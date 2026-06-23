Hiện tại, thông tin liên quan đến việc Hoa hậu Bảo Ngọc khoe trúng tuyển chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy tại Columbia University SIPA - một trong những trường đào tạo chính sách công hàng đầu thế giới thuộc hệ thống Ivy League danh giá đang gây xôn xao. Bởi lẽ, cư dân mạng phát hiện một số chi tiết được cho là bất thường trong bức thư mời nhập học như sai chính tả, một số nội dung được cho là chưa đồng nhất với chương trình học mà nàng hậu công bố.

Sau nhiều giờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã chính thức lên tiếng về những nghi vấn liên quan đến thư mời nhập học chương trình thạc sĩ tại Đại học Columbia (Mỹ). Nàng hậu khẳng định: "Thư trúng tuyển dưới đây là văn bản do Đại học Columbia cấp và nội dung liên quan đến trường học, chương trình đào tạo, kết quả tuyển sinh hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi nào so với tài liệu gốc".

Bảo Ngọc cho biết trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để công khai trên mạng xã hội, cô và ekip đã chủ động che đi một số thông tin cá nhân cũng như dữ liệu cần được bảo mật nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Tuy nhiên, cách thức xử lý hình ảnh sau đó đã dẫn đến những băn khoăn và thắc mắc từ phía công chúng. Người đẹp sinh năm 2001 thừa nhận đây là điều cần được thực hiện cẩn trọng hơn. Sau khi rà soát, cô và ekip đã cập nhật lại hình ảnh theo hướng rõ ràng, phù hợp hơn, đồng thời khẳng định vẫn giữ nguyên nội dung của tài liệu gốc trong phạm vi thông tin được phép công khai.

Bảo Ngọc đăng tải lại thư mời mới, nội dung là tài trợ 15.000 đô chứ không phải "toàn phần" như trước đó

Trong thư mời này, khoản tài trợ từ nhà trường được thông báo như sau: "Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của bạn, bạn đã được trao danh hiệu SIPA Environmental Fellow (Học giả Môi trường SIPA). Học bổng này đi kèm khoản hỗ trợ trị giá 15.000 USD được dùng để chi trả học phí. Khoản hỗ trợ sẽ được giải ngân thành ba đợt bằng nhau vào các học kỳ mùa Hè, mùa Thu và mùa Xuân.

Việc tiếp tục được nhận khoản hỗ trợ này phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ các quy định về Tiến độ Học tập Đạt yêu cầu (Satisfactory Academic Progress - SAP) của SIPA đối với chương trình học của mình. Sinh viên phải duy trì kết quả học tập và kỷ luật tốt ở mỗi học kỳ để tiếp tục đủ điều kiện nhận nguồn tài trợ học bổng của SIPA. Khoản học bổng này chỉ được áp dụng cho chương trình MPA in Environmental Science and Policy".

Toàn bộ chia sẻ của Bảo Ngọc:

Kính gửi quý khán giả, Bảo Ngọc xin được thông tin về hình ảnh thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ) được chia sẻ trước đó. Trước hết, Bảo Ngọc khẳng định thư trúng tuyển dưới đây là văn bản do Đại học Columbia cấp và nội dung liên quan đến trường học, chương trình đào tạo, kết quả tuyển sinh hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi nào so với tài liệu gốc. Trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để đăng tải công khai, một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần được bảo mật đã được ẩn đi nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Cách thức trình bày hình ảnh sau khi xử lý đã dẫn đến những băn khoăn và thắc mắc. Bảo Ngọc ghi nhận những ý kiến này và nhận thấy đây là điều cần được thực hiện cẩn trọng hơn. Sau khi rà soát, Bảo Ngọc và ekip đã cập nhật lại hình ảnh theo hướng rõ ràng, phù hợp hơn, đồng thời bảo đảm giữ nguyên nội dung của tài liệu gốc trong phạm vi thông tin được phép công khai. Liên quan đến kế hoạch học tập, vì lý do khách quan cũng như ưu tiên cho các công việc cần triển khai hiện tại, Bảo Ngọc đã sắp xếp để bắt đầu chương trình Thạc sĩ tại Đại học Columbia sang tháng 5/2027. Bảo Ngọc trân trọng sự quan tâm, góp ý và những thắc mắc từ khán giả trong thời gian qua. Đây là những phản hồi giúp Bảo Ngọc nhìn nhận mọi việc một cách thận trọng hơn trong quá trình chia sẻ các thông tin cá nhân trước công chúng. Bảo Ngọc xin cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của mọi người.

Về thông tin của Dr. Steve Cohen, Bảo Ngọc chia sẻ lại những thông tin từ Columbia University để phủ nhận việc thư mời sai tên người đại diện

Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Bảo Ngọc?

Vào dịp sinh nhật 25 tuổi, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ tin vui trúng tuyển chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy tại Columbia University SIPA, đây là một trong những trường đào tạo chính sách công hàng đầu thế giới thuộc Đại học Columbia, thành viên của hệ thống Ivy League danh giá tại Mỹ. Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc mừng dành cho nàng hậu sinh năm 2001. Nhiều người đánh giá đây là cột mốc đáng tự hào tiếp theo trong hành trình học vấn của Bảo Ngọc sau nhiều năm xây dựng hình ảnh "Hoa hậu tri thức".

Tuy nhiên, mới đây mạng xã hội bất ngờ nổ ra tranh cãi. Trên một số diễn đàn, hội nhóm học thuật, nhiều tài khoản bắt đầu soi kỹ bức thư mời nhập học mà Bảo Ngọc đăng tải và chỉ ra hàng loạt chi tiết bị cho là bất thường. Điểm gây chú ý đầu tiên là dòng nội dung liên quan đến học bổng. Trong phiên bản thư mà Bảo Ngọc công khai ban đầu xuất hiện cụm từ: "The fellowship carries an award and ho tuition...". Nhiều cư dân mạng cho rằng cụm từ này có dấu hiệu sai chính tả khi từ "no tuition" (miễn học phí) lại được hiển thị thành "ho tuition".

Cư dân mạng chỉ ra nhiều điểm lạ trong bức thư đầu tiên được Bảo Ngọc chia sẻ. Hiện tại cô đã ẩn bức thư này và thay bằng thư có nội dung hỗ trợ 15.000 đô

Không chỉ vậy, một chi tiết khác cũng bị đem ra bàn luận là đoạn thư đề cập đến việc sinh viên sẽ được tham gia chương trình đào tạo nâng cao về "Economic policy" (Chính sách kinh tế). Trong khi đó, Bảo Ngọc cho biết mình được nhận vào chương trình Environmental Science and Policy (Khoa học và Chính sách Môi trường). Sự khác biệt này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính chính xác của tài liệu. Ngoài các nội dung kể trên, một số cư dân mạng còn cho rằng cách hành văn trong thư chưa thực sự giống văn phong thường thấy ở các trường đại học hàng đầu thế giới.

Trước khi lên tiếng đính chính, Bảo Ngọc chỉnh sửa bài đăng 7 lần. Bảo Ngọc bị phát hiện thay thế bức thư trước đó bằng một phiên bản khác. So với bản đầu tiên, nội dung ở thư mới xuất hiện sự thay đổi đáng kể liên quan đến học bổng. Nếu như ở phiên bản cũ, nhiều người hiểu rằng cô được hỗ trợ theo diện học bổng toàn phần thì trong phiên bản mới lại ghi rõ khoản hỗ trợ trị giá 15.000 USD (gần 400 triệu đồng) được áp dụng vào học phí chương trình.

Sự việc của Bảo Ngọc đang gây xôn xao dư luận

Ảnh: FBNV