỡ sau 9 năm. Sau đó, Hứa Tấn Hanh mới có thể chính thức xây dựng cuộc sống với Lý Gia Hân.

Điều trớ trêu là dù sinh ra trong gia đình giàu có, Hứa Tấn Hanh cũng không phải người có quyền quyết định khối tài sản khổng lồ của nhà họ Hứa. Hơn nữa, anh không có nhiều hứng thú với việc kinh doanh và chỉ thường được truyền thông nhắc đến bởi cuộc sống hưởng thụ và những mối tình với mỹ nhân showbiz.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 12/2018 khi Hứa Thế Huân qua đời, để lại khối tài sản ước tính 42 tỷ HKD (khoảng 138.600 tỷ đồng). Nhiều người từng nghĩ Hứa Tấn Hanh sẽ tiếp quản gia sản, trở thành người thừa kế một đế chế kinh doanh. Nhưng trái với dự đoán, toàn bộ tài sản được đưa vào quỹ tín thác gia đình. Theo những thông tin được công bố, Hứa Tấn Hanh cùng các thành viên trong gia đình chỉ nhận khoản sinh hoạt phí 2 triệu HKD mỗi tháng và không được tùy ý sử dụng phần tài sản gốc.

Quyết định này khiến Hứa Tấn Hanh bị gọi là thiếu gia "nghèo" nhất Hong Kong. 2 triệu HKD vẫn là khoản tiền khổng lồ với người bình thường nhưng nó lại khá hạn chế nếu so với khối tài sản 42 tỷ HKD và lối sống xa hoa của giới siêu giàu. Vợ chồng anh vẫn có thể duy trì cuộc sống sung túc, nhưng không thể tùy tiện rút tiền từ quỹ để mua sắm hay đầu tư theo ý muốn.

Nhiều ý kiến cho rằng Hứa Thế Huân làm vậy vì không tin tưởng khả năng quản lý tài sản của con trai. Người anh cả Hứa Tấn Càn từng được xem là người kế nghiệp phù hợp hơn nhưng đã qua đời vì bệnh trước đó. Khi người con trai út không có năng lực và hứng thú kinh doanh, việc đưa tài sản vào quỹ tín thác được xem là cách bảo vệ cơ nghiệp gia đình, tránh nguy cơ bị tiêu tán bởi những quyết định thiếu thận trọng.

Vì thế, cuộc sống của Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh có một nghịch lý, họ vẫn thuộc tầng lớp giàu có bậc nhất, vẫn có thể tận hưởng những tiện nghi mà người bình thường khó tưởng tượng, nhưng lại không có toàn quyền với khối tài sản được thừa kế. Lý Gia Hân có nhan sắc, danh tiếng và cuộc sống xa hoa, song danh xưng phu nhân hào môn chưa chắc đã mang lại cho cô sự công nhận mà cô mong muốn. Còn Hứa Tấn Hanh, dù sinh ra đã ngậm thìa vàng vẫn phải sống theo những giới hạn tài chính mà cha đặt ra trước khi qua đời.