Hồ sơ 'cá biệt' của thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp khi bị nhắc đỗ xe sai quy định

Nhiều năm vi phạm đạo đức nhà giáo

Liên quan đến phản ánh “ Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định ”, theo tài liệu, người này đã có nhiều vi phạm kỷ luật kéo dài trong ngành giáo dục.

Cụ thể, ông Đàng Tảng (giáo viên môn Toán đang công tác tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu công tác từ năm 2005. Ông từng giảng dạy tại Trường THPT Trần Nhân Tông (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) từ năm 2007, trước khi được chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Trong thời gian công tác tại Trường THPT Trần Nhân Tông, ông đã nhiều lần bị xử lý kỷ luật ở các mức độ khác nhau.

Ông Đàng Tảng bị kỷ luật do nhiều vi phạm, trong đó có việc đánh học sinh

Năm 2013, ông bị kỷ luật khiển trách do vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo: Có hành vi, lời nói không đúng mực, vào lớp muộn nhưng gian dối với lãnh đạo; lăng mạ đồng nghiệp và người thi hành công vụ, vu khống lãnh đạo nhà trường, xúc phạm nhân cách học sinh, tát học sinh trong lớp và tự ý thu giữ nhiều điện thoại của học sinh nhưng không hoàn trả đầy đủ.

Năm 2016, ông tiếp tục bị kỷ luật cảnh cáo và bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương vì không có giáo án, giảng dạy sai kiến thức, đập vỡ điện thoại của học sinh, xúc phạm học sinh dân tộc thiểu số và chống đối lãnh đạo.

Năm 2019, ông bị phản ánh từ phụ huynh và học sinh với các hành vi la hét, đe dọa, đánh học sinh, bắt học sinh đứng nắng hoặc chạy quanh sân trường như hình phạt, cùng với các phát ngôn thiếu chuẩn mực và thái độ chống đối khi được nhắc nhở.

Sau đó, nhà trường vào cuộc xác minh. Đáng chú ý, trong một buổi dự giờ đột xuất, tổ chuyên môn của trường ghi nhận ông Tảng không có giáo án, đập bảng, đánh học sinh ngay trước mặt người dự giờ. Khi nhận văn bản nhắc nhở, ông ném giấy xuống đất, thể hiện thái độ xem thường nội quy nhà trường. Dù có tới 50% thành viên Hội đồng kỷ luật đề nghị buộc thôi việc, nhưng nhà trường cuối cùng chỉ quyết định kỷ luật cảnh cáo ông vào tháng 11/2019.

Chuyển trường nhưng vẫn tái phạm

Sau những vi phạm liên tiếp, bị 1 lần kỷ luật khiển trách, 2 lần bị cảnh cáo tại Trường THPT Trần Nhân Tông, ông Đàng Tảng được chuyển công tác về Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, quá trình công tác tại đây cho thấy ông không có chuyển biến tích cực về hành vi.

Tháng 1/2024, ông bị khiển trách vì xâm phạm thân thể và xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh. Tháng 1/2025, tiếp tục bị cảnh cáo với lỗi tương tự.

Đỉnh điểm của chuỗi vi phạm là sự việc nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 3/10/2025 tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Trong lúc thầy Nguyễn Trúc Sinh (Bí thư Đoàn trường – đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trật tự trong khuôn viên trường) đã nhắc nhở ông Đàng Tảng vì đỗ xe không đúng vị trí.

Thay vì tiếp thu, ông Tảng đã lớn tiếng đe dọa và hai lần bóp cổ thầy Sinh trước sự chứng kiến của học sinh và bảo vệ trường. Hành vi này chỉ dừng lại khi bảo vệ can thiệp.

Ông Đàng Tảng có hành vi hành hung đồng nghiệp.

Sau sự việc, thầy Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ. Ban Giám hiệu nhà trường đã lập biên bản, ghi nhận thương tích và báo cáo sự việc lên Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk cùng Công an xã Ea Ô để điều tra, xử lý theo quy định.