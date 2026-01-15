Hoa hậu 4 con, mẹ bỉm sữa cực sexy: Ở biệt thự 600m2 siêu sang, được chồng là NSƯT cưng chiều

Phương Lê sinh năm 1979, được biết đến khi đoạt Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017, cô đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới.

Ngoài mở phòng khám nha khoa, kinh doanh bất động sản, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê..., Phương Lê còn là vlogger về ẩm thực. Cô có kênh YouTube riêng, thực hiện nhiều video khoe tài nấu những món đặc sản miền Tây Nam Bộ.

Trong showbiz Việt, Phương Lê là một trong những đại gia khi sở hữu hàng loạt tài sản khủng. Báo Vietnamnet viết, nàng hậu đang ở biệt thự 600m2 tại TP.HCM, gồm 5 tầng lầu được trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp, nội thất bên trong được thiết kế tỉ mỉ với những món đồ đắt tiền.

Tầng hầm là gara, chứa bộ sưu tập siêu xe "khủng" trị giá hàng chục tỷ đồng. Căn biệt thự này của nàng hậu được đặt tên là Bình Phương, ghép từ tên thật của NSƯT Vũ Luân và Phương Lê. Biệt thự được định giá lên đến 200 tỷ đồng.

Phương Lê và NSƯT Vũ Luân đang sống trong biệt thự màu trắng 600 m2 tại TP.HCM.

Căn biệt thự mang tên Bình Phương là tên thật của 2 người ghép lại.

Về đời tư, Phương từng một lần đổ vỡ hôn nhân năm 2022, có 3 con gái với chồng đầu cũng là một đại gia bất động sản khét tiếng.

Hoa hậu và nghệ sĩ cải lương Vũ Luân đăng ký kết hôn tháng 4/2024 và tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền ở TP.HCM tháng 8/2024.

Đầu năm 2025 hoa hậu Phương Lê báo tin cô mang thai tự nhiên con thứ tư ở tuổi 46, sau hơn một năm kết hôn với nghệ sĩ Vũ Luân. Suốt thời gian bầu bí, sức khỏe người đẹp khá tốt, không bị mệt mỏi, ốm nghén.

Hôm 28/10/2025, nàng hậu hạ sinh con gái thứ 4 là con chung với NSƯT Vũ Luân. Báo Ngôi Sao viết: “Bà xã sinh mổ, mọi việc rất thuận lợi, suôn sẻ. Con gái chúng tôi chào đời lúc 16h30. Bé kết hợp đường nét của cả ba và mẹ, rất xinh xắn, đáng yêu", nghệ sĩ Vũ Luân nói với Ngôi Sao.

Sau sinh con thứ 4, nàng hậu sinh năm 1979 nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn. Tại một sự kiện hồi đầu tháng 12/2025, cô diện trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng nuột nà không khác gì thời con gái dù mới trải qua kỳ sinh nở chưa lâu.

Bí quyết của Phương Lê nằm ở việc có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe tối đa. Tờ Nhà báo & Công luận khen nhan sắc của cô thăng hạng sau sinh.

Nam NSƯT hỗ trợ vợ chăm con để cô được nghỉ ngơi.

Phương Lê nhanh chóng hồi phục sau sinh.

Body thon gọn sau chưa tới 2 tháng sinh con.

Gần 2 tháng sau khi chào đón con thứ 4, Hoa hậu Phương Lê tự tin khoe mái tóc đen dài, dày và óng mượt sau thời gian chăm sóc kỹ lưỡng hậu sinh nở. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô có phần mặn mà và trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Nàng hậu cho biết, cô hồi phục nhanh nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ chồng khi nam NSƯT thường xuyên thức đêm, tỉ mỉ chăm sóc con gái để vợ có thêm thời gian chăm sóc bản thân.

Dù lần đầu làm bố ở tuổi 53, nam nghệ sĩ tỏ ra rất kiên nhẫn và khéo léo trong việc ru con ngủ, bồng bế ái nữ mà không cần đến người giúp việc.