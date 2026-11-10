Hồ Ngọc Hà mặc bikini ở tuổi 42, vòng eo phẳng lì không giống người từng sinh 3 con

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đăng loạt ảnh chụp trong chuyến đi Phú Quốc lên trang cá nhân, kèm dòng chia sẻ ngắn: “Một chuyến đi Phú Quốc với nhiều niềm vui cùng các khoảnh khắc đáng nhớ”.

Bộ ảnh hơn 18 tấm, chụp tại một khu nghỉ dưỡng ven biển, nhanh chóng vượt mốc 4.500 lượt thích chỉ sau khoảng 3 giờ. Dưới phần bình luận, nhiều người không tin nổi đây là vóc dáng của một phụ nữ đã sinh 3 con và chỉ còn vài tuần nữa là bước sang tuổi 42.

Điểm nhấn của bộ ảnh là loạt khung hình diện bikini trắng viền đen. Hồ Ngọc Hà ngả người bên mép hồ bơi vô cực nhìn ra biển, hay đứng giữa làn nước nông nâng bổng một bé gái lên cao. Ở những góc chụp nghiêng, vòng eo phẳng, đôi chân dài và đường cơ bụng săn chắc của nữ ca sĩ hiện rõ dù không qua tạo dáng cầu kỳ. Ở tuổi này, phần lớn phụ nữ sau sinh nở thường gặp khó khăn với vùng bụng và độ đàn hồi của da, nên chuyện Hồ Ngọc Hà vẫn tự tin diện đồ bơi hai mảnh dưới nắng gắt càng khiến người xem ấn tượng.

Ngoài đồ bơi, Hồ Ngọc Hà còn chọn đầm ngủ lụa hồng nhạt viền ren và váy móc len màu be cho những khung hình còn lại. Trong phòng ngủ tông xanh xám, nữ ca sĩ ngồi vắt chân trên ghế băng cuối giường, tay chống cằm, thần thái thư thái. Ở một góc khác, cô dựa lưng vào bức tường treo tranh trừu tượng, chiếc đầm lụa ôm sát vừa đủ khoe đường cong mà không phô. Khung hình đọc sách bên ban công nhìn ra biển cũng mang không khí nhẹ nhàng, đúng tinh thần một chuyến nghỉ dưỡng.

Chiếc váy móc len khoét lưng giúp Hồ Ngọc Hà khoe tấm lưng trần thon gọn khi đứng quay lưng ra biển. Ở cận cảnh, gương mặt cô gần như để mộc, tóc nâu dài buông xõa, da căng bóng và nụ cười rạng rỡ. Đây cũng là phong cách quen thuộc của Hồ Ngọc Hà mấy năm gần đây: chuộng chất liệu mềm, tông màu trung tính, gợi cảm theo kiểu tinh tế thay vì phô trương.

Nhiều khoảnh khắc trong bộ ảnh có sự xuất hiện của một bé gái mặc đồ bơi chấm bi. Không ít người lầm tưởng đây là Lisa, con gái của Hồ Ngọc Hà, nhưng thực tế đây là bé Rosa, con gái của doanh nhân Kim. Hai cô cháu tỏ ra rất thân thiết, cùng nhau ngồi vẽ lên cát, bé Rosa thơm má Hồ Ngọc Hà, còn nữ ca sĩ nhắm mắt cười mãn nguyện. Ở một khung hình khác, cô nâng bé lên cao giữa làn nước, cả hai cùng cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều.

Sự gần gũi với trẻ nhỏ không có gì lạ với Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ hiện là mẹ của 3 con: con trai lớn Subeo (sinh năm 2010) với doanh nhân Cường Đô La, và cặp song sinh Lisa, Leon (sinh năm 2020) với diễn viên Kim Lý. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con trên mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, nổi tiếng từ vai trò người mẫu trước khi trở thành một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Vbiz. Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động, vóc dáng của cô luôn được xếp vào hàng đẹp nhất showbiz Việt. Nữ ca sĩ từng nhiều lần đăng ảnh tập yoga trên trang cá nhân. Sau khi sinh đôi Lisa, Leon, cô lấy lại vóc dáng khá nhanh và giữ phong độ đều đặn đến nay. Bộ ảnh ở Phú Quốc lần này là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Ảnh: FBNV