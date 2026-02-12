Hoa hậu bất chấp cưới "chú lùn showbiz": Được chồng sang tên tài sản trăm tỷ, tặng biệt thự khắp cả nước

Lý Á Nam sinh năm 1984, là người Canada gốc Hoa. Cô từng đăng quang Hoa hậu Hoa kiều thế giới 2005, sở hữu chiều cao nổi bật cùng nhan sắc thanh lịch. Sau khi giành vương miện, Lý Á Nam bước chân vào giới giải trí, nhưng sự nghiệp của cô lại không quá rực rỡ như nhiều người đẹp cùng thời. Ngược lại, điều khiến công chúng nhớ đến Lý Á Nam nhiều nhất lại chính là chuyện tình “đũa lệch” của cô với Vương Tổ Lam - nam diễn viên hài nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ có biệt danh "chú lùn".

Vào năm 2010, Vương Tổ Lam - Lý Á Nam công khai hẹn hò. Họ lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trong dư luận vì chênh lệch ngoại hình. Một bên là Hoa hậu cao hơn 1m75, xinh đẹp và khí chất. Một bên là Vương Tổ Lam chỉ cao hơn 1m6, ngoại hình kém nổi bật. Diện mạo trái ngược nhau của cặp đôi bị công chúng đàm tiếu. Không mấy người tin rằng 1 cô gái xinh đẹp như Lý Á Nam lại có thể yêu "chú lùn xấu trai" như Vương Tổ Lam thật lòng. Cặp đôi bị gọi bằng đủ biệt danh "Bạch Tuyết và chú lùn", "cặp tình nhân đũa lệch". Nhiều người thậm chí còn khẳng định mối quan hệ này sớm muộn cũng tan.

Vương Tổ Lam - Lý Á Nam được gọi là "vợ chồng Bạch Tuyết và chú lùn", "vợ chồng đũa lệch" vì chiều cao, ngoại hình có sự chênh lệch. Ảnh: Weibo.

Đối mặt với những lời dị nghị, thay vì lên tiếng phản pháo, Vương Tổ Lam và Lý Á Nam chọn cách để thời gian trả lời tất cả. Sau 5 năm hẹn hò bền bỉ, năm 2015, họ chính thức về chung một nhà, bất chấp mọi lời dị nghị. Trên truyền thông, Hoa hậu Hoa kiều thế giới 2005 thẳng thắn chia sẻ Vương Tổ Lam không có ngoại hình lý tưởng, nhưng lại là người đàn ông thông minh, hài hước, tài năng và đặc biệt coi trọng gia đình. Chính sự chân thành và nỗ lực không ngừng của nam diễn viên đã khiến cô quyết định gắn bó trọn đời.

Sau khi kết hôn, Lý Á Nam chủ động rút lui khỏi showbiz, làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp và lần lượt sinh 2 con gái. Nhờ sự vun vén của vợ, Vương Tổ Lam ngày càng thăng hoa, trở thành một trong những ngôi sao “phát tài” nhanh nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Hiện tại, Vương Tổ Lam sở hữu khối tài sản ước tính 200 triệu HKD (khoảng 650 tỷ đồng) - con số đủ khiến nhiều người phải choáng váng. Anh nằm trong top 3 ngôi sao Hong Kong (Trung Quốc) sở hữu nhiều siêu dinh thự hạng sang nhất xứ Hương Cảng, xếp sau Lưu Gia Linh và Thành Long.

Dưới sự đứng sau hậu thuẫn và vun vén gia đình của Lý Á Nam, Vương Tổ Lam tập trung phát triển sự nghiệp và có sự nghiệp ngày càng thành công. Ảnh: Sina.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Vương Tổ Lam còn khiến công chúng ngưỡng mộ vì cách anh đối xử với vợ. Nam diễn viên từng nhiều lần khẳng định, người anh nể nhất trong gia đình chính là Lý Á Nam. Do vợ làm nội trợ và muốn cô luôn có cảm giác an toàn, Vương Tổ Lam mỗi lần mua nhà đều cho vợ đứng tên, chia một nửa cát-xê, thậm chí giao toàn bộ tài sản cho Lý Á Nam quản lý.

Ngoài ra, vì ám ảnh bản thân không sống quá 50 tuổi, Vương Tổ Lam tiết lộ đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho Lý Á Nam vì lo lắng nếu bản thân gặp chuyện không may, vợ con vẫn có thể sống sung túc, không phải lo toan kinh tế từ năm 2022. Sự lo xa này của nam diễn viên bắt nguồn từ việc cha anh - một tài xế khỏe mạnh đột ngột qua đời ở tuổi 46. Bi kịch bất ngờ này khiến Vương Tổ Lam mang theo hối tiếc không kịp nhìn mặt cha lần cuối và ám ảnh về căn bệnh ung thư.

Vương Tổ Lam đã hoàn tất việc lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho Lý Á Nam với mong muốn vợ và các con có cuộc sống sung túc nếu anh đột nhiên xảy ra chuyện không may. Ảnh: Sohu.

Hiện, Lý Á Nam đứng tên 4 căn biệt thự hạng sang trên khắp Trung Quốc. Trong đó, có 1 căn biệt thự tại Tai Po (Hong Kong) trị giá khoảng 114 triệu HKD (hơn 370 tỷ đồng). Trước đây, Vương Tổ Lam cũng đã phóng tay tặng vợ xe, thậm chí cả một ốc đảo nhỏ, cho thấy mức độ chiều vợ của anh. Sự tin tưởng và yêu thương của Vương Tổ Lam dành cho vợ khiến cộng đồng mạng “há hốc mồm”, vừa ngưỡng mộ Lý Á Nam cưới đúng chồng, vừa cảm thán trước cái kết quá viên mãn của cuộc hôn nhân từng bị chê bai và hoài nghi.

Ở thời điểm hiện tại, Lý Á Nam tận hưởng cuộc sống sung túc, bình yên bên chồng và hai con gái. Gia đình cô sống trong căn biệt thự hướng biển sang trọng tại xứ Hương Cảng với không gian rộng rãi, thiết kế xa hoa. Trên trang cá nhân, Lý Á Nam thường chia sẻ cuộc sống nhẹ nhàng: chăm con, tập yoga, vẽ tranh, làm vlog tận hưởng từng khoảnh khắc đời thường. Cô không còn áp lực cơm áo gạo tiền, bởi phía sau đã có một người chồng thành đạt và hết mực yêu thương gánh vác.

Người đẹp có cuộc sống như bà hoàng, được chồng cưng chiều hết mực và nắm giữ khối tài sản khổng lồ sau khi cưới Vương Tổ Lam. Ảnh: Sina.

Từ một cuộc hôn nhân bị cười chê, Lý Á Nam và Vương Tổ Lam đã chứng minh rằng: ngoại hình không quyết định hạnh phúc, mà chính sự thấu hiểu và đồng hành mới là câu trả lời cuối cùng chứ không phải dựa vào vẻ bề ngoài để phán xét.

Nguồn: Sina, On