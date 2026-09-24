Mưa trắng trời vẫn không dập tắt được sức nóng của đêm hội

Chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” diễn ra ngày 23/9, do Bộ Chỉ huy Quân sự chỉ đạo, phối hợp cùng Thành đoàn Đà Nẵng, Công ty Cổ phần VCCorp, Tổ chức Tác động Xã hội (Social Impact) và Chương trình Thiện Nhân và Những người bạn triển khai.

Đêm hội mang Trung thu đến với hơn 1.700 trẻ em vùng cao, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực tại địa phương.

Những ngày trước sự kiện, Ban tổ chức vẫn mong trời tạnh. Nhưng đến đúng ngày diễn ra chương trình, Tây Giang vẫn mưa lúc nặng hạt, lúc trắng trời.

Các em nhỏ háo hức chờ đợi chương trình nghệ thuật từ chiều.

Khán đài rợp trời cờ đỏ sao vàng.

Khán đài rợp trời cờ đỏ sao vàng.

Sân khấu rực sáng như sao sáng.

Mưa không ngăn được dòng người đổ về Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TH & THCS Tây Giang. Trên sân khấu ngoài trời, MC, nghệ sĩ, khách mời, đại diện Ban tổ chức cùng lãnh đạo Thành ủy, Thành đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng vẫn lần lượt xuất hiện, phát biểu và giao lưu giữa màn mưa.

Khi trời tối hẳn, sân khấu bật sáng. Hàng vạn điểm sáng trên màn hình LED mở ra như một dải ngân hà, những quầng sáng gợi hình ảnh những vầng trăng treo giữa núi rừng. Dưới mái che, hàng trăm trẻ nhỏ và người dân ngồi ken kín.

Một vùng đất vừa sũng nước sau cả ngày mưa bỗng sáng rực.

Đêm hội nối tiếp với những tiết mục của Hồ Quỳnh Hương, Lohan, Ngọc Tân và các em học sinh; những phần tặng quà, hiện thực hóa điều ước, múa lân, đốt lửa trại rồi phá cỗ.

Nhưng giữa tất cả âm thanh và ánh sáng ấy, những khoảnh khắc khiến nhiều người nhớ nhất lại bắt đầu từ những điều ước rất nhỏ.

Cậu bé lớp 7 chỉ ước được chữa mắt, lời hứa khiến em thấy “cuộc đời như sang trang khác”

Một trong những điểm nhấn của đêm hội là phần “Ngân hà ước mơ”.

Trên sân khấu, Bling Bảo Chức, học sinh lớp 7, đứng lặng trong bộ đồng phục trắng, chiếc khăn quàng đỏ trước ngực. Một bên mắt của em bị tổn thương bẩm sinh, gần như không còn khả năng nhìn.

Chức là con thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em. Chị cả đang học đại học, em út còn nhỏ. Từ sớm, cậu bé đã cùng bố mẹ làm nương rẫy.

Được hỏi về điều mong muốn nhất, Chức không xin một món quà Trung thu. Em chỉ ước được chữa mắt, để một ngày nào đó có thể nhìn bằng cả hai bên như bạn bè.

Ngay trên sân khấu, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng, hứa sẽ kết nối với các bệnh viện có chuyên môn để tìm phương án thăm khám, điều trị cho em.

Sân khấu Ngân hà ước mơ.

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu bằng một lời hứa. Nhưng với cậu bé lớp 7, chừng ấy đã đủ để mở ra một hy vọng mà trước đó em chưa từng dám nghĩ tới.

Chức nói: “Được người đứng đầu Đảng ủy ở Đà Nẵng hứa thì em thấy cuộc đời như sang trang khác vậy đó.”

Ngay trước Chức, một bé gái cũng bước lên sân khấu với điều ước chỉ gói gọn trong một chiếc bàn học.

Em chưa từng được nhìn thấy ba. Mẹ một mình cật lực làm việc để nuôi mấy chị em ăn học. Cô bé chỉ mong có một chỗ ngồi học tử tế, cố gắng học thật giỏi rồi sau này phụ giúp để mẹ bớt cơ cực.

Ông Nguyễn Đăng Ngọc - Phó TGĐ VCCorp thực hiện điều ước cho các em nhỏ.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng, Công ty CP VCCorp và Chương trình Thiện Nhân & Những người bạn… lên sân khấu và mở ra “Ngân hà ước mơ” của các em nhỏ ở Tây Giang.

Điều ước của một số em muốn được thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và được Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất đứng ra cam kết thực hiện.

Thầy cô và các chiến sĩ bộ đội dẫn các em nhỏ lên sân khấu nói về ước mơ của mình.

Những điều ước sau đó cũng nhỏ bé như thế: một chiếc xe đạp để đến trường, một đôi giày thể thao vừa chân, một lần được đi khám bệnh, xuống thành phố hay ra Hà Nội thăm Lăng Bác.

Và gần như mỗi điều ước được đọc lên đều có một cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị đứng ra nhận thực hiện. Trong số đó, Hope School - ngôi trường đang chăm sóc hàng trăm trẻ em mất cha hoặc mẹ vì Covid-19 - nhận tổ chức chuyến đi xuống thành phố biển cho 60 trẻ em Tây Giang, để các em được thăm thú, vui chơi và tắm biển.

“Ngân hà ước mơ” vì thế không dừng ở việc để trẻ nhỏ kể ra điều mình mong muốn. Trong đêm Trung thu ấy, sau mỗi ước mơ lại có một người đứng lên nhận lời: “Điều ước này, chúng tôi nhận.”

Ngày bé xem nhờ tivi hàng xóm, nhiều năm sau Hồ Quỳnh Hương mang 6 chiếc tivi lên vùng cao

Sau “Ngân hà ước mơ”, sân khấu chuyển sang câu chuyện của các nghệ sĩ.

Chia sẻ của Hồ Quỳnh Hương bắt đầu bằng một ký ức rất xa.

Nữ ca sĩ kể mình lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Thuở nhỏ, một trong những niềm vui lớn nhất của chị là chạy sang nhà hàng xóm xem nhờ tivi, chờ chương trình “Những bông hoa nhỏ”.

Chỉ được ngồi trước chiếc tivi không phải của nhà mình, nhìn những hình ảnh hiện lên trên màn hình, cô bé ngày ấy cũng đã thấy cuộc đời “đẹp như hoa”. Có lẽ từ những lần xem nhờ ấy, Hương từng ước một ngày nào đó mình cũng được xuất hiện trên tivi.

Nhiều năm sau, cô bé từng đứng trước màn hình nhà hàng xóm thật sự trở thành người xuất hiện trên màn hình của hàng triệu gia đình.

“Đã lâu lắm rồi Hương mới lại đến một nơi tổ chức Trung thu cho các em như hôm nay. Đứng ở đây, Hương như được sống lại ký ức của mình, khi còn nhỏ chỉ cần một niềm vui rất bé cũng thấy hạnh phúc”, chị kể.

Lớn thêm một chút, ước mơ của Hương vẫn chẳng lớn lao hơn bao nhiêu. Chị chỉ mong gia đình có một chiếc xe đạp để chị gái đi làm đỡ vất vả.

Và trong đêm Trung thu ở Tây Giang, từ chính ký ức về những thiếu thốn ấy, Hồ Quỳnh Hương mang tới 6 chiếc tivi lớn dành tặng 6 trường học vùng biên giới.

Chương trình có sự đồng hành của Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Pháo hoa rực rỡ trên sân khấu.

Màn múa lân tuyệt đẹp quanh lửa trại.

Các em vui vẻ ra về với các món quà trên tay.

Các em đã ở trường vui chơi từ sáng đến đêm muộn.

Các em cùng phá cỗ trông trăng.

Sau câu chuyện của nữ ca sĩ, sân khấu tiếp tục sáng lên với những tiết mục của Lohan, Ngọc Tân và các em nhỏ từ thành phố Đà Nẵng vượt hàng trăm kilômét đường đồi núi đến biểu diễn cho bạn bè Tây Giang.

Khi các em bước ra sân khấu, pháo hoa vụt sáng trên nền trời.

Tiếng hát, tiếng reo hò và ánh sáng khiến vùng đất giáp Lào vốn quanh năm yên bình, thưa dân và hiếm khi náo nhiệt bỗng bừng lên như một lễ hội.

Đêm hội khép lại bằng múa lân, lửa trại và phá cỗ. Trẻ nhỏ vẫn ríu rít quanh những mâm bánh nướng, bánh dẻo và hoa quả dù đã được Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ hai bữa ăn trong ngày.

Rồi sân khấu tắt đèn.

Những em ở xa được các chiến sĩ đưa về tận nhà. Khoảng sân vừa rực rỡ ánh sáng dần trở lại với sự yên tĩnh vốn có của núi rừng Tây Giang.

Nhưng những điều ước được nhận lời, những món quà được trao và những chùm pháo hoa từng bừng lên giữa trời đêm có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của nhiều đứa trẻ - như một vệt sáng giữa đại ngàn.